بعد 18 عاماً، فيلم كرة القدم 'ذا سينيور' يصل أخيراً إلى دور السينما

يجلس لاعب خط الوسط في ولاية سول روس مايك فلينت في المدرجات قبل مباراة كرة القدم الجامعية ضد تكساس لوثران، السبت، 13 أكتوبر، 2007، في ألباين، تكساس. فلينت، 59 عامًا، يلعب في خط الوسط، بعد 37 عامًا من آخر مرة لعب فيها مع لوبوس. (AP Photo/Matt Slocum) حقوق النشر 2007 AP. جميع الحقوق محفوظة.

خلال صيف عام 2007، كان منتج هوليوود مارك سياردي جالسًا في مكتبه عندما صادف مقالًا في لوس أنجلوس تايمز عن مايك فلينت، البالغ من العمر 59 عامًا والذي انضم مؤخرًا إلى فريق كرة القدم في جامعة سول روس ستيت في غرب تكساس. كان فلينت قائدًا سابقًا ولاعب خط وسط أساسي في سول روس، لكنه طُرد من المدرسة قبل موسمه الأخير في عام 1971 بسبب تورطه في شجار. كان يشعر دائمًا بالندم على الطريقة التي انتهت بها مسيرته، لذلك قرر العودة إلى المدرسة بعد عقود من حضور لم شمل وإخبار زملائه السابقين له أنه يجب أن يعطي كرة القدم فرصة أخرى.

سياردي، وهو لاعب بيسبول محترف سابق، أنتج بعض أفلام الرياضة الكبرى واعتقد أن قصة فلينت ستكون فيلمًا مثاليًا. وعلى هذا النحو، تواصل مع فلينت وسافر إلى سول روس، الواقعة في ألباين، تكساس، على بعد حوالي 375 ميلاً غرب سان أنطونيو و90 ميلاً من الحدود المكسيكية. في ذلك الأسبوع، بعد لقاء فلينت ومدربيه وزملائه وزوجته، توصل سياردي إلى اتفاق مع فلينت للبحث عن فيلم عن حياته.

الآن، بعد ما يقرب من 18 عامًا، تظهر قصة فلينت أخيرًا على الشاشة الكبيرة. في 19 سبتمبر، سيتم إطلاق فيلم "The Senior" في دور العرض في جميع أنحاء البلاد.

"حصل مايك على نظرة في صناعة الأفلام،" قال سياردي، ضاحكًا. "بعض الأشياء تستغرق وقتًا حتى تجتمع."

وأضاف: "الوقت لا يهم دائمًا. هذه تصبح خالدة، سواء حدثت في عام 2007 أو في الوقت الحاضر. هذه القصص تلقى صدى."

بعد اعتزاله من البيسبول في عام 1987، العام الذي لعب فيه أربع مباريات لفريق ميلووكي بروورز، قضى سياردي العقد التالي في العمل في صناعات أخرى قبل الانتقال إلى لوس أنجلوس في أواخر التسعينيات. في ذلك الوقت، كان لديه أصدقاء في صناعة الأفلام، واعتقد أنه سيعطي الإنتاج فرصة، ربما في الكوميديا أو الإثارة. لكن انطلاقته الكبيرة الأولى جاءت في عام 2002 مع إصدار "The Rookie"، وهو فيلم أنتجه عن جيم موريس، زميل سابق ظهر لأول مرة في دوري البيسبول الرئيسي في سن 35.

في عام 2004، أنتج سياردي فيلم "Miracle"، وهو فيلم عن فريق الهوكي الأمريكي الذي فاز بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1980. وبعد عامين، أنتج فيلم "Invincible"، وهو فيلم عن فينس بابالي، الذي ظهر لأول مرة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) في سن 30 على الرغم من أنه لم يلعب أبدًا في الكلية.

عندما التقى سياردي بفلينت في عام 2007، تصور أن قصة فلينت ستكون بمثابة "ثلاثية الفرصة الثانية" لأفلام الرياضة إلى جانب "The Rookie" و"Invincible". ومع ذلك، لم يفكر فلينت في أن يصبح قصة وطنية عندما قرر العودة إلى سول روس. ومع ذلك، عندما أخبر أعضاء كنيسته في فرانكلين، تينيسي، أنه سيجرب الانضمام للفريق، كان لديهم رد فعل مختلف.

"جاء الناس إلي بعد ذلك وكانوا يقولون سيكون هناك كتاب وسيكون هناك فيلم،" قال فلينت. "وكنت أفكر، 'من يهتم برجل عجوز يعود للعب كرة القدم الجامعية؟' لم أفهم ذلك. لم أر أين سيكون هناك أي اهتمام. لم يكن على راداري على الإطلاق."

تم نشر كتاب عن فلينت، بعنوان "The Senior" أيضًا، في عام 2008 بعد فترة وجيزة من انتهاء موسم فلينت. لقد ظهر فقط في بضع مباريات ولعب في الفرق الخاصة لبرنامج القسم الثالث من NCAA الذي انتهى بسجل 5-5. لم يكن لديه أي تدخلات أو أي إحصائيات أخرى، لكن عمره وخلفيته تفاعلت مع الناس.

بعد طرده من سول روس في عام 1971، عمل فلينت كمدرب للقوة واللياقة البدنية على مدار العقد التالي مع نبراسكا وأوريغون وتكساس A&M ثم قضى أكثر من 25 عامًا في صناعة اللياقة البدنية أثناء إقامته في تينيسي وتربية أطفاله الثلاثة. لقد ظل في حالة بدنية ممتازة طوال الأربعينيات والخمسينيات من عمره وكان طوله 5 أقدام و10 بوصات ووزنه 195 رطلاً عندما انضم إلى الفريق في عام 2007، وهو نفس الطول والوزن تقريبًا الذي كان عليه قبل ثلاثة عقود. وشعر أنه يمكن أن يكون له تأثير على زملائه الأصغر سنًا.

"كنت أعلم أنه لا يوجد شيء يمكنني فعله لتغيير الماضي وذلك الندم الذي كان لدي، لكنني شعرت أنني يمكنني تغيير معنى الماضي،" قال فلينت. "إذا كنت سأساعد مجموعة من الشباب، يمكنني استبدالها بأولئك الرجال الذين خذلتهم منذ سنوات عديدة."

على مر السنين، قال سياردي إنه كان هناك حوالي 20 مرة اعتقد فيها أن فيلمًا عن حياة فلينت سيؤتي ثماره، ليتركه خائبًا لكن مصممًا.

"كنت أقول (لفلينت)، 'أقول لك إن هذا الشيء سيتم إنجازه. لا يمكنني أن أخبرك كم سيستغرق من الوقت، لكنني لن أتخلى عنه،'" قال سياردي.

في عام 2021، أبرمت استوديوهات Wayfarer صفقة لتمويل الفيلم. وقع مايكل شيكليس، وهو ممثل مخضرم معروف بدوره في مسلسل "The Shield" التلفزيوني، على لعب دور فلينت. كان دورًا طبيعيًا لشيكليس، وهو مشجع كبير للرياضة وقائد فريق كرة القدم في مدرسته الثانوية بالقرب من بوسطن. سمى كلبه توم برادي، على اسم لاعب الوسط السابق في نيو إنجلاند باتريوتس، فريق كرة القدم المفضل لدى شيكليس. عندما تم تصوير الفيلم، كان شيكليس في سن 59، نفس عمر فلينت عندما لعب في سول روس. قال شيكليس إنه شارك في حوالي 90% من مشاهد كرة القدم.

"يجب أن أخبرك - كنت متحمسًا جدًا، يا رجل. كنت متحمسًا للغاية،" قال شيكليس. "لعبت بكل ما أوتيت من قوة. كانت حقًا واحدة من أوقات حياتي في صنع هذه الصورة. تحدث عن الشعور كطفل مرة أخرى."

خلال التصوير، أصبح شيكليس قريبًا من فلينت، الذي كان موجودًا في موقع التصوير في فورث وورث، تكساس، مع زوجته.

"كانوا لطفاء، ولم يكونوا متطفلين،" قال شيكليس. "كنت خائفًا من أن الرجل سيعطيني ملاحظات، ويأتي إلي كل خمس دقائق، لكنه لم يكن كذلك على الإطلاق. كان مفتونًا بالعملية ومتواضعًا بكل ذلك."

قال فلينت: "لقد أحببت كل ثانية منها بشكل مطلق. شخص ما يصنع فيلمًا عن حياتك، ويرحبون بك لتكون هناك، أين ستكون في مكان آخر؟ ما هو أكثر أهمية من ذلك؟"

ليلة الاثنين، سيكون فلينت وشيكليس وآخرون في ضاحية بيدفورد في دالاس، تكساس، لعرض فيلم "The Senior" الأول. سيسيرون على السجادة الحمراء، ويشاهدون عرضًا ويحضرون حفلة ما بعد العرض. وبعد ذلك، بعد 11 يومًا، سيظهر الفيلم في دور العرض في جميع أنحاء البلاد، وهو أ