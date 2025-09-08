البورصةDEX+
يتوقع المحللون خفضاً في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 12:18
النقاط الرئيسية:
  • يقترح المحللون خفضًا محتملًا لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل المجلس الاحتياطي الاتحاد.
  • ضعف سوق العمل يدفع المضاربة على خفض سعر الفائدة.
  • تسعير السوق يعكس تحولًا نحو التيسير العدواني.

يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يقوم نظام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2025، مما يزيد من حدة مناقشات المحللين رغم عدم وجود تأكيدات رسمية من أصحاب المصلحة الرئيسيين.

يمكن أن يؤثر خفض سعر الفائدة المحتمل على الأسواق، وخاصة BTC وETH، حيث يتوقع المستثمرون تغييرات في السياسة النقدية، مما يؤثر على القطاعات التقليدية وقطاعات العملات المشفرة.

توقع خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من المجلس الاحتياطي الاتحاد وسط ضعف سوق العمل

توقع بنك ستاندرد تشارترد خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس من قبل المجلس الاحتياطي الاتحاد في سبتمبر، متجاوزًا التوقعات السابقة البالغة 25 نقطة أساس. يأتي هذا التوقع بعد بيانات ضعيفة لسوق العمل تم الإبلاغ عنها الشهر الماضي. يقترح المحللون أن هذا الوضع أدى إلى زيادة مناقشات السوق وتوقعات التيسير على نطاق أوسع.

تظهر ردود فعل السوق احتمالية 100% لخفض سعر الفائدة، رغم استمرار النقاشات حول الحجم. لم يظهر أي تأكيد رسمي من قنوات البنك المركزي الرئيسية، لكن المصادر الثانوية تفيد بوجود مضاربة مكثفة حول هذه الخطوة. يؤكد المحللون الرائدون، بمن فيهم جوزيف بروسويلاس من RSM، على الموقف الصعب للبنك المركزي، قائلين:

أسواق العملات المشفرة تبقى متيقظة وسط التحولات الاقتصادية المحتملة

هل تعلم؟ في مارس 2020، أدت تخفيضات أسعار الفائدة الكبيرة من قبل المجلس الاحتياطي الاتحاد إلى انتعاش حاد في الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك بيتكوين والإيثيريوم، مما يدل على استجابة سعرية إيجابية فورية لإجراءات التيسير واسعة النطاق.

لا تزال بيتكوين (BTC) لاعبًا رئيسيًا في سوق العملات المشفرة، حيث تتباهى بسعر 111,008.41 دولار مع قيمة سوقية تبلغ 2,211,034,286,145.18 دولار. على مدار الـ 30 يومًا الماضية، شهدت BTC انخفاضًا بنسبة -4.66%، مما يوازن اتجاهها التصاعدي العام على مدار 90 يومًا. تعكس البيانات المستمدة من CoinMarketCap قدرتها على مواجهة التحولات الاقتصادية.

بيتكوين (BTC)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 04:10 UTC في 8 سبتمبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يشير فريق البحث في Coincu إلى أن النتائج الاقتصادية المحتملة قد تشمل تخفيف التراجع إذا حدث خفض أكبر. غالبًا ما تؤدي تخفيضات الأسعار إلى تحفيز التحولات في الظروف المالية وأحجام التداول، خاصة في القطاعات المتقلبة. تضع هذه السابقة التاريخية قطاع العملات المشفرة في حالة تأهب للتحولات الكبيرة.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

المصدر: https://coincu.com/markets/analysts-predict-fed-rate-cut-september/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

