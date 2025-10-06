البورصةDEX+
تحليل: صناديق ETF تصبح القوة الرئيسية وراء المستوى القياسي الجديد لبيتكوين، مع تجاوز صافي التدفق الداخلي 3.2 مليار دولار أمريكي في أسبوع واحد

بواسطة: PANews
2025/10/06 13:22
ذكرت PANews في 6 أكتوبر أنه، وفقًا لـ Cointelegraph، قامت شركات خزينة البيتكوين الكبرى بشراء أكثر من 6,702 بيتكوين الأسبوع الماضي، باستثمار يقدر بنحو 1.2 مليار دولار. وزادت شركة Metaplanet اليابانية من حيازاتها بمقدار 5,258 بيتكوين في أسبوع واحد. ومع ذلك، فإن المحرك الرئيسي لتجاوز سعر البيتكوين 125,000 دولار جاء من صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين، التي شهدت تدفقات صافية بقيمة 3.24 مليار دولار في أسبوع واحد، تقارب تقريبًا الرقم القياسي الأسبوعي السابق المسجل في نوفمبر 2024 .

علاوة على ذلك، فاق شراء المستخدمين المؤسسيين للبيتكوين إنتاج المعدنين بكثير هذا العام. وفقًا لتحليل أجرته شركة الخدمات المالية River، تشتري الشركات ما متوسطه 1,755 بيتكوين يوميًا، بينما تستوعب صناديق المؤشرات ما متوسطه 1,430، في حين ينتج المعدنون حوالي 900 BTC يوميًا. وقد أشار العديد من المحللين إلى أن تدفق صناديق المؤشرات، إلى جانب قلة السيولة، يمكن أن يزيد من تفاقم تقلبات البيتكوين وإمكانات نموه.

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
