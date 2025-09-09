حدث شبه مستحيل في بيتكوين: منقب منفرد استخرج كتلة BTC بجهاز واحد - إليك كم من المال جناه

ظهر المنشور حدث شبه مستحيل وقع في بيتكوين: منقب منفرد استخرج كتلة BTC بجهاز واحد - إليك كم من المال جناه على BitcoinEthereumNews.com. لقد وقع حدث نادر على شبكة بيتكوين. نجح منقب مستقل بقوة معالجة تبلغ 200 TH/s فقط في حل كتلة بيتكوين رقم 913,593، وحصل على مكافأة إجمالية قدرها 3.129 BTC (حوالي 347,980 دولار). تكونت مكافأة الكتلة من 3.125 BTC كدعم للكتلة (347,509 دولار) و0.004 BTC كرسوم تحويل (471 دولار). جادل مطور CKpool كون كوليفاس بأن حل كتلة بقوة معالجة منخفضة كهذه يكاد يكون مستحيلاً إحصائياً: "احتمالية قيام منقب بقوة 200 TH/s بحل كتلة كل يوم هي 1 من 36,000، أو ما يقارب 1 في 100 عام." تعادل قوة المعالجة هذه جهاز Bitmain Antminer S21 واحد فقط من طراز 2024. معدل التجزئة الخاص بالمنقب يمثل 0.00002% فقط من إجمالي قوة معالجة شبكة بيتكوين البالغة 1.04 ZH/s. للمقارنة، تعمل شركات التعدين الكبرى المتداولة علناً مثل MARA بقوة 59.4 EH/s وIREN بقوة 50 EH/s. تجاوزت قوة المعالجة الإجمالية لبيتكوين مؤخراً 1 ZH/s، لتصل إلى مستويات قياسية. نظراً لارتفاع الصعوبة، وانخفاض الرسوم، وتقلص الإيرادات، غالباً ما يختار المنقبون صغار الحجم عوائد مستقرة من خلال الانضمام إلى تجمعات. ومع ذلك، أظهرت هذه الحادثة مرة أخرى أن التعدين المنفرد، رغم ندرته، يمكن أن يكون بمثابة يانصيب. *هذه ليست نصيحة استثمارية. تابع حسابنا على Telegram وTwitter الآن للحصول على أخبار حصرية وتحليلات وبيانات على السلسلة! المصدر: https://en.bitcoinsistemi.com/an-almost-impossible-event-occurred-in-bitcoin-solo-miner-mined-a-btc-block-with-a-single-device-heres-how-much-money-he-made/ ظهر المنشور حدث شبه مستحيل وقع في بيتكوين: منقب منفرد استخرج كتلة BTC بجهاز واحد - إليك كم من المال جناه على BitcoinEthereumNews.com. لقد وقع حدث نادر على شبكة بيتكوين. نجح منقب مستقل بقوة معالجة تبلغ 200 TH/s فقط في حل كتلة بيتكوين رقم 913,593، وحصل على مكافأة إجمالية قدرها 3.129 BTC (حوالي 347,980 دولار). تكونت مكافأة الكتلة من 3.125 BTC كدعم للكتلة (347,509 دولار) و0.004 BTC كرسوم تحويل (471 دولار). جادل مطور CKpool كون كوليفاس بأن حل كتلة بقوة معالجة منخفضة كهذه يكاد يكون مستحيلاً إحصائياً: "احتمالية قيام منقب بقوة 200 TH/s بحل كتلة كل يوم هي 1 من 36,000، أو ما يقارب 1 في 100 عام." تعادل قوة المعالجة هذه جهاز Bitmain Antminer S21 واحد فقط من طراز 2024. معدل التجزئة الخاص بالمنقب يمثل 0.00002% فقط من إجمالي قوة معالجة شبكة بيتكوين البالغة 1.04 ZH/s. للمقارنة، تعمل شركات التعدين الكبرى المتداولة علناً مثل MARA بقوة 59.4 EH/s وIREN بقوة 50 EH/s. تجاوزت قوة المعالجة الإجمالية لبيتكوين مؤخراً 1 ZH/s، لتصل إلى مستويات قياسية. نظراً لارتفاع الصعوبة، وانخفاض الرسوم، وتقلص الإيرادات، غالباً ما يختار المنقبون صغار الحجم عوائد مستقرة من خلال الانضمام إلى تجمعات. ومع ذلك، أظهرت هذه الحادثة مرة أخرى أن التعدين المنفرد، رغم ندرته، يمكن أن يكون بمثابة يانصيب. *هذه ليست نصيحة استثمارية. تابع حسابنا على Telegram وTwitter الآن للحصول على أخبار حصرية وتحليلات وبيانات على السلسلة! المصدر: https://en.bitcoinsistemi.com/an-almost-impossible-event-occurred-in-bitcoin-solo-miner-mined-a-btc-block-with-a-single-device-heres-how-much-money-he-made/