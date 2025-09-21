البورصةDEX+
نتائج AEW All Out 2025 والفائزين وتقييمات المباريات في 20 سبتمبر

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 07:00
نتائج AEW All Out 2025

AEW

انطلق عرض AEW All Out 2025 من تورونتو، أونتاريو كندا في عرض بدأ وانتهى بأبطال المدينة كيج وكوب ومباراة على لقب العالم بين هانجمان آدم بيج والمصارع المتمرس كايل فليتشر.

العرض الماراثوني المكون من 10 مباريات من المؤكد تقريبًا أن يتداخل مع WWE Wrestlepalooza، البث الأول للترويج على ESPN. كان من المقرر أصلاً أن يقام AEW All Out في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، لكن توني خان نقل عرض الـ PPV للابتعاد عن المنافسة المباشرة مع عرض WWE الضخم.

تصنيفات AEW Dynamite

  • 17 سبتمبر 2025 | 667,000
  • 10 سبتمبر 2025 | 584,000
  • 3 سبتمبر 2025 | 472,000
  • 27 أغسطس 2025 | 585,000
  • 20 أغسطس 2025 | 565,000

نتائج AEW All Out 2025، بطاقة المباريات والاحتمالات

  • كيج وكوب (-1500) يهزمان FTR (+1200)
  • إيدي كينغستون يهزم بيغ بيل
  • مارك بريسكو يهزم MJF | مباراة الطاولات والدبابيس
  • ريكوشيه وبوابات العذاب (-250) يهزمون نقابة الألم (+170)
  • مرسيدس موني (-2000) تهزم ريهو (+700) | لقب AEW TBS
  • كازوتشيكا أوكادا يهزم كونوسوكي تاكيشيتا وماسكارا دورادا | لقب AEW الموحد
  • جون موكسلي (+275) يهزم داربي ألين (-450) | مباراة التابوت
  • كريس ستاتلاندر (+600) تهزم توني ستورم (-2000)، جيمي هايتر (+1000) وثيكلا (+500) | لقب AEW النسائي العالمي
  • بروديتو ضد يونغ باكس ضد جيت سبيد ضد عائلة دون كاليس | مباراة رباعية قاتلة على بطولة AEW للفرق
  • هانجمان آدم بيج (-5000) ضد كايل فليتشر (+1200) | لقب AEW العالمي للوزن الثقيل

وقت بدء AEW All Out 2025 وأين يمكن مشاهدته

  • تاريخ AEW All Out 2025: السبت، 20 سبتمبر 2025
  • وقت بدء AEW All Out 2025: 12:00 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ (3:00 مساءً بالتوقيت الشرقي)
  • أين يمكن المشاهدة/البث: يتوفر AEW All Out 2025 على منصات بث متعددة، بما في ذلك HBO Max حيث يمكن شراؤه بخصم قدره 39.99 دولارًا.

مبيعات تذاكر AEW All Out 2025

  • مكان إقامة حدث AEW All Out 2025: سكوشيابنك أرينا (تورونتو، أونتاريو)
  • تذاكر AEW All Out 2025 الموزعة: 11,599
  • تذاكر AEW All Out 2025 المتاحة: 697

كيج وكوب يهزمان FTR

  • كان هناك مقطع افتتاحي مضحك مع وصول كيج وكوب إلى المبنى. تضمن المقطع ظهورًا خاصًا لنجم NHL العظيم ويندل كلارك
  • جاءت أكثر اللحظات سخونة في المباراة في النصف الأول عندما قدم آدم كوبلاند تحية لجون سينا مع عودة جون سينا. هذا ألهم سكوشيابنك أرينا للهتاف "سينا!" حاول كوب وكريستيان تقديم تحية أخرى لـ WWE، هذه المرة لهاردي بويز، فقط ليتم إحباطهم.
  • تدخل ستوكلي هاثاواي، مقاطعًا عدًا قريبًا، مما أدى إلى ظهور بيث كوبلاند (فينيكس) برد فعل هائل. هبطت بيث بحربة قوية على ستوكلي وحملته إلى الخلف. ضرب كيج وكوب بحركة 3D للعد القريب.
  • نهض كوب من ضربة سبايك بايلدرايفر وشاتر ماشين. بعد شاتر ماشين الثانية، كان كوب فاقدًا للوعي على قدميه، لكنه ضرب حربة على كاش بدافع الغريزة البحتة للفوز.
  • بعد المباراة، قيد FTR كوبلاند وأسقطوا بيث كوبلاند بضربة سبايك بايلدرايفر. في هذه الأثناء، أخرجت ماترياركي كيج.

تقييم مباراة كيج وكوب ضد FTR: +B

إيدي كينغستون يهزم بيغ بيل

  • اندفع إيدي كينغستون إلى الحلبة بهدف وسط تشجيع كبير. لأغراض استمرارية القصة، ارتدى كينغستون قميصًا كتب عليه "كلاوديو يمتص البيض"، إشارة إلى حقيقة أن كلاوديو كاستانيولي كان الشخص الذي أخرجه في المقام الأول.
  • بدأ كينغستون بعدة ضربات قبل أن يتم إسقاطه بضربة حذاء. صرخ بيل بألفاظ نابية على كينغستون أثناء ضربه، وفي الواقع تفوق على كينغستون كمؤدٍ في البداية.
  • أخذ بيغ بيل وقته مع كينغستون، وانتقده برايان لعدم أخذ هذه المباراة على محمل الجد، خاصة بعد تثبيت كسول من بيغ بيل. عاد كينغستون، لكن بعد لكمة خلفية دوارة، نهض بيغ بيل عند العد الأول. ضرب كينغستون لكمة خلفية ثانية للفوز المفاجئ. بدا المعلقون مصدومين. مباراة عودة مخيبة للآمال جدًا.
  • بعد المباراة، دخل هوك الحلبة برد فعل ضئيل. أقفل هوك تازميشن على برايان كيث، الذي سار بعد ذلك في لكمة خلفية دوارة من كينغستون. عانق هوك كينغستون.

تقييم مباراة إيدي كينغستون ضد بيغ بيل: C

مارك بريسكو يهزم MJF

  • تم رش MJF بالألعاب النارية خلال دخوله. كان يرتدي قفازات بيضاء وجينز أبيض وقميصًا أبيض كتب عليه "ياقة بيضاء تفوز". سيكون هناك دماء، بالتأكيد. ارتدى الحكم المثير للاشمئزاز برايس ريمسبورغ نظارات واقية حيث ستكون هناك دبابيس.
  • بريسكو، الذي كان يرتدي أيضًا قميصًا أبيض بدون أكمام، سكب على الفور دبابيس في وسط الحلبة. هرب MJF من محاولة جاي دريلر مبكرة، لكنه دخل الحلبة وعلى الدبابيس. كان الرجل مرعوبًا.
  • بعد العديد من المناوشات حول من سيسقط على الدبابيس أولاً، سجل MJF بضربة جسدية على الدبابيس بعد وخزة رخيصة في العينين. ثم فرك MJF وجه بريسكو في الدبابيس. "أنت مريض!" ضاعف MJF ودفع الدبابيس في فم بريسكو الدامي.
  • قاتل MJF وحصل MJF على أول طعم حقيقي للدبابيس من خلال تلقي إسقاط جسدي خلفي. تابع بريسكو بقلبة هوائية عبر طاولة على MJF الذي أصبح الآن بدون قميص.
  • ساد صمت تام بين المشجعين لفترة من هذه المباراة حتى قام بريسكو بضرب MJF بقنبلة قوة على الدبابيس. ضرب MJF بحجر القبر على كرسي فولاذي. بالطبع، نهض بريسكو.
  • بعد ضربتين من فروغي-بوز، ضرب بريسكو أخيرًا جاي دريلر على الدبابيس للفوز الدامي.

تقييم مباراة MJF ضد مارك بريسكو: +B

ذا ديماند يهزمون ذا هيرت سينديكيت

  • اختار MVP بدء المباراة مع بيشوب كاون، لكن MVP طلب ريكوشيه. بعد تبادل سريع، دخل شيلتون بنجامين وتحولت بسرعة إلى مباراة لحوم. اصطدم كاون وبنجامين المقللان من قيمتهما ببعضهما البعض مثل ثورين.
  • دخل ريكوشيه وتم مطابقته مع بوبي لاشلي. سارت الأمور تمامًا كما تعتقد، حيث قام ريكوشيه لاعب الوسط المهني بلكم لاشلي في البطن ولم يبع لاشلي أي شيء. قام لاشلي بتحريك ريكوشيه حول الحلبة مثل الدمية وأدخل MVP. ضرب MVP بضربة المرفق المميزة بالين للعد القريب.
  • ضرب شيلتون بضربة سوبلكس مزدوجة مذهلة على ريكوشيه وبيشوب كاون. اصطدم ريكوشيه بج
تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
