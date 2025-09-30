أنوما تطلق الشبكة الرئيسية كنظام تشغيل Web3 شامل على الإيثريوم

أعلنت Anoma، وهي نظام تشغيل لامركزي معروف يركز على دمج شبكات البلوكتشين المجزأة، عن إطلاقها الرسمي للشبكة الرئيسية على بلوكتشين الإيثريوم. مع إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Anoma على الإيثريوم، تعالج المنصة مشكلة تشتت السيولة والتطبيقات عبر السلاسل المتنوعة.

وفقًا للتفاصيل التي كشفت عنها Anoma، على عكس الأساليب التقليدية التي تركز على البنية التحتية، يقدم المشروع التصميم المرتكز على النوايا. وبالتالي، يمكّن المستهلكين من التعبير عن الأهداف عبر السلاسل مثل "مبادلة SOL$ مقابل USDC$" مع معالجة التعقيد في الخلفية.

Anoma تطلق توكن XAN$ إلى جانب ظهورها الأول على الشبكة الرئيسية للإيثريوم

يوفر إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Anoma على الإيثريوم طبقة تطبيق موحدة. وبالتالي، يجعل المنصة أول نظام تشغيل للترابط الحقيقي بين الإيثريوم، وOptimism، وArbitrum، وBase، وSolana (SOL$)، وبيتكوين (BTC$)، وما بعدها. يأخذ الإطلاق في الاعتبار إصدار توكن XAN$ من نوع ERC-20 الخاص بـ Anoma، والذي سيقود الحوكمة والقرارات الاقتصادية والتحديثات داخل النظام البيئي.

بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للمطورين بإنشاء تطبيق موحد ونشره لاحقًا عبر سلاسل البلوك المتنوعة دون الحاجة إلى تجربة المستخدم ورمز إعادة التكوين. هذا يقلل بشكل كبير من الاحتكاك للمستهلكين والمطورين، مما يزيد من عملية التطبيقات اللامركزية (dApps).

تعرض العديد من المشاريع المبكرة إمكانات تصميم Anoma، بما في ذلك HeyElsa وOrda وSullySwap وAnomaPay. تُظهر هذه التطبيقات مجتمعة إمكانات التصميم المرتكز على النوايا للقضاء على الصوامع مع تعزيز السيولة عبر النظام البيئي المتنوع للعملات المشفرة.

الاستفادة من استراتيجية نظام التشغيل الموحد لدفع التوسع متعدد السلاسل

وفقًا لـ Anoma، فإن إطلاق الشبكة الرئيسية للإيثريوم للمشروع يؤكد بداية خارطة الطريق الخاصة به. ستوفر المراحل الإضافية الدعم لـ Arbitrum وOptimism وBase، مع التوسع إلى Solana وبيتكوين في نفس الوقت في الأفق.

مع التصميم الذي تقوده النوايا واستراتيجية نظام التشغيل الموحد، تستعد Anoma لتوحيد النظام البيئي Web3 في بيئة سهلة الاستخدام وسلسة، مما يدفع التبني السائد.