المحلل يتوقع تدفقات بقيمة 10-20 مليار دولار في السنة الأولى إذا تمت الموافقة على صناديق XRP المتداولة في البورصة

عادت أخبار ريبل إلى العناوين الرئيسية حيث يتوقع المحللون تدفقات رأسمالية ضخمة إذا أعطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الضوء الأخضر لصناديق XRP المتداولة في البورصة. يتوقع البعض الآن أن ما بين 10 مليارات دولار و20 مليار دولار يمكن أن تتدفق إلى الرمز خلال عامه الأول.

مع كسر الاهتمام المفتوح للعقود الآجلة للأرقام القياسية وتأكيد نمو الطلب الفوري في البيانات الأخيرة، يبدو موقف XRP أقوى من أي وقت مضى. ونتيجة لذلك، ينظر المحللون إلى المزيد من العلملات البديلة مع وصول بيتكوين إلى طريق مسدود. إليك التفاصيل الكاملة:

أخبار ريبل يمكن أن تجذب ما يصل إلى 20 مليار دولار - يقول محلل XRP

أثار احتمال إطلاق صناديق XRP الفورية المتداولة في البورصة في الولايات المتحدة تفاؤلاً في أوساط العملات المشفرة والمؤسسات. يعتقد بعض المحللين أن XRP يمكن أن يجذب ما بين 10 مليارات دولار و20 مليار دولار من رأس المال خلال العام الأول إذا تمت الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة. يدرك المتداولون أن هذا قد يعني لحظة فاصلة لاعتماد XRP وتعزيز موقعه في السوق.

في كبار المتداولين، يلاحظ المحلل Scient أن XRP كان يتوحد في نمط مثلث هابط فوق منطقة الدعم البالغة 2.80 دولار. يُنظر إلى هذا الهيكل عادةً على أنه مقدمة لزخم اتجاهي قوي. قدرة XRP على الاحتفاظ بهذه المنطقة رغم الاختبارات المتكررة أججت التوقعات بتقدم مكافئ محتمل.

علاوة على ذلك، يوصف تحول ديفيد شوارتز من القيادة اليومية في ريبل إلى دور فخري بأنه رمز لنضج XRP. تشير هذه الخطوة إلى أن النظام البيئي أقل اعتمادًا على القيادة الفردية ويدخل مرحلة من التبني الأوسع.

إذا مضت صناديق الاستثمار المتداولة قدمًا، فقد ينظر اللاعبون المؤسسيون مثل مديري الأصول وصناديق التحوط والخزائن المؤسسية إلى XRP كنقطة دخول منظمة ويمكن الوصول إليها. يستمد التقدير متعدد المليارات من المقارنات مع تدفق راس المال الملاحظ في إطلاقات صناديق الاستثمار المتداولة الأخرى.

في حين لا تزال هناك مخاطر من التنظيم أو الأسواق الأوسع، من المهم أن نتذكر أن ريبل فازت ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات في المحكمة الفيدرالية. يتم تداول رمز XRP بنمو 7.2٪ من الأسبوع السابق، وتدفق داخلي في السوق بقيمة 5.8 مليار دولار. وفقًا لـ CoinCodex، يمكن أن يصل XRP إلى علامة 3.5 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

Layer Brett (LBRETT) يجمع بين ثقافة الميم ومنفعة الطبقة الثانية

أصبح Layer Brett بسرعة واحدًا من أكثر الأسماء إثارة في عالم التشفير، حيث يجمع بين طاقة الميم والتكنولوجيا الجادة. ما يميزه ليس مجرد الضجة ولكن الطريقة التي يقدم بها فوائد ملموسة للمستثمرين الذين يريدون أكثر من مجرد رمز مضاربة.

إحدى ميزاته المثيرة هي أن حاملي LBRETT يمكنهم قفل رموزهم لكسب أكثر من 600٪ كعائد سنوي، مما يحول عملية شراء بسيطة إلى مصدر للدخل السلبي. هذا يضيف طبقة من الاستقرار التي نادرًا ما توفرها عملات meme، مع الحفاظ على فرصة تحقيق مكاسب هائلة.

علاوة على ذلك، فإن تأسيسه على تقنية الطبقة الثانية يضمن أكثر من مجرد سرعات أعلى ورسوم أقل. إنه يوفر قابلية التوسع للتطبيقات المستقبلية في رمز غير قابل للاستبدال (NFT) والألعاب و DeFi، مما يمنح الحاملين إمكانية الوصول إلى نظام بيئي أوسع ينمو جنبًا إلى جنب مع الرمز. من خلال الاستثمار في LBRETT، فأنت في الأساس تشتري بنية تحتية يمكنها دعم الابتكار الحقيقي.

ومما يثير الإعجاب بنفس القدر دوره في MemeFi، حيث يلتقي الفكاهة والثقافة بالمنفعة المالية الحقيقية. يستفيد Layer Brett من الطاقة الفيروسية، مما يبقي المستثمرين منخرطين مع ضمان آليات مثل المشاركة بدون KYC تجعله متاحًا في جميع أنحاء العالم.

الخلاصة

أثار صعود Layer Brett مقارنات مع عمالقة العلملات البديلة مثل XRP، لكن مساره يشير إلى شيء أكبر. مع جمع أكثر من 4.2 مليون دولار في البيع المسبق المستمر، فإن رمز الميم الجديد هذا قد بدأ بداية رائعة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الدخول مبكرًا، يبلغ سعر Layer Brett حاليًا 0.0058 دولار فقط!

هل يمكنك تحمل تفويت صعود LBRETT إلى نجومية التشفير؟ احصل على رموز LBRETT الخاصة بك اليوم!

البيع المسبق: Layer Brett | بلوكتشين الطبقة الثانية السريع والمجزي

تيليجرام: تيليجرام: عرض @layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

المؤلف

كراسيمير روسيف هو صحفي لديه سنوات عديدة من الخبرة في تغطية العملات المشفرة والأسواق المالية. يتخصص في التحليل والأخبار والتوقعات للأصول الرقمية، مما يوفر للقراء معلومات متعمقة وموثوقة حول أحدث اتجاهات السوق. خبرته واحترافيته تجعله مصدرًا قيمًا للمعلومات للمستثمرين والمتداولين وأي شخص يتابع ديناميكيات عالم التشفير.

