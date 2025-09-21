ارتفاع العملات البديلة: 79 من العملات المشفرة تتفوق على البيتكوين

البورصةDEX+
بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 12:12
النقاط الرئيسية:
  • مؤشر موسم العملات البديلة يسجل 79 عملة بديلة تتفوق على بيتكوين في 90 يومًا.
  • زخم مستمر منذ الشهر الماضي.
  • تأثير السوق يثير طاقة تداول متجددة.

وصل مؤشر موسم العملات البديلة إلى 79 في 21 سبتمبر، محافظًا على حالة "موسم العملات البديلة" لأربعة أيام متتالية حيث تتفوق 79 من العملات المشفرة الرئيسية على بيتكوين، وفقًا لبيانات Coinmarketcap.

يسلط هذا الضوء على تحول نحو العملات البديلة، مع نشاط سوقي كبير في ETH و PENDLE، حيث يدعو قادة العملات المشفرة إلى المشاركة التنظيمية لتعزيز استقرار السوق.

79 عملة بديلة تتجاوز بيتكوين: تحول ديناميكيات السوق

لا يزال زخم العملات البديلة قويًا، مع تجاوز 79 عملة مشفرة لأداء بيتكوين. يستمر هذا في جذب انتباه المستثمرين، مما يشير إلى تحول محتمل في المشاعر السوقية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الطفرة تأتي بعد ارتفاع بلغ 87 في ديسمبر الماضي.

تظهر آثار فورية، حيث لوحظت إعادة توزيع رأس المال عبر منصات مختلفة. تشير عمليات الرهان والسحب الكبيرة، خاصة في ETH، إلى مشاركة سوقية نشطة. تستمر الحيتان واللاعبون الرئيسيون في المشاركة في المناورات المالية الديناميكية التي تشمل ETH و Pendle.

ارتفاع الإيثيريوم مع تطور موسم العملات البديلة

هل تعلم؟ يؤكد النمو المستمر لمؤشر موسم العملات البديلة منذ الشهر الماضي على توسع كبير في هيمنة العملات البديلة على السوق، مما يذكرنا بالمستويات العالية الملحوظة التي شهدناها في ديسمبر الماضي.

يتم تداول الإيثيريوم (ETH) بسعر 4,479.83 دولارًا تقريبًا بقيمة سوقية تبلغ 540.73 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap. تهيمن العملة على 13.36% من السوق مع عرض متداول يزيد عن 120.70 مليون. ارتفع سعر ETH بنسبة 0.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية وارتفع بنسبة 20.09% في الـ 60 يومًا الماضية، على الرغم من انخفاض حجم التداول بنسبة 39.19%.

الإيثيريوم (ETH)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 04:05 UTC في 21 سبتمبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يتوقع الخبراء أن الهيمنة المستمرة للعملات البديلة قد تحفز المزيد من تنويع الاستثمارات. مشاركة الشخصيات المالية الرئيسية، وتحسن التوقعات التنظيمية، وزيادة تدفق رأس المال هي عوامل تدفع اتجاهات السوق الحالية. تشير الأنماط التاريخية إلى تأثيرات محتملة على DeFi والأنظمة البيئية ذات الصلة، مما يعكس تطورات السوق السابقة.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

المصدر: https://coincu.com/altcoin/altcoin-season-outperforming-bitcoin/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

