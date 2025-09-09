حدث شبه مستحيل في بيتكوين: منقب منفرد استخرج كتلة BTC بجهاز واحد - إليك كم من المال جناه

البورصةDEX+
2025/09/09 06:35
حدث نادر وقع على شبكة البيتكوين. نجح منقب مستقل بقدرة معالجة تبلغ 200 TH/s فقط في حل الكتلة رقم 913,593 من البيتكوين، وحصل على مكافأة إجمالية قدرها 3.129 BTC (حوالي 347,980 دولار).

تكونت مكافأة الكتلة من 3.125 BTC كدعم للكتلة (347,509 دولار) و 0.004 BTC كرسوم تحويل (471 دولار).

جادل مطور CKpool كون كوليفاس بأن حل كتلة بقدرة معالجة منخفضة كهذه يكاد يكون مستحيلاً إحصائياً:

قدرة المعالجة هذه تعادل جهاز Bitmain Antminer S21 واحد فقط من طراز 2024. معدل التجزئة الخاص بالمنقب يمثل 0.00002% فقط من إجمالي قدرة معالجة شبكة البيتكوين البالغة 1.04 ZH/s. للمقارنة، تعمل شركات التعدين الكبرى المتداولة علناً مثل MARA بمعدل 59.4 EH/s و IREN بمعدل 50 EH/s.

تجاوزت قدرة المعالجة الإجمالية للبيتكوين مؤخراً 1 ZH/s، لتصل إلى مستويات قياسية. ونظراً لارتفاع الصعوبة، وانخفاض الرسوم، وتقلص الإيرادات، غالباً ما يختار المنقبون صغار الحجم عوائد مستقرة من خلال الانضمام إلى تجمعات. ومع ذلك، أظهرت هذه الحادثة مرة أخرى أن التعدين الفردي، رغم ندرته، يمكن أن يكون بمثابة يانصيب.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

تابع حسابنا على تيليجرام و تويتر الآن للحصول على أخبار حصرية وتحليلات وبيانات على السلسلة!

المصدر: https://en.bitcoinsistemi.com/an-almost-impossible-event-occurred-in-bitcoin-solo-miner-mined-a-btc-block-with-a-single-device-heres-how-much-money-he-made/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

