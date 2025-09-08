ألكاراز هو الأفضل في التنس حيث يسحق سينر في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "ألكاراز هو الأفضل في التنس حيث يسحق سينر في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة" على BitcoinEthereumNews.com. نيويورك، نيويورك - 07 سبتمبر: كارلوس ألكاراز من إسبانيا يتفاعل أثناء توجهه إلى صندوق فريقه بعد هزيمة يانيك سينر من إيطاليا خلال مباراة نهائي فردي الرجال في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز USTA بيلي جين كينغ الوطني للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. (صورة لـ آل بيلو/غيتي إيماجز) غيتي إيماجز حصل كارلوس ألكاراز على لقبه الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة والتصنيف العالمي رقم 1 بعد فوزه على يانيك سينر 6-2، 3-6، 6-1، 6-4 مساء الأحد. تنازل الإيطالي عن مركزه كأفضل لاعب مصنف في العالم لمنافسه العظيم وكان دائمًا في المرتبة الثانية. تكشفت الأحداث على إيقاع مضرب واحد فقط. بالمصطلحات السينمائية، كان سينر هو ساليري لموزارت ألكاراز. أدت ترتيبات أمن الرئيس ترامب إلى تأخير وصول أفضل لاعبين في العالم على السجادة الزرقاء لما يقرب من 50 دقيقة، وفات مئات المتفرجين في الخارج العرض الافتتاحي الرائع للاعب البالغ من العمر 22 عامًا. بدأت ثلاثية ألكاراز وسينر في النهائيات الكبرى بنهائي ملحمي في بطولة فرنسا المفتوحة استمر لمدة خمس ساعات و29 دقيقة. تبع هذا العمل الضخم، الذي فاز به ألكاراز بعد هروب على طريقة هوديني، جزءان متينان. أخضع سينر الإسباني المضطرب في ويمبلدون في أربع مجموعات، ورد ألكاراز الجميل هنا. بينما نجا سينر بأعجوبة في SW19 بعد انسحاب غريغور ديميتروف بسبب الإصابة وهو متقدم بمجموعتين في مواجهتهما في دور الـ16، كان ألكاراز يرتدي عباءة اللاهزيمة طوال الـ15 يومًا من القرعة الرئيسية في فلاشينغ ميدوز. خسر مجموعة واحدة فقط من أصل 22 مجموعة لعبها، وحتى ذلك كان يرجع بشكل أساسي إلى تذبذب غير متوقع في إرساله الأول مما أعاد سينر بشكل مؤقت إلى المنافسة عند التعادل بمجموعة لكل منهما. بعد ذلك، أنزل ألكاراز المطرقة...ظهر المنشور "ألكاراز هو الأفضل في التنس حيث يسحق سينر في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة" على BitcoinEthereumNews.com. نيويورك، نيويورك - 07 سبتمبر: كارلوس ألكاراز من إسبانيا يتفاعل أثناء توجهه إلى صندوق فريقه بعد هزيمة يانيك سينر من إيطاليا خلال مباراة نهائي فردي الرجال في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز USTA بيلي جين كينغ الوطني للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. (صورة لـ آل بيلو/غيتي إيماجز) غيتي إيماجز حصل كارلوس ألكاراز على لقبه الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة والتصنيف العالمي رقم 1 بعد فوزه على يانيك سينر 6-2، 3-6، 6-1، 6-4 مساء الأحد. تنازل الإيطالي عن مركزه كأفضل لاعب مصنف في العالم لمنافسه العظيم وكان دائمًا في المرتبة الثانية. تكشفت الأحداث على إيقاع مضرب واحد فقط. بالمصطلحات السينمائية، كان سينر هو ساليري لموزارت ألكاراز. أدت ترتيبات أمن الرئيس ترامب إلى تأخير وصول أفضل لاعبين في العالم على السجادة الزرقاء لما يقرب من 50 دقيقة، وفات مئات المتفرجين في الخارج العرض الافتتاحي الرائع للاعب البالغ من العمر 22 عامًا. بدأت ثلاثية ألكاراز وسينر في النهائيات الكبرى بنهائي ملحمي في بطولة فرنسا المفتوحة استمر لمدة خمس ساعات و29 دقيقة. تبع هذا العمل الضخم، الذي فاز به ألكاراز بعد هروب على طريقة هوديني، جزءان متينان. أخضع سينر الإسباني المضطرب في ويمبلدون في أربع مجموعات، ورد ألكاراز الجميل هنا. بينما نجا سينر بأعجوبة في SW19 بعد انسحاب غريغور ديميتروف بسبب الإصابة وهو متقدم بمجموعتين في مواجهتهما في دور الـ16، كان ألكاراز يرتدي عباءة اللاهزيمة طوال الـ15 يومًا من القرعة الرئيسية في فلاشينغ ميدوز. خسر مجموعة واحدة فقط من أصل 22 مجموعة لعبها، وحتى ذلك كان يرجع بشكل أساسي إلى تذبذب غير متوقع في إرساله الأول مما أعاد سينر بشكل مؤقت إلى المنافسة عند التعادل بمجموعة لكل منهما. بعد ذلك، أنزل ألكاراز المطرقة...

