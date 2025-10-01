محلل يتوقع أن سعر Raydium (RAY) قد يتضاعف قريباً - إليك الشرط بواسطة: Coinstats 2025/10/01 07:30 مشاركة

بدأ سعر Raydium في جذب الانتباه مرة أخرى بعد تحليل مفصل من قبل خبير السوق علي الذي أشار إلى أن التوكن قد يكون مهيأً لتحرك كبير. وفقًا لأساسه، يمكن أن يصل السعر إلى 6.50 دولار، ولكن فقط إذا استطاع مستوى الدعم الرئيسي الصمود. يتم التنبؤ بذلك مع النظام البيئي سولانا الأكبر