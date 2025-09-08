البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور "مصدر إلهام لمشتري بيتكوين هايبر" على BitcoinEthereumNews.com. رحلة سايلور المليارديرية مع بيتكوين: مصدر إلهام لمشتري بيتكوين هايبر اشترك في نشرتنا الإخبارية! للحصول على التحديثات والعروض الحصرية أدخل بريدك الإلكتروني. كاتب في مجال الكريبتو، تنقسم مسؤوليات بوغدان بين البحث وكتابة المقالات وإمتاع الفريق بفكاهته التي تقترب من السياسية غير الصحيحة، طامحًا أن يكون مثل بيل بور، إن صح التعبير. بفضل خبرته في الكتابة التي تزيد عن 12 عامًا في مجالات متنوعة، بما في ذلك التكنولوجيا والأمن السيبراني والنمذجة واللياقة البدنية والكريبتو ومواضيع أخرى لا يمكن ذكرها، أصبح أصلًا حقيقيًا للفريق. بينما علمه منصبه ككاتب رئيسي في PrivacyAffairs دروسًا قيمة حول قوة الإدارة الذاتية، كانت مسيرته الكتابية بأكملها وما زالت تمرينًا في التطوير الذاتي. الآن، هو مستعد للغوص في عالم الكريبتو وتعليم الناس كيفية السيطرة على أموالهم الخاصة على البلوكتشين. مع العملات القانونية الحكومية كعملة تفقد قيمتها باستمرار، يبدو بيتكوين والعلملات البديلة البديل الأنسب لبوغدان. أكبر إنجاز مهني لبوغدان، إلى جانب تأمين منصب ككاتب رئيسي لـ Bitcoinist، كان عمله لمدة 5 سنوات كمدير للكتابة في Blackwood Productions، حيث قام بتنسيق فريق من أربعة كتّاب. خلال ذلك الوقت، تعلم قيمة العمل الجماعي وأهمية خلق بيئة عمل تعزز الكفاءة والإيجابية والصداقة. يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بزيارة مركز الخصوصية أو سياسة ملفات تعريف الارتباط. أوافق المصدر: https://bitcoinist.com/saylor-bitcoin-journey-is-an-inspiration-for-bitcoin-hyper-buyers/ظهر منشور "مصدر إلهام لمشتري بيتكوين هايبر" على BitcoinEthereumNews.com. رحلة سايلور المليارديرية مع بيتكوين: مصدر إلهام لمشتري بيتكوين هايبر اشترك في نشرتنا الإخبارية! للحصول على التحديثات والعروض الحصرية أدخل بريدك الإلكتروني. كاتب في مجال الكريبتو، تنقسم مسؤوليات بوغدان بين البحث وكتابة المقالات وإمتاع الفريق بفكاهته التي تقترب من السياسية غير الصحيحة، طامحًا أن يكون مثل بيل بور، إن صح التعبير. بفضل خبرته في الكتابة التي تزيد عن 12 عامًا في مجالات متنوعة، بما في ذلك التكنولوجيا والأمن السيبراني والنمذجة واللياقة البدنية والكريبتو ومواضيع أخرى لا يمكن ذكرها، أصبح أصلًا حقيقيًا للفريق. بينما علمه منصبه ككاتب رئيسي في PrivacyAffairs دروسًا قيمة حول قوة الإدارة الذاتية، كانت مسيرته الكتابية بأكملها وما زالت تمرينًا في التطوير الذاتي. الآن، هو مستعد للغوص في عالم الكريبتو وتعليم الناس كيفية السيطرة على أموالهم الخاصة على البلوكتشين. مع العملات القانونية الحكومية كعملة تفقد قيمتها باستمرار، يبدو بيتكوين والعلملات البديلة البديل الأنسب لبوغدان. أكبر إنجاز مهني لبوغدان، إلى جانب تأمين منصب ككاتب رئيسي لـ Bitcoinist، كان عمله لمدة 5 سنوات كمدير للكتابة في Blackwood Productions، حيث قام بتنسيق فريق من أربعة كتّاب. خلال ذلك الوقت، تعلم قيمة العمل الجماعي وأهمية خلق بيئة عمل تعزز الكفاءة والإيجابية والصداقة. يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بزيارة مركز الخصوصية أو سياسة ملفات تعريف الارتباط. أوافق المصدر: https://bitcoinist.com/saylor-bitcoin-journey-is-an-inspiration-for-bitcoin-hyper-buyers/

مصدر إلهام لمشتري بيتكوين هايبر

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 18:05



















































كاتب في مجال الكريبتو، تنقسم مسؤوليات بوغدان بين البحث وكتابة المقالات وإمتاع الفريق بفكاهته التي تقترب من السياسية غير الصحيحة، طامحًا أن يكون مثل بيل بور، إن صح التعبير.

بفضل خبرته في الكتابة التي تزيد عن 12 عامًا في العديد من المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والأمن السيبراني والنمذجة واللياقة البدنية والكريبتو وموضوعات أخرى لا يمكن ذكرها، أصبح أصلًا حقيقيًا للفريق.

بينما علمه منصبه ككاتب أول في PrivacyAffairs دروسًا قيمة حول قوة الإدارة الذاتية، كانت مسيرته الكتابية بأكملها وما زالت تمرينًا في التطوير الذاتي.

الآن، هو مستعد للغوص في عالم الكريبتو وتعليم الناس كيفية السيطرة على أموالهم على البلوكتشين. مع العملات القانونية الحكومية كعملة تفقد قيمتها باستمرار، يبدو البيتكوين والعملات البديلة البديل الأنسب لبوغدان.

أكبر إنجاز مهني لبوغدان، إلى جانب تأمين منصب ككاتب رئيسي لـ Bitcoinist، كان فترة عمله لمدة 5 سنوات كمدير للكتابة في Blackwood Productions، حيث قام بتنسيق فريق من أربعة كتاب.

خلال ذلك الوقت، تعلم قيمة العمل الجماعي وأهمية خلق بيئة عمل تعزز الكفاءة والإيجابية والصداقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط. من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. قم بزيارة مركز الخصوصية أو سياسة ملفات تعريف الارتباط. أوافق


المصدر: https://bitcoinist.com/saylor-bitcoin-journey-is-an-inspiration-for-bitcoin-hyper-buyers/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,646.73
$101,646.73$101,646.73

-0.58%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,407.31
$3,407.31$3,407.31

-0.60%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.32
$153.32$153.32

-1.53%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3805
$2.3805$2.3805

+0.52%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11125
$0.11125$0.11125

+3.96%