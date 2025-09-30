البورصةDEX+
الخلاصة؛ أطلقت Anthropic نموذج Claude Sonnet 4.5، القادر على تنفيذ الكود وإنشاء ملفات مثل جداول البيانات والعروض التقديمية. يتصدر النموذج معايير برمجة الذكاء الاصطناعي، متفوقاً على المنافسين في اختبارات أداء SWE-bench Verified وOSWorld. يحصل المطورون على أدوات جديدة تشمل نقاط التفتيش، وواجهة طرفية محدثة، وامتداد Visual Studio Code. تجعل ترقيات الأمان ووقت التشغيل المستقل لمدة 30 ساعة [...] ظهر المنشور "Anthropic توسع Claude بميزات تنفيذ الكود وإنشاء الملفات" لأول مرة على CoinCentral.

أنثروبيك توسع كلود بميزات تنفيذ الكود وإنشاء الملفات

بواسطة: Coincentral
2025/09/30 21:01
الملخصات؛

  • أطلقت Anthropic نموذج Claude Sonnet 4.5، القادر على تنفيذ الكود وإنشاء ملفات مثل جداول البيانات والعروض التقديمية.
  • يتصدر النموذج معايير ترميز الذكاء الاصطناعي، متفوقًا على المنافسين في اختبارات أداء SWE-bench Verified وOSWorld.
  • يحصل مطوري الألعاب على أدوات جديدة تشمل نقاط التفتيش اليومية، وواجهة طرفية محدثة، وامتداد Visual Studio Code.
  • تجعل ترقيات الحماية ووقت التشغيل المستقل لمدة 30 ساعة Claude أكثر مرونة لسير العمل على مستوى المؤسسات.

أطلقت Anthropic رسميًا Claude Sonnet 4.5، أحدث نموذج لغة كبير لديها، مقدمة موجة من التحسينات التي تنقل نظام الذكاء الاصطناعي إلى ما بعد التفاعلات النصية التقليدية.

مع القدرة على تنفيذ الكود وإنشاء الملفات ودعم تحرير السياق الأطول، تعزز هذه التحديثات مكانة Claude كأداة عملية للشركات والمطورين.

وصفت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة المدعومة من أمازون، والتي تبلغ قيمتها الآن 183 مليار دولار، أحدث إصدار من Claude بأنه خطوة نحو تحويل الذكاء الاصطناعي إلى زميل رقمي حقيقي. يجذب النموذج بالفعل الانتباه لتصدره المعايير العالمية، بما في ذلك SWE-bench Verified لأداء الترميز وOSWorld لقابلية استخدام البرامج، مسجلاً 61.4% كنسبة رائدة في الصناعة.

تنفيذ الكود وإنشاء الملفات

أحد الترقيات البارزة هي قدرة Claude على تشغيل الكود مباشرة داخل المحادثات. تتيح هذه الميزة للمستخدمين استكشاف المشكلات واختبار الحلول وتحسين الخوارزميات دون مغادرة واجهة الدردشة.

بعيدًا عن مجرد اقتراح الكود، يمكن لـ Claude الآن إظهار الوظائف بشكل نشط، مما يوفر للمطورين ساعات لا تحصى.

يمكن للنموذج أيضًا إنشاء ملفات على الفور، تتراوح من جداول البيانات إلى العروض التقديمية. تنقل هذه القدرة Claude من مساعد محادثة بحت إلى متعاون عملي قادر على المساهمة بمخرجات عمل ملموسة. يمكن للشركات الاستفادة من هذه الوظيفة لتبسيط التوثيق المتكرر أو أتمتة مهام إعداد التقارير الأساسية.

أدوات أكثر ذكاءً للمطورين

وسعت Anthropic أيضًا Claude Code، مساعد البرمجة المتخصص للذكاء الاصطناعي. يقدم النظام المطور نقاط التفتيش اليومية التي تسمح للمطورين بحفظ التقدم، وواجهة طرفية معاد تصميمها، وامتداد Visual Studio Code أصلي.

يعني هذا التكامل أن المبرمجين يمكنهم العمل بسلاسة مع Claude في البيئات التي يستخدمونها بالفعل يوميًا.

تمت إضافة أدوات الذاكرة أيضًا، مما يمنح Claude القدرة على الحفاظ على السياق عبر سير العمل المعقد. هذا مفيد بشكل خاص للمشاريع طويلة المدى التي تتطلب التعامل مع ملفات متعددة، وتتبع المراجعات، أو مواكبة تصحيح الأخطاء واسع النطاق.

الحماية والعمر الافتراضي وتأثير الصناعة

لطالما كانت الحماية نقطة عالقة لاعتماد الذكاء الاصطناعي، وتدعي Anthropic أن Claude Sonnet 4.5 يمثل نموذجها الأكثر موثوقية حتى الآن. قللت الشركة من حالات المخرجات المخادعة أو المتلاعبة، مع زيادة المقاومة لهجمات حقن المطالبات، حيث يمكن للتعليمات الخبيثة أن تتسبب في تسرب البيانات الحساسة من النماذج.

زاد وقت التشغيل المستقل للنموذج من سبع ساعات في Claude Opus 4 إلى 30 ساعة مثيرة للإعجاب، مما يسمح له بالبقاء مركزًا على المهام متعددة الخطوات دون فقدان المسار. تجعل هذه القدرة على التحمل Claude أكثر ملاءمة لأعباء العمل على مستوى المؤسسات في مجالات التمويل والبحث والأمن السيبراني.

يرى محللو الصناعة الإصدار كرد مباشر على المنافسة من GPT-5 من OpenAI، الذي تم إطلاقه في أغسطس 2025. بينما واجهت OpenAI تحديات في تحقيق التوازن بين الابتكار واستقرار المستخدم، تضع Anthropic Claude كشريك أكثر موثوقية و"شبيه بالزميل"، بدلاً من مجرد روبوت دردشة.

ظهر منشور Anthropic توسع Claude بميزات تنفيذ الكود وإنشاء الملفات لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

