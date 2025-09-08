ألكاراز هو الأفضل في التنس حيث يسحق سينر في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

نيويورك، نيويورك - 07 سبتمبر: كارلوس ألكاراز من إسبانيا يتفاعل أثناء توجهه إلى صندوق فريقه بعد هزيمة يانيك سينر من إيطاليا خلال مباراة نهائي فردي الرجال في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. (تصوير آل بيلو/صور غيتي) صور غيتي

فاز كارلوس ألكاراز بلقبه الثاني في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة والتصنيف العالمي رقم 1 بعد فوزه على يانيك سينر 6-2، 3-6، 6-1، 6-4 مساء الأحد. تنازل الإيطالي عن مركزه كأفضل لاعب مصنف في العالم لمنافسه العظيم وكان دائمًا في المرتبة الثانية.

تكشفت الأحداث على إيقاع مضرب واحد فقط. من الناحية السينمائية، كان سينر هو ساليري لموزارت ألكاراز. أدت ترتيبات الأمن الخاصة بالرئيس ترامب إلى تأخير وصول أفضل لاعبين في العالم على السجادة الزرقاء لمدة 50 دقيقة تقريبًا، وفات المئات من المتفرجين في الخارج العرض الافتتاحي الرائع للاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

بدأت ثلاثية ألكاراز وسينر في النهائيات الكبرى بنهائي ملحمي في بطولة فرنسا المفتوحة استمر لمدة خمس ساعات و29 دقيقة. تبع ذلك العمل الضخم، الذي فاز به ألكاراز بعد هروب على طريقة هوديني، جزءان متتاليان قويان. أخضع سينر الإسباني المضطرب في ويمبلدون في أربع مجموعات، ورد ألكاراز الجميل هنا.

بينما نجا سينر بأعجوبة في SW19 بعد انسحاب جريجور ديميتروف بسبب الإصابة وهو متقدم بمجموعتين في مواجهتهما في دور الـ16، كان ألكاراز يرتدي عباءة اللاهزيمة طوال الـ15 يومًا من القرعة الرئيسية في فلاشينج ميدوز. خسر مجموعة واحدة فقط من أصل 22 مجموعة لعبها، وحتى ذلك كان يرجع بشكل أساسي إلى تذبذب غير متوقع في إرساله الأول الذي أعاد سينر لفترة وجيزة إلى المنافسة عند التعادل بمجموعة لكل منهما. بعد ذلك، أنزل ألكاراز المطرقة بإرساله الذي لا يمكن اختراقه، والذي تم كسره ثلاث مرات فقط طوال البطولة.

كان هناك لا يزال السحر في اليدين عند الشبكة والتقاطات مذهلة جعلت اللاعب نفسه يتألق بأوسع ابتسامة. هذا هو ألكاراز الذي لا يقهر، رجل استبعد الخطوط المتذبذبة في لعبه التي أخرجته عن مساره في ملبورن وويمبلدون. هناك نضج متزايد في لعبه المباريات ومع ذلك لا يزال يحتفظ بتلك الفرحة الطفولية في اللعب. إنها لكمة واحد-اثنين شرسة خلف ابتسامة كاملة.

في نيويورك، رفع ألكاراز مستوى الصوت والسرعة، محققًا 42 ضربة رابحة في النهائي - ضعف ما حققه منافسه - مع الحفاظ على السيطرة الكاملة والتركيز. يداعب الكرة، كما لو كان يناور بها حول الأشجار في أوغستا أو يسقطها على المساحة الخضراء. احتفال تأرجح الجولف الشهير ليس غريبًا أيضًا.

نيويورك، نيويورك - 07 سبتمبر: يانيك سينر من إيطاليا يرد ضد كارلوس ألكاراز من إسبانيا خلال مباراة نهائي فردي الرجال في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. (تصوير إلسا/صور غيتي) صور غيتي

لم يكن سينر نفسه حقًا. خذله الإرسال الأول البالغ من العمر 24 عامًا، حيث كان يصطدم باستمرار بالشبكة، بينما كان يلوح مودعًا لرصاصة أخرى بسرعة 130 ميلًا في الساعة قادمة في الاتجاه الآخر. حتى هجمات ضربات سينر الأرضية نادرًا ما أسقطت القوارير في ملعب ألكاراز. كانت العودة في المجموعة الثانية عندما انقض سينر، لكنه عاد بعد ذلك إلى إيقاع خافت. لم يكن هناك هجوم ضخم ولا نقاط كسر أخرى، باستثناء تلك اللعبة المثالية للعودة التي منحته موطئ قدم.

كسر ألكاراز إرسال منافسه خمس مرات على الأقل، مبتعدًا بالمجموعة الثالثة 6-1. كان ساحرًا في لعب ضرباته، مما أثار ردود فعل متحمسة من أمثال ستيف كوري وسبايك لي ومواطنه سيرجيو غارسيا. في معسكر سينر، ارتدت ليندسي فون حاجبًا مقطبًا لمعظم المباراة. كان هذا مسارًا متعرجًا لم يستطع صديقها التنقل فيه.

على الرغم من أن هذين اللاعبين يتفوقان على بقية المنافسين في لعبة الرجال، يبدو أن ألكاراز لديه قبضة محكمة في لقاءاتهما الأخيرة. إنه متفوق 7-1 على الإيطالي خلال الموسمين الماضيين، على الرغم من أن بعض تلك المباريات، بما في ذلك بكين ورولان غاروس، كان من الممكن أن تميل بسهولة في الاتجاه الآخر.

نيويورك، نيويورك - 07 سبتمبر: كارلوس ألكاراز من إسبانيا يرد ضد يانيك سينر من إيطاليا خلال مباراة نهائي فردي الرجال في اليوم الخامس عشر من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2025 في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس في 07 سبتمبر 2025 في مدينة نيويورك. (تصوير ماثيو ستوكمان/صور غيتي) صور غيتي

فقد ألكاراز طريقه في ويمبلدون منذ البداية مع نسبة إرسال أقل من 60 في الملحمة المكونة من خمس مجموعات مع فابيو فونيني و51 بالمائة فقط في النهائي. واجه سينر مشاكل مماثلة هنا ودخل المنافسة بقراءة 57 بالمائة. ازداد الأمر سوءًا في اليوم الذي كان مهمًا حقًا.

يتصدر ألكاراز الآن السباق إلى تورينو في نهائيات ATP بأكثر من 2,500 نقطة، لكن التصنيف الأول هو الأكثر تألقًا. فاز سينر وألكاراز بآخر ثمانية بطولات كبرى بانقسام مثالي 4-4.

لا يوجد ما يمكن الاختيار بينهما، ولكن كان هناك اتساق وحافة سريرية ولمسة سحرية جعلت هذا الأداء أفضل ما لعبه ألكاراز في نهائي كبير، باستثناء ذلك الهدم لنوفاك ديوكوفيتش في 2024 على الملعب المركزي. لم يتم تأكيد رحلة أخرى إلى إيبيزا بعد.