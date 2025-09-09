البورصةDEX+
شركة التحليل تحذر، وتكشف عن توقعاتها لبيتكوين والعملات البديلة! "انتبهوا لبيانات التضخم الأمريكية!"

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:50
قامت شركة العملات المشفرة QCP Capital ومقرها سنغافورة بتقييم تأثير بيانات الرواتب غير الزراعية التي تم إصدارها يوم الجمعة الماضي على السوق والعملات المشفرة.

وذكر المحللون في QCP أنهم زادوا توقعاتهم لخفض سعر الفائدة بعد بيانات التوظيف الضعيفة، وأن الشهية للمخاطر زادت مع توقع خفض سعر الفائدة، لكن هذا الوضع لم ينعكس في سوق العملات المشفرة.

في هذه النقطة، تعافى سوق الأسهم، ووصل الذهب إلى أعلى مستوى جديد، لكن بيتكوين (BTC) والعلملات البديلة تحركت بشكل مستقل وأدت بشكل جانبي.

وذكر المحللون أن السوق يرى التوحيد الأفقي كاتجاه هبوطي وأن الطلب على خيارات البيع التي تنتهي في سبتمبر قد زاد.

من ناحية أخرى، ذكر المحللون أنه على الرغم من زيادة اتجاه البيع وتدفقات ETF الخارجية، فقد حافظت BTC على مستوى فوق 110,000 دولار و Ethereum (ETH) فوق 4,250 دولار، مدعين أن هذا التوحيد كان انعكاسًا لمرونة العملات المشفرة.

كما لاحظ المحللون نقصًا في الاتجاه والثقة في سوق العملات المشفرة، قائلين إن هذا النقص قد يكون بسبب موقف السوق الحذر تجاه تقرير التضخم الأمريكي يوم الخميس.

وأضاف محللو QCP أخيرًا أنه ما لم يكن هناك محفز واضح، فقد يستمر بيتكوين وسوق العملات المشفرة في التوحيد.

إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 0.3% أكثر من المتوقع، فقد يصبح مسار الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة معقدًا.

ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار عامل الرسوم الجمركية، لن يتفاجأ السوق كثيرًا بهذا الوضع.

حتى إذا تسببت سياسة التعريفة الجمركية في ارتفاع مؤقت في البيانات، فبالنظر إلى المناخ الاقتصادي الحالي، من غير المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتصعيد النزاعات التجارية بشكل أكبر.

لذلك، ما لم تؤدي بيانات التضخم لهذا الأسبوع إلى رد فعل مبالغ فيه، سيستمر سوق العملات المشفرة في رؤية دعم قوي طالما لا يوجد محفز مهم."

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

المصدر: https://en.bitcoinsistemi.com/analysis-firm-warns-reveals-expectations-for-bitcoin-and-altcoins-pay-attention-to-us-inflation-data/

