تحليل: صناديق ETF تصبح القوة الرئيسية وراء المستوى القياسي الجديد لبيتكوين، مع تجاوز صافي التدفق الداخلي 3.2 مليار دولار أمريكي في أسبوع واحد

ذكرت PANews في 6 أكتوبر أنه، وفقًا لـ Cointelegraph، قامت شركات خزينة البيتكوين الكبرى بشراء أكثر من 6,702 بيتكوين الأسبوع الماضي، باستثمار يقدر بنحو 1.2 مليار دولار. وزادت شركة Metaplanet اليابانية من حيازاتها بمقدار 5,258 بيتكوين في أسبوع واحد. ومع ذلك، فإن المحرك الرئيسي لتجاوز سعر البيتكوين 125,000 دولار جاء من صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين، التي شهدت تدفقات صافية بقيمة 3.24 مليار دولار في أسبوع واحد، تقارب تقريبًا الرقم القياسي الأسبوعي السابق المسجل في نوفمبر 2024 .
علاوة على ذلك، فاق شراء المستخدمين المؤسسيين للبيتكوين إنتاج المعدنين بكثير هذا العام. وفقًا لتحليل أجرته شركة الخدمات المالية River، تشتري الشركات ما متوسطه 1,755 بيتكوين يوميًا، بينما تستوعب صناديق المؤشرات ما متوسطه 1,430، في حين ينتج المعدنون حوالي 900 BTC يوميًا. وقد أشار العديد من المحللين إلى أن تدفق صناديق المؤشرات، إلى جانب قلة السيولة، يمكن أن يزيد من تفاقم تقلبات البيتكوين وإمكانات نموه.
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.