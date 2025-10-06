تحليل: صناديق ETF تصبح القوة الرئيسية وراء المستوى القياسي الجديد لبيتكوين، مع تجاوز صافي التدفق الداخلي 3.2 مليار دولار أمريكي في أسبوع واحد

أفادت PANews في 6 أكتوبر أنه وفقًا لـ Cointelegraph، اشترت شركات خزينة البيتكوين الكبرى أكثر من 6,702 بيتكوين الأسبوع الماضي، باستثمار يقدر بنحو 1.2 مليار دولار. زادت شركة Metaplanet اليابانية من حيازاتها بمقدار 5,258 بيتكوين في أسبوع واحد. ومع ذلك، فإن المحرك الرئيسي لتجاوز سعر البيتكوين 125,000 دولار جاء من صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين، التي شهدت تدفقات صافية بقيمة 3.24 مليار دولار في أسبوع واحد، وهو ما يقارب الرقم القياسي الأسبوعي السابق الذي تم تسجيله في نوفمبر 2024. علاوة على ذلك، فاق الشراء المؤسسي للبيتكوين إنتاج المعدنين بكثير هذا العام. وفقًا لتحليل أجرته شركة الخدمات المالية River، تشتري الشركات في المتوسط 1,755 بيتكوين يوميًا، بينما تستوعب صناديق المؤشرات في المتوسط 1,430، في حين ينتج المعدنون حوالي 900 BTC يوميًا. وقد أشار العديد من المحللين إلى أن تدفق صناديق المؤشرات، إلى جانب قلة السيولة، يمكن أن يزيد من تفاقم تقلبات البيتكوين وإمكانات نموه. أفادت PANews في 6 أكتوبر أنه وفقًا لـ Cointelegraph، اشترت شركات خزينة البيتكوين الكبرى أكثر من 6,702 بيتكوين الأسبوع الماضي، باستثمار يقدر بنحو 1.2 مليار دولار. زادت شركة Metaplanet اليابانية من حيازاتها بمقدار 5,258 بيتكوين في أسبوع واحد. ومع ذلك، فإن المحرك الرئيسي لتجاوز سعر البيتكوين 125,000 دولار جاء من صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين، التي شهدت تدفقات صافية بقيمة 3.24 مليار دولار في أسبوع واحد، وهو ما يقارب الرقم القياسي الأسبوعي السابق الذي تم تسجيله في نوفمبر 2024. علاوة على ذلك، فاق الشراء المؤسسي للبيتكوين إنتاج المعدنين بكثير هذا العام. وفقًا لتحليل أجرته شركة الخدمات المالية River، تشتري الشركات في المتوسط 1,755 بيتكوين يوميًا، بينما تستوعب صناديق المؤشرات في المتوسط 1,430، في حين ينتج المعدنون حوالي 900 BTC يوميًا. وقد أشار العديد من المحللين إلى أن تدفق صناديق المؤشرات، إلى جانب قلة السيولة، يمكن أن يزيد من تفاقم تقلبات البيتكوين وإمكانات نموه.