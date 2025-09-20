'البيع الأمريكي': اتهام شركة وورلد ليبرتي المرتبطة بعائلة ترامب بصفقات مع خصوم الولايات المتحدة بواسطة: BitcoinEthereumNews 2025/09/20 15:05 مشاركة

اتهمت منظمة Accountable.us، وهي منظمة رقابية مقرها واشنطن العاصمة، شركة World Liberty Financial المرتبطة بعائلة ترامب ببيع رموزها إلى كيانات خاضعة للعقوبات مرتبطة بكوريا الشمالية وإيران وروسيا. ادعاءات بوجود صلات روسية وإيرانية اتهمت منظمة رقابية مقرها واشنطن العاصمة، Accountable.us، شركة World Liberty Financial Inc. المرتبطة بعائلة ترامب ببيع مئات الآلاف من رموز WLFI إلى [...] المصدر: https://news.bitcoin.com/american-sell-out-trump-family-linked-world-liberty-accused-of-deals-with-us-adversaries/