ظهر المنشور Aqua Rug Pull يستنزف 4.65 مليون دولار من SOL على سولانا على BitcoinEthereumNews.com. تحذير عاجل: Aqua Rug Pull يستنزف 4.65 مليون دولار من SOL على سولانا تخطي إلى المحتوى الرئيسية أخبار العملات المشفرة تحذير عاجل: Aqua Rug Pull يستنزف 4.65 مليون دولار من SOL على سولانا المصدر: https://bitcoinworld.co.in/aqua-rug-pull-solana-scam/ظهر المنشور Aqua Rug Pull يستنزف 4.65 مليون دولار من SOL على سولانا على BitcoinEthereumNews.com. تحذير عاجل: Aqua Rug Pull يستنزف 4.65 مليون دولار من SOL على سولانا تخطي إلى المحتوى الرئيسية أخبار العملات المشفرة تحذير عاجل: Aqua Rug Pull يستنزف 4.65 مليون دولار من SOL على سولانا المصدر: https://bitcoinworld.co.in/aqua-rug-pull-solana-scam/
عملية احتيال أكوا تستنزف 4.65 مليون دولار من SOL على سولانا
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.