يتوقع المحللون خفضاً في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر

النقاط الرئيسية: يقترح المحللون خفضًا محتملًا لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل المجلس الاحتياطي الاتحاد.

ضعف سوق العمل يدفع المضاربة على خفض سعر الفائدة.

تسعير السوق يعكس تحولًا نحو التيسير العدواني.

يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يقوم نظام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2025، مما يزيد من حدة مناقشات المحللين رغم عدم وجود تأكيدات رسمية من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

يمكن أن يؤثر خفض سعر الفائدة المحتمل على الأسواق، وخاصة BTC وETH، حيث يتوقع المستثمرون تغييرات في السياسة النقدية، مما يؤثر على القطاعات التقليدية وقطاعات العملات المشفرة.

توقع خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من المجلس الاحتياطي الاتحاد وسط ضعف سوق العمل

توقع بنك ستاندرد تشارترد خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس من قبل المجلس الاحتياطي الاتحاد في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات السابقة البالغة 25 نقطة أساس. يأتي هذا التوقع بعد بيانات ضعيفة لسوق العمل تم الإبلاغ عنها الشهر الماضي. يقترح المحللون أن هذا الوضع أدى إلى زيادة مناقشات السوق وتوقعات التيسير على نطاق أوسع.

تظهر ردود فعل السوق احتمالية 100% لخفض سعر الفائدة، رغم استمرار النقاشات حول الحجم. لم يظهر أي تأكيد رسمي من قنوات البنك المركزي الرئيسية، لكن المصادر الثانوية تفيد بوجود مضاربة مكثفة حول هذه الخطوة. يؤكد المحللون الرائدون، بمن فيهم جوزيف بروسويلاس من RSM، على الموقف الصعب للبنك المركزي، قائلين:

أسواق العملات المشفرة تبقى متيقظة وسط التحولات الاقتصادية المحتملة

هل تعلم؟ في مارس 2020، أدت تخفيضات أسعار الفائدة الكبيرة من قبل المجلس الاحتياطي الاتحاد إلى انتعاش حاد في الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك بيتكوين والإيثيريوم، مما يدل على استجابة سعرية إيجابية فورية لإجراءات التيسير واسعة النطاق.

لا تزال بيتكوين (BTC) لاعبًا رئيسيًا في سوق العملات المشفرة، حيث تتباهى بسعر 111,008.41 دولار مع قيمة سوقية تبلغ 2,211,034,286,145.18 دولار. على مدار الـ 30 يومًا الماضية، شهدت BTC انخفاضًا بنسبة -4.66%، مما يوازن اتجاهها التصاعدي العام على مدار 90 يومًا. تعكس البيانات المستمدة من CoinMarketCap قدرتها على مواجهة التحولات الاقتصادية.

بيتكوين (BTC)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 04:10 UTC في 8 سبتمبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يشير فريق البحث في Coincu إلى أن النتائج الاقتصادية المحتملة قد تشمل تخفيف التراجع إذا حدث خفض أكبر. غالبًا ما تؤدي تخفيضات الأسعار إلى تحفيز التحولات في الظروف المالية وأحجام التداول، خاصة في القطاعات المتقلبة. تضع هذه السابقة التاريخية قطاع العملات المشفرة في حالة تأهب للتحولات الكبيرة.