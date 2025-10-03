الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تتصدر تمويل رأس المال الاستثماري لعام 2025، وصلت بالفعل إلى 192.7 مليار دولار

ارتفع تمويل رأس المال المغامر للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير هذا العام، وتجاوز 190 مليار دولار عالمياً منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث، وفقاً للبيانات المتاحة.

إنها المرة الأولى التي يستحوذ فيها قطاع الذكاء الاصطناعي على أكثر من 50% من دولارات رأس المال المغامر في عام واحد. ومع ذلك، حذر المراقبون من "فقاعة ضجيج مسبق" محتملة قد تسبب مشاكل لاحقاً.

شركات رأس المال المغامر تنفق المليارات، لكن معظمها على تمويل الذكاء الاصطناعي

في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر سوق في العالم، جذبت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أكثر من 60% من 250.2 مليار دولار في تمويل رأس المال المغامر، مما يؤكد هيمنة القطاع.

على الصعيد العالمي، استثمرت شركات رأس المال المغامر 192.7 مليار دولار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن هذا العام، محققة أرقاماً قياسية عالمية جديدة وجعل عام 2025 أكثر احتمالاً ليكون العام الأول الذي تميل فيه أكثر من نصف إجمالي دولارات رأس المال المغامر نحو صناعة الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمزود البيانات PitchBook.

ذهبت غالبية هذا رأس المال مباشرة إلى الشركات الناشئة الجديدة مثل Anthropic وxAI، اللتان حصلتا على مليارات في التمويل هذا الربع، بينما كافحت بعض الشركات الناشئة الأقل شهرة. وكان هذا أكثر وضوحاً بالنسبة للشركات التي لا تركز على الذكاء الاصطناعي.

"أينما ننظر، السوق منقسم،" قال كايل سانفورد، مدير الأبحاث في PitchBook. "إما أنك في مجال الذكاء الاصطناعي، أو لست كذلك. إما أنك شركة كبيرة، أو لست كذلك."

في حين أن النمو في تمويل الذكاء الاصطناعي هو دليل على مدى حماس المستثمرين لإمكاناته، فإن السوق "المنقسم" الذي وصفه سانفورد أصبح مصدر قلق متزايد، حيث يعني ذلك أن الشركات والشركات الناشئة التي ليست متجذرة بعمق في الذكاء الاصطناعي ستكافح لجذب رأس المال.

بالفعل، تظهر البيانات أنه في هذا العام، قد يتبين أن إجمالي عدد الشركات التي تضمن تمويل المشاريع عالمياً في عام 2025 هو الأدنى الذي شوهد منذ سنوات، وكذلك عدد شركات رأس المال المغامر التي تجمع أموالاً جديدة.

حوالي 30% من جميع صفقات رأس المال المغامر في عام 2025 ذهبت إلى شركات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن تركيز الدولار أعلى بسبب الجولات الضخمة.

في الربع الأخير، خصصت شركات رأس المال المغامر الأمريكية 62.7% من الدولارات المستثمرة لشركات الذكاء الاصطناعي، وخصص المستثمرون العالميون 53.2%.

فقاعة الضجيج المسبق المحتملة التي قد تجذب الصراع المستقبلي

لا شك أن المستثمرين يتسابقون للعثور على أفضل شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي أو المحتملة الربحية ويضعون أموالهم حيث أفواههم. ومع ذلك، بدأ المراقبون والمستثمرون ذوو الخبرة في التحذير من أن فقاعة قد تتشكل.

كبير مسؤولي الاستثمار في GIC Pte هو أحدهم. وفقاً له، هناك الآن "فقاعة ضجيج مسبق" تتشكل في استثمار رأس المال المغامر في مراحل مبكرة للذكاء الاصطناعي بسبب التوقعات العالية التي لدى الناس من هذه الشركات للتسليم. إذا لم يفعلوا ذلك، فقد تكون هناك مشاكل في ترشيد التزامات الدولار على مستوى قياسي.

كما يشارك المدير التنفيذي للاستثمار بريان يو، الذي حضر مؤخراً قمة معهد ميلكن آسيا في سنغافورة، نفس الشعور، ويذهب أبعد من ذلك للتحذير من حدث مخاطر مالية، خاصة بعد أن تحملت الحكومات حول العالم المزيد من الديون خلال الوباء.

"السؤال هو ما إذا كان العالم يمكن أن ينمو خارج هذا المخزون الكبير من الديون،" قال، مضيفاً أنه من الصعب سياسياً على الحكومات أن تجعل ناخبيها يخفضون الإنفاق ويرفعون الضرائب. عندما تصل الاقتصادات إلى هذه النقطة، يمكن أن تخيف الأسواق العالمية في النهاية وتؤدي إلى فقدان الثقة في عملة البلاد.

