أنسيم: شراء وزارة الخزانة الأمريكية للبيتكوين سيشكل ذروة هذه الدورة بواسطة: PANews 2025/10/06 10:09

أفادت PANews في 6 أكتوبر أن المؤثر في مجال العملات المشفرة Ansem كتب أنه عندما تستخدم الحكومة الأمريكية دولارات مطبوعة حديثًا من وزارة الخزانة لشراء بيتكوين، ستظهر القمة المتفجرة لهذه الدورة.