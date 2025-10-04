هل التراخيص الجديدة هي بوابة النجاح لشركات التشفير؟ بواسطة: Coinstats 2025/10/04 07:47 مشاركة

بعد رئاسة دونالد ترامب، تركز شركات العملات المشفرة على الاستفادة من الفرص التنظيمية للنمو المستدام من خلال تأمين التراخيص الرئيسية. يضمن هذا النهج الاستراتيجي استمرار العمليات والتوسع المحتمل بغض النظر عن التحولات في الولايات المتحدة. متابعة القراءة: هل التراخيص الجديدة هي بوابة النجاح لشركات تشفير؟