ألكاراز هو الأفضل في التنس حيث يسحق سينر في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 09:46
Union
U$0.006135+0.22%
Manchester City Fan
CITY$0.6489-1.60%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.466-5.73%
Seed.Photo
PHOTO$0.4281-9.83%
Epic Chain
EPIC$0.7057+3.85%
TOP Network
TOP$0.000096--%
DOG GO TO THE MOON
DOG$0.001649-1.72%
OpenLedger
OPEN$0.27138-1.82%

نيويورك، نيويورك - 07 سبتمبر: كارلوس ألكاراز من إسبانيا يتفاعل أثناء توجهه إلى صندوق فريقه بعد هزيمة يانيك سينر من إيطاليا خلال مباراة نهائي فردي الرجال في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. (تصوير آل بيلو/صور غيتي)

صور غيتي

فاز كارلوس ألكاراز بلقبه الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة والتصنيف العالمي رقم 1 بعد فوزه على يانيك سينر 6-2، 3-6، 6-1، 6-4 مساء الأحد. تنازل الإيطالي عن مركزه كأفضل لاعب مصنف في العالم لمنافسه العظيم وكان دائمًا في المرتبة الثانية.

تكشفت الأحداث على إيقاع مضرب واحد فقط. من الناحية السينمائية، كان سينر هو ساليري لموزارت ألكاراز. أدت ترتيبات الأمن الخاصة بالرئيس ترامب إلى تأخير وصول أفضل لاعبين في العالم على السجادة الزرقاء لمدة 50 دقيقة تقريبًا، وفات المئات من المتفرجين في الخارج العرض الافتتاحي الرائع للاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

بدأت ثلاثية ألكاراز وسينر في النهائيات الكبرى بنهائي ملحمي في بطولة فرنسا المفتوحة استمر لمدة خمس ساعات و29 دقيقة. تبع ذلك العمل الضخم، الذي فاز به ألكاراز بعد هروب على طريقة هوديني، جزءان متتاليان قويان. أخضع سينر الإسباني المضطرب في ويمبلدون في أربع مجموعات، ورد ألكاراز الجميل هنا.

بينما نجا سينر بأعجوبة في SW19 بعد انسحاب جريجور ديميتروف بسبب الإصابة وهو متقدم بمجموعتين في مواجهتهما في دور الـ16، كان ألكاراز يرتدي عباءة اللاهزيمة طوال الـ15 يومًا من القرعة الرئيسية في فلاشينج ميدوز. خسر مجموعة واحدة فقط من أصل 22 مجموعة لعبها، وحتى ذلك كان يرجع بشكل أساسي إلى تذبذب غير متوقع في إرساله الأول الذي أعاد سينر لفترة وجيزة إلى المنافسة عند التعادل بمجموعة لكل منهما. بعد ذلك، أنزل ألكاراز المطرقة بإرساله الذي لا يمكن اختراقه، والذي تم كسره ثلاث مرات فقط طوال البطولة.

كان هناك لا يزال السحر في اليدين عند الشبكة والتقاطات مذهلة جعلت اللاعب نفسه يتألق بأوسع ابتسامة. هذا هو ألكاراز الذي لا يقهر، رجل استبعد الخطوط المتذبذبة في لعبه التي أخرجته عن مساره في ملبورن وويمبلدون. هناك نضج متزايد في لعبه المباريات ومع ذلك لا يزال يحتفظ بتلك الفرحة الطفولية في اللعب. إنها لكمة واحد-اثنين شرسة خلف ابتسامة كاملة.

