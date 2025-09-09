البورصةDEX+
عملية سحب البساط من AquaBot تستنزف 4.65 مليون دولار من أموال البيع المسبق على سولانا

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 05:40
أشار المحقق على السلسلة @zachxbt إلى أحدث عملية Rug Pull الكبيرة في سولانا. جمع مشروع روبوت التداول AquaBot (@Aquabot_io) 21,770 SOL (4.65 مليون دولار) في البيع المسبق قبل الاختفاء بأموال المستثمرين.

تظهر بيانات البلوكشين أن محفظة البيع المسبق الرئيسية للمشروع، 4Ea23VxEGAgfbtauQZz11aKNtzHJwb84ppsg3Cz14u6q، قامت بسرعة بتقسيم الأموال عبر عناوين متعددة. تم توجيه تلك الأصول لاحقًا من خلال منصات تبادل فورية، مما جعل استردادها شبه مستحيل.

تركت هذه الخطوة آلاف المستثمرين الأفراد محترقين، قبل ساعات فقط من الإطلاق المقرر للتوكن.

 ضجيج إطلاق AQUA ينتهي بالفوضى

قام فريق Aqua بالترويج لإطلاق اليوم لأسابيع. كان من المقرر أن يتم إطلاق توكن AQUA عبر مجموعة Meteora DLMM يوم الاثنين الساعة 5:00 مساءً بتوقيت UTC.

قبل ساعات قليلة من عملية Rug Pull، نشر Aqua سلسلة تغريدات على X:

لكن بدلاً من "قصة حقيقية"، حصل المستثمرون على عملية اختفاء. بعد وقت قصير من عملية Rug Pull للبيع المسبق، قام Aqua بتعطيل الردود على جميع منشوراتهم على X.

البيع المسبق: مقامرة gamified token

كان نموذج البيع المسبق لـ AquaBot غير عادي. تم إخبار المستخدمين بإرسال SOL إلى عقد مع نظام "مضاعف" محول إلى لعبة. قام العقد الذكي بتعزيز التخصيصات بشكل عشوائي، مما خلق تأثيرًا شبيهًا باليانصيب.

  • الأموال التي تم جمعها: 21,770 SOL (~4.67 مليون دولار)
  • الوعد: 0 فترة استحقاق، 100% فتح للتوكن عند TGE
  • الواقع: قبل دقائق من الإطلاق، تم فرض فترة استحقاق فجأة

أثار هذا التغيير في اللحظة الأخيرة أجراس الإنذار عبر X. اتهم أعضاء المجتمع Aqua بتنظيم عملية احتيال كلاسيكية من نوع "الطعم والتبديل".

رد الفعل العنيف يضرب المروجين

تثير عملية Rug Pull الآن انتقادات للأسماء الكبيرة التي عززت المشروع. قام مستخدمو X بانتقاد @MeteoraAG، منصة السيولة المستخدمة للإطلاق، وكذلك @saydialect وغيرهم من قادة الرأي الذين روجوا لـ Aqua.

لخص منشور منتشر الإحباط:

Meteora ترد

في غضون ساعات، أصدر المسؤول المشارك في Meteora بيانًا. اعترف بأن فريقهم قام بإعادة تغريد Aqua بعد رؤية "تصميم سيولة مبتكر" باستخدام DLMM، لكنه أكد أن Meteora لم تكن متورطة بشكل مباشر.

رده الكامل:

  • قام قسم التسويق في Meteora بإعادة تغريد واحدة فقط على تصميم DLMM الخاص بـ Aqua
  • الفريق يراجع العمليات الداخلية لتجنب الأخطاء المستقبلية
  • اعترف بأن المشاعر مرتفعة لكنه حث على النظر من منظور أوسع

بيانات التوكن

وفقًا لـ CoinMarketCap، لم يتم إدراج AQUA رسميًا بسبب عملية Rug Pull. فقد مشترو البيع المسبق تخصيصاتهم بشكل فعال، وظلت مجمعات السيولة الثانوية فارغة.

  •  توكن: AQUA
  •  تم جمع في البيع المسبق: 21,770 SOL (4.65 مليون دولار)
  •  حالة الإطلاق: متروك
  •  الإدراج في البورصات: لا شيء

هذا يجعل AQUA واحدة من أكبر عمليات Rug Pull للبيع المسبق في سولانا لعام 2024، لتنضم إلى قائمة عمليات الاحتيال التي تستمر في تقويض الثقة في النظام البيئي.

نمط عمليات Rug Pull

تسلط عملية Rug Pull من Aqua الضوء على مشكلة متكررة. تقوم الفرق ذات التسويق الصاخب ودعم المؤثرين بجمع الملايين، فقط للاختفاء. ما يؤلم أكثر هو عندما تقوم البروتوكولات الراسخة والمؤثرون بتضخيم هذه المشاريع، سواء عن علم أو غير ذلك.

بالنسبة للمستثمرين العاديين، الرسالة هي نفسها: الضجيج ≠ الشرعية.

كما قال أحد المستخدمين:

كلفت عملية Rug Pull من AquaBot المستثمرين 4.65 مليون دولار وشوهت الثقة في قطاع روبوتات التداول المتنامي في سولانا. بينما تتسابق Meteora وآخرون للابتعاد عن أنفسهم، يطالب المجتمع بالمساءلة.

حتى تصبح العناية الواجبة الأكثر صرامة هي القاعدة، ستستمر عمليات البيع المسبق مثل Aqua في الازدهار على الضجيج، تاركة المستثمرين الأفراد معرضين للخطر.

قصة Aqua هي تذكير آخر: في عالم التشفير، الثقة هشة، وبمجرد كسرها، نادراً ما تعود.

إفصاح: هذا ليس نصيحة للتداول أو الاستثمار. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك قبل شراء أي عملة مشفرة أو الاستثمار في أي خدمات.

تابعنا على تويتر @nulltxnews للبقاء على اطلاع بأحدث أخبار التشفير، وNFT، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة الموزعة، و الميتافيرس!

المصدر: https://nulltx.com/aquabot-rug-pull-drains-4-65m-in-solana-presale-funds/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

