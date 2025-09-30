البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
تعرض Anoma شبكتها الرئيسية على بلوكتشين الإيثريوم مع رمز $XAN كمقدمة لهندسة معمارية قائمة على النوايا لتوحيد السيولة والتطبيقات اللامركزية (DApp) وأنظمة Web3 متعددة السلاسل.تعرض Anoma شبكتها الرئيسية على بلوكتشين الإيثريوم مع رمز $XAN كمقدمة لهندسة معمارية قائمة على النوايا لتوحيد السيولة والتطبيقات اللامركزية (DApp) وأنظمة Web3 متعددة السلاسل.

أنوما تطلق الشبكة الرئيسية كنظام تشغيل Web3 شامل على الإيثريوم

بواسطة: Blockchainreporter
2025/09/30 17:15
Anoma
XAN$0.0364-3.21%
TokenFi
TOKEN$0.00661-2.34%
Multichain
MULTI$0.04509+0.84%
anoma

أعلنت Anoma، وهي نظام تشغيل لامركزي معروف يركز على دمج شبكات البلوكتشين المجزأة، عن إطلاقها الرسمي للشبكة الرئيسية على بلوكتشين الإيثريوم. مع إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Anoma على الإيثريوم، تعالج المنصة مشكلة تشتت السيولة والتطبيقات عبر السلاسل المتنوعة.

وفقًا للتفاصيل التي كشفت عنها Anoma، على عكس الأساليب التقليدية التي تركز على البنية التحتية، يقدم المشروع التصميم المرتكز على النوايا. وبالتالي، يمكّن المستهلكين من التعبير عن الأهداف عبر السلاسل مثل "مبادلة SOL$ مقابل USDC$" مع معالجة التعقيد في الخلفية.

Anoma تطلق توكن XAN$ إلى جانب ظهورها الأول على الشبكة الرئيسية للإيثريوم

يوفر إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Anoma على الإيثريوم طبقة تطبيق موحدة. وبالتالي، يجعل المنصة أول نظام تشغيل للترابط الحقيقي بين الإيثريوم، وOptimism، وArbitrum، وBase، وSolana (SOL$)، وبيتكوين (BTC$)، وما بعدها. يأخذ الإطلاق في الاعتبار إصدار توكن XAN$ من نوع ERC-20 الخاص بـ Anoma، والذي سيقود الحوكمة والقرارات الاقتصادية والتحديثات داخل النظام البيئي.

بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للمطورين بإنشاء تطبيق موحد ونشره لاحقًا عبر سلاسل البلوك المتنوعة دون الحاجة إلى تجربة المستخدم ورمز إعادة التكوين. هذا يقلل بشكل كبير من الاحتكاك للمستهلكين والمطورين، مما يزيد من عملية التطبيقات اللامركزية (dApps).

تعرض العديد من المشاريع المبكرة إمكانات تصميم Anoma، بما في ذلك HeyElsa وOrda وSullySwap وAnomaPay. تُظهر هذه التطبيقات مجتمعة إمكانات التصميم المرتكز على النوايا للقضاء على الصوامع مع تعزيز السيولة عبر النظام البيئي المتنوع للعملات المشفرة.

الاستفادة من استراتيجية نظام التشغيل الموحد لدفع التوسع متعدد السلاسل

وفقًا لـ Anoma، فإن إطلاق الشبكة الرئيسية للإيثريوم للمشروع يؤكد بداية خارطة الطريق الخاصة به. ستوفر المراحل الإضافية الدعم لـ Arbitrum وOptimism وBase، مع التوسع إلى Solana وبيتكوين في نفس الوقت في الأفق.

مع التصميم الذي تقوده النوايا واستراتيجية نظام التشغيل الموحد، تستعد Anoma لتوحيد النظام البيئي Web3 في بيئة سهلة الاستخدام وسلسة، مما يدفع التبني السائد.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07855-5.56%
DeFi
DEFI$0.001059+14.98%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.67%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
Hyperbot
BOT$0.01827-12.75%
SOON
SOON$2.149+1.26%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 04:16
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
Chainlink
LINK$15.21-1.55%
4
4$0.05312-9.38%
EPNS
PUSH$0.01681+7.75%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 03:28

الأخبار الرائجة

المزيد

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

إعادة التفكير التنظيمي: نهج جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تصنيف التشفير

محامي مؤيد للتشفير جون ديتون يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,825.11
$101,825.11$101,825.11

-0.40%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,414.49
$3,414.49$3,414.49

-0.39%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.38
$153.38$153.38

-1.49%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3739
$2.3739$2.3739

+0.24%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11224
$0.11224$0.11224

+4.88%