في نيويورك، رفع ألكاراز مستوى الصوت والسرعة، محققًا 42 ضربة رابحة في النهائي - ضعف ما حققه منافسه - مع الحفاظ على السيطرة الكاملة والتركيز. يداعب الكرة، كما لو كان يناور بها حول الأشجار في أوغستا أو يسقطها على المساحة الخضراء. احتفال تأرجح الجولف الشهير ليس غريبًا أيضًا.

نيويورك، نيويورك - 07 سبتمبر: يانيك سينر من إيطاليا يرد ضد كارلوس ألكاراز من إسبانيا خلال مباراة نهائي فردي الرجال في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. (تصوير إلسا/صور غيتي)

صور غيتي

لم يكن سينر نفسه حقًا. خذله الإرسال الأول البالغ من العمر 24 عامًا، حيث كان يصطدم باستمرار بالشبكة، بينما كان يلوح مودعًا لرصاصة أخرى بسرعة 130 ميلًا في الساعة قادمة في الاتجاه الآخر. حتى هجمات ضربات سينر الأرضية نادرًا ما أسقطت القوارير في ملعب ألكاراز. كانت العودة في المجموعة الثانية عندما انقض سينر، لكنه عاد بعد ذلك إلى إيقاع خافت. لم يكن هناك هجوم ضخم ولا نقاط كسر أخرى، باستثناء تلك اللعبة المثالية للعودة التي منحته موطئ قدم.

كسر ألكاراز إرسال منافسه خمس مرات على الأقل، مبتعدًا بالمجموعة الثالثة 6-1. كان ساحرًا في لعب ضرباته، مما أثار ردود فعل متحمسة من أمثال ستيف كوري وسبايك لي ومواطنه سيرجيو غارسيا. في معسكر سينر، ارتدت ليندسي فون حاجبًا مقطبًا لمعظم المباراة. كان هذا مسارًا متعرجًا لم يستطع صديقها التنقل فيه.

على الرغم من أن هذين اللاعبين يتفوقان على بقية المنافسين في لعبة الرجال، يبدو أن ألكاراز لديه قبضة محكمة في لقاءاتهما الأخيرة. إنه متفوق 7-1 على الإيطالي خلال الموسمين الماضيين، على الرغم من أن بعض تلك المباريات، بما في ذلك بكين ورولان غاروس، كان من الممكن أن تميل بسهولة في الاتجاه الآخر.

نيويورك، نيويورك - 07 سبتمبر: كارلوس ألكاراز من إسبانيا يرد ضد يانيك سينر من إيطاليا خلال مباراة نهائي فردي الرجال في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. (تصوير ماثيو ستوكمان/صور غيتي)

صور غيتي

فقد ألكاراز طريقه في ويمبلدون منذ البداية مع نسبة إرسال أقل من 60 في الملحمة المكونة من خمس مجموعات مع فابيو فونيني و51 بالمائة فقط في النهائي. واجه سينر مشاكل مماثلة هنا ودخل المنافسة بقراءة 57 بالمائة. ازداد الأمر سوءًا في اليوم الذي كان مهمًا حقًا.

يتصدر ألكاراز الآن السباق إلى تورينو في نهائيات ATP بأكثر من 2,500 نقطة، لكن التصنيف الأول هو الأكثر تألقًا. فاز سينر وألكاراز بآخر ثمانية بطولات كبرى بانقسام مثالي 4-4.

لا يوجد ما يمكن الاختيار بينهما، ولكن كان هناك اتساق وحافة سريرية ولمسة سحرية جعلت هذا الأداء أفضل ما لعبه ألكاراز في نهائي كبير، باستثناء ذلك الهدم لنوفاك ديوكوفيتش في 2024 على الملعب المركزي. لم يتم تأكيد رحلة أخرى إلى إيبيزا بعد.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/timellis/2025/09/07/alcaraz-trumps-sinner-to-claim-us-open-title/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,638.30
$101,638.30$101,638.30

-0.58%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,406.86
$3,406.86$3,406.86

-0.62%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.26
$153.26$153.26

-1.57%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3796
$2.3796$2.3796

+0.48%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11125
$0.11125$0.11125

+3.96%