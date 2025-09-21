نتائج AEW All Out 2025 والفائزين وتقييمات المباريات في 20 سبتمبر

ظهر المنشور نتائج AEW All Out 2025 والفائزون وتقييمات المباريات في 20 سبتمبر على BitcoinEthereumNews.com. نتائج AEW All Out 2025 AEW انطلق عرض AEW All Out 2025 من تورونتو، أونتاريو كندا في عرض بدأ وانتهى بأبطال المدينة كيج وكوب ومباراة على لقب العالم بين الرجل المعلق آدم بيج والمصارع المتمرس كايل فليتشر. العرض الماراثوني المكون من 10 مباريات مضمون تقريبًا أن يتداخل مع WWE Wrestlepalooza، البث الأول للترويج على ESPN. كان من المقرر أصلاً أن يبدأ AEW All Out في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، لكن توني خان نقل عرض الدفع مقابل المشاهدة للابتعاد عن المنافسة المباشرة مع العرض الضخم لـ WWE. تصنيفات AEW Dynamite 17 سبتمبر 2025 | 667,000 10 سبتمبر 2025 | 584,000 3 سبتمبر 2025 | 472,000 27 أغسطس 2025 | 585,000 20 أغسطس 2025 | 565,000 نتائج AEW All Out 2025 وبطاقة المباريات والاحتمالات كيج وكوب (-1500) هزموا FTR (+1200) إيدي كينغستون هزم بيغ بيل مارك بريسكو هزم MJF | مباراة الطاولات والدبابيس ريكوشيه وبوابات العذاب (-250) هزموا نقابة الألم (+170) مرسيدس موني (-2000) هزمت ريهو (+700) | لقب AEW TBS كازوتشيكا أوكادا هزم كونوسوكي تاكيشيتا وماسكارا دورادا | لقب AEW الموحد جون موكسلي (+275) هزم داربي ألين (-450) | مباراة التابوت كريس ستاتلاندر (+600) هزمت توني ستورم (-2000)، جيمي هايتر (+1000) وثيكلا (+500) | لقب AEW العالمي للسيدات بروديتو ضد يونغ باكس ضد جيت سبيد ضد عائلة دون كاليس | مباراة رباعية قاتلة على بطولة AEW للفرق الرجل المعلق آدم بيج (-5000) ضد كايل فليتشر (+1200) | لقب AEW العالمي للوزن الثقيل وقت بدء AEW All Out 2025 وأين تشاهده تاريخ AEW All