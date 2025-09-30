البورصةDEX+
أعلنت Flying Tulip من Andre Cronje، وهي منصة تبادل كاملة المعالجة على السلسلة، أنها جمعت 200 مليون دولار في جولة تمويل خاصة. كما تخطط المنصة لفتح بيع عام على السلسلة لرمز FT بنفس التقييم.أعلنت Flying Tulip من Andre Cronje، وهي منصة تبادل كاملة المعالجة على السلسلة، أنها جمعت 200 مليون دولار في جولة تمويل خاصة. كما تخطط المنصة لفتح بيع عام على السلسلة لرمز FT بنفس التقييم.

أكمل مشروع "Flying Tulip" الخاص بأندريه كروني جمع 200 مليون دولار

بواسطة: Cryptodaily
2025/09/30 19:49
أعلنت Flying Tulip من أندريه كروني، وهي منصة تبادل كاملة على السلسلة، أنها جمعت 200 مليون دولار في جولة تمويل خاصة. تخطط المنصة أيضًا لفتح بيع علني على السلسلة لرمز FT بنفس التقييم. 

تهدف المبادرة إلى تقديم هيكل سوق موحد للأصول الرقمية، يجمع بين العملة الأصلية المستقرة، وتداول العقود الفورية والمشتقات، والتأمين على السلسلة في نظام مصمم للكفاءة. 

Flying Tulip تجمع 200 مليون دولار 

جمعت Flying Tulip، أحدث مشروع لأندريه كروني، 200 مليون دولار في جولة خاصة. تفتح المنصة أيضًا بيعًا عامًا لرمز FT الأصلي بنفس التقييم. أعلنت الشركة الناشئة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، عن جمع التمويل وبيع رموز FT في 29 سبتمبر، مضيفة أنها تبني منصة تداول كاملة على السلسلة. وفقًا للخطة، ستجمع Flying Tulip بين عملة مستقرة أصلية، وأسواق المال، وخيارات العقود الفورية والمشتقات، والتأمين في نظام واحد. وأضافت الشركة أن ربط كل شيء من خلال الهامش المتقاطع يمكن أن يجعل رأس المال أكثر كفاءة للمستخدمين النهائيين. 

كما ذكرت الشركة أن البيع العام سيتم تشغيله مباشرة على السلسلة عبر عدة شبكات. سيتم نشر تفاصيل أخرى، بما في ذلك الأصول المدعومة، والمبلغ المتداول عند الإطلاق، وعناوين العقد الرسمية، على موقع Flying Tulip للتقليل من مخاطر الاحتيال الإلكتروني. تخطط الشركة لجمع مليار دولار من التمويل بين المراحل الخاصة والعامة، مع تقديم ما يصل إلى 800 مليون دولار للجمهور. 

التحفيز بدون تخصيص الرموز؟

إحدى الميزات الرئيسية للإطلاق هي حق الاسترداد الدائم على السلسلة. يمكن للمشترين الخاصين والعامين لـ FT حرق التوكن في أي وقت واستعادة مساهمتهم الأصلية تجاه الأصل. هذا يقلل من مخاطر الهبوط ويحمي المستثمرين، مع تمييز المشروع عن إطلاقات التوكن النموذجية. أوضحت Flying Tulip أن احتياطيًا منفصلًا على السلسلة سيتعامل مع عمليات الاسترداد، والتي سيتم تمويلها من رأس المال من الزيادة. ستتضمن جميع العقود آلية قائمة انتظار وحد معدل للحفاظ على ملاءة النظام ومنع إساءة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن حق الاسترداد غير مؤمن عليه ومرتبط بحجم الاحتياطي وقواعد البروتوكول. 

علاوة على ذلك، ستظل رموز FT غير قابلة للتحويل حتى نهاية البيع العام. سيساعد هذا في تقليل مخاطر تداولات المراجحة السريعة. نتيجة لذلك، لن يتمكن المشترون من تداول أو تحويل رموزهم خلال فترة الاشتراك. لن يتلقى الفريق وراء المشروع أي رموز عند الإطلاق. بدلاً من ذلك، سيكتسب أعضاء الفريق التعرض للرموز من خلال عمليات إعادة الشراء في السوق المفتوحة. سيتم تمويل عمليات إعادة الشراء من جزء من إيرادات البروتوكول، وستتبع جدولًا منشورًا. 

هيكل سوق من الدرجة المؤسسية 

أدرجت Flying Tulip مجموعة من الداعمين، بما في ذلك Brevan Howard Digital وCoinFund وDWF وFalconX وHypersphere وLemniscap وNascent وRepublic Digital وSelini وSigil Fund وSusquehanna Crypto وTioga Capital وVirtuals Protocol. وقال المؤسس أندريه كروني، 

ستكشف الشركة عن سلاسلها وأصولها والتعويم الأولي وعقود المبيعات الرسمية قبل البيع العام.

إخلاء المسؤولية: يتم تقديم هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لا يتم تقديمها أو يقصد استخدامها كمشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها من المشورة.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

