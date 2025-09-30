ألاميدا ريسيرش تستعيد 500 BTC، ولا تزال تحتفظ بأكثر من 1 مليار دولار من الأصول

تمتلك شركة Alameda Research أكثر من 1 مليار دولار من أصول الكريبتو، حتى بعد آخر سداد للدائنين. وتلقت محافظ الصندوق 500 BTC أخرى تقدر قيمتها بأكثر من 58 مليون دولار.

تلقت Alameda Research، شركة التحوط الكمي المنحلة المرتبطة بـ FTX، 500 BTC أخرى في إحدى محافظها الرئيسية. وبعد التدفق الداخلي الأخير، ومع عمليات فك قفل SOL الإضافية، تمتلك Alameda Research مرة أخرى أكثر من 1 مليار دولار من الأصول.

جاء التدفق الداخلي لـ BTC من محفظة وسيطة، تحمل اسم 'إيداع تاجر WBTC'، من مشاركة Alameda في نظام WBTC البيئي. تم نقل الـ 500 BTC عبر سلسلة من المحافظ الوسيطة، مما يظهر نشاطًا في الأسابيع القليلة الماضية.

تم تتبع الأموال إلى إيداعات من QCP Capital، التي بدأت بالانتقال إلى محافظ Alameda قبل ثلاثة أسابيع. كما تحركت المحافظ عبر عناوين تاجر WBTC التابعة لـ Alameda.

خلال فترة نشاطها، كان لدى Alameda Research وضع كتاجر WBTC رسمي، مما يعني أنه يمكنها قبول BTC وإصدار رموز WBTC. لا يزال WBTC يصدر بواسطة BitGo، بينما لم تكن Alameda هي الأمين.

قد تأتي الشريحة الحالية من 500 BTC العائدة إلى محفظة Alameda من أموالها الخاصة، بعد فك تغليفها من الشكل المرمز. على أي حال، أصبحت Alameda الآن الأمين الكامل لـ 500 BTC.

تذكر المعاملة الصغيرة الحلقات السابقة عندما سحبت Alameda الأصول من FTX في الأيام التي سبقت إفلاسها. كان WBTC أحد التدفقات الداخلية الرئيسية، حيث استخدمت Alameda وضعها كتاجر WBTC لفك تغليف الأصول والتحول إلى BTC. ونظرًا لارتفاع سعر السوق لـ BTC، كان التدفق الداخلي الأخير أكبر حتى من السحوبات في وقت إفلاس FTX.

وصول التدفقات الداخلية لـ Alameda قبل التوزيع التالي لـ FTX مباشرة

لم يتم نقل التحويل إلى محافظ Alameda إلى عنوان آخر، وقد لا يصبح جزءًا من توزيع FTX الحالي في هذه المرحلة.

كما هو مخطط، في نهاية سبتمبر، سيتم توزيع 1.6 مليار دولار أخرى على الدائنين، هذه المرة للمالكين من التجزئة.

في البداية، تم استخدام محافظ Alameda لسداد الدائنين، وتصفية SOL وNFT والأصول الأخرى. بمرور الوقت، أعاد الصندوق الكمي ملء محافظه من المشاركة السابقة مع DeFi. كانت Alameda أيضًا من بين أكبر مستردي WBTC خلال ذروة مستويات نشاطها، حيث استردت في مرحلة ما ما يصل إلى 13,000 BTC.

هل لا تزال Alameda لديها حق الوصول إلى WBTC الخاص بـ Celsius؟

أثارت المعاملة الأخيرة المزيد من الأسئلة حول أصل WBTC وقدرة Alameda على فك تغليف الرموز والمطالبة بـ BTC.

قبل إفلاس Celsius، أودعت المنصة 24,000 WBTC في FTX. في مرحلة ما، كانت Celsius مالكة 98% من WBTC المستخدم من قبل بورصة FTX.

تظهر الأبحاث السابقة على السلسلة أن محافظ Alameda تعاملت مع آلاف من WBTC، على الأرجح من Celsius. بدلاً من استردادها، تم بيع الرموز مقابل العملات المستقرة.

قامت Celsius بالفعل بتسوية جميع المطالبات مع FTX، بعد تلقي 377 مليون دولار بعد إجراءات إفلاس البورصة.

سابقًا، كان نشاط Alameda أحد أكثر الفترات ازدحامًا لإصدار واسترداد WBTC. وصلت الرموز منذ ذلك الحين إلى توازن نسبي بإجمالي عرض يبلغ 127,237.

هل تعيد FTX إحياء علامتها التجارية؟

جذبت المعاملة الأخيرة مرة أخرى الانتباه إلى FTX المفلسة وعلامتها التجارية. تواصل رموز FTT الارتفاع على المدى القصير، حيث يتم تداولها بحوالي 0.94 دولار.

المصدر الآخر للاهتمام هو منصات التداول اللامركزية Pacifica perp التي تم إطلاقها مؤخرًا، برئاسة كونستانس وانغ، المدير التنفيذي السابق لـ FTX.

تثير المعاملة الأخيرة تساؤلات حول محفظة Alameda، التي لم يتم نقلها إلى محافظ إفلاس FTX. لا يزال الصندوق يحتفظ بأكثر من 4 مليون SOL، وأكثر من 705 BTC في محفظة تاجر WBTC الخاصة به.

FTX لا تعود، لكن أحدث نشاط للكريبتو يظهر أن البورصة لها تأثير دائم على ثقافة الكريبتو.

