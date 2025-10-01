شبكة AGI المفتوحة تنضم إلى oooo لإعادة تعريف قابلية التشغيل البيني للبلوكتشين بقيادة الذكاء الاصطناعي

انضمت شبكة AGI المفتوحة، وهي مزود بنية تحتية للذكاء الاصطناعي اللامركزي شهير، إلى شراكة مع oooo، وهي منصة بارزة للتشغيل البيني متعدد السلاسل. تهدف الشراكة إلى دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي اللامركزيين من شبكة AGI المفتوحة مع شبكة AI Omninet من oooo لتعزيز قابلية التشغيل البيني للبلوكتشين بقيادة الذكاء الاصطناعي. كما ذُكر في إعلان شبكة AGI المفتوحة الرسمي على منصة X، فإن التعاون يدمج بين قابلية التشغيل البيني القائمة على الذكاء الاصطناعي وأدوات التبادل العابر للسلاسل بدون كود لتسهيل الاستخدام للمستخدمين والمطورين على حد سواء. وبالتالي، من المتوقع أن يعزز هذا التطور التبني والأمان وقابلية التوسع عبر أكثر من ستين بلوكتشين وأكثر من 3,000 نموذج للذكاء الاصطناعي.

شبكة AGI المفتوحة وoooo تتشاركان لإحداث ثورة في قابلية التشغيل البيني العابر للسلاسل بقيادة الذكاء الاصطناعي

يجمع التعاون بين شبكة AGI المفتوحة وoooo بين العائد الذكي والأتمتة والتوجيه السلس لشبكة AI Omninet الخاصة بالأخيرة مع وكلاء الذكاء الاصطناعي اللامركزيين من شبكة AGI المفتوحة. يركز هذا التطور على توفير بنية تحتية قوية وأدوات بدون كود للبناة لتطوير تطبيقات عبر سلاسل الكتل المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، يحاول الجهد المشترك تقليل التعقيدات للمؤسسات والمطورين داخل قطاع Web3.

دمج قابلية التشغيل البيني للذكاء الاصطناعي والوكلاء اللامركزيين لتعزيز النظام البيئي اللامركزي

وفقًا لشبكة AGI المفتوحة، فإن الشراكة مع oooo تعزز الابتكار وتقوي التبني الأوسع لقابلية التشغيل البيني بقيادة الذكاء الاصطناعي داخل النظام البيئي اللامركزي. وفي الوقت نفسه، يولي الثنائي اهتمامًا كبيرًا لتوفير حلول قابلة للتوسع عندما يتعلق الأمر بإدارة الأصول الرقمية الآلية ومعاملات البيانات الآمنة. في النهاية، تضع المبادرة معيارًا حصريًا للابتكار من خلال اتحاد قابلية التشغيل البيني للذكاء الاصطناعي والوكلاء اللامركزيين، مما يتيح للمطورين الوصول إلى أطر عمل جاهزة لحلول Web3 والذكاء الاصطناعي.