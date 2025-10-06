مختبرات AI101 ترى اندماج الذكاء الاصطناعي و Web3 كجوهر اقتصاد الآلات

النقاط الرئيسية: تحدد مختبرات AI101 الذكاء الاصطناعي وWeb3 كأدوات لاقتصاد الآلات المستقبلي.

يعتبر الذكاء على السلسلة بنية تحتية تحويلية.

إيلين يانغ تسلط الضوء على الاتجاهات الرئيسية في قمة وادي السيليكون.

أكدت إيلين يانغ، الشريكة الإدارية في مختبرات AI101، على تقارب الذكاء الاصطناعي وWeb3 خلال كلمتها الرئيسية في قمة Silicon Valley 101 x RootData في وادي السيليكون.

تكمن أهمية التكامل في تطوير البنية التحتية اللامركزية للذكاء الاصطناعي، مع آثار محتملة للتطبيقات القابلة للتوسع، ومع ذلك تظل ردود فعل السوق حذرة دون إعلانات استثمارية كبيرة.

مختبرات AI101 تكشف عن البنية التحتية الاقتصادية المستقبلية

شاركت إيلين يانغ رؤى حول كيف يمكن لتكامل الذكاء الاصطناعي وWeb3 أن يشكل البنية التحتية الأساسية للأنظمة الاقتصادية المستقبلية. ناقشت أربعة مسارات واعدة للذكاء الاصطناعي: مدفوعات وكيل الذكاء الاصطناعي، وأسواق التنبؤ، والحوسبة اللامركزية، وتدريب البيانات كقوى تحويلية. جذب نهجها الشامل اهتمام المهنيين في الصناعة.

يرى العديد من الخبراء هذا التكامل كـ نقطة تحول للمعاملات الرقمية. سلطت يانغ الضوء على الذكاء على السلسلة باعتباره أمرًا حاسمًا لتطوير وظائف الآلات المستقلة، وهو منظور يتماشى مع اتجاهات الحدود التكنولوجية الحالية. كانت ردود فعل السوق هادئة. على الرغم من الاهتمام المتزايد، أظهرت العملات المشفرة الرئيسية مثل الإيثريوم والبيتكوين تغييرات اسمية، مما يوضح التفاؤل الحذر للصناعة. اعترف قادة الصناعة مثل الدكتور شياو فنغ بإمكانات التآزر بين الذكاء الاصطناعي وWeb3، مؤكدين على دوره التحويلي.

سوق العملات المشفرة والاهتمام التاريخي

هل تعلم؟ حدث تكامل مماثل بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وWeb3 في عام 2025 في جوائز الذكاء الاصطناعي العالمية في هونغ كونغ، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي مستدام بهذا التقارب.

تفيد CoinMarketCap أن القيمة السوقية الحالية للإيثريوم تبلغ 545.10 مليار دولار، مما يعكس زيادة في السعر بنسبة 0.67% خلال 24 ساعة. ارتفع حجم التداول إلى 42.99 مليار دولار، بزيادة قوية بنسبة 83.27%. يسيطر الإيثريوم على 12.97% من هيمنة السوق، مما يظهر الاستقرار وسط مناقشات اقتصادية متقلبة. تشير حركة الـ 60 يومًا إلى ارتفاع ملحوظ بنسبة 22.81%.

الإيثريوم (ETH)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 23:25 UTC في 5 أكتوبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

يقترح فريق أبحاث Coincu أن النشر الموسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي اللامركزية يمكن أن يدفع أنظمة مالية مستقبلية، مع التركيز على قياس القيمة واستخدام البيانات بشكل أكثر شفافية. في الوقت نفسه، يستكشف المحللون كيف يمكن أن تتفاعل استقلالية الآلة مع الحوكمة المالية التقليدية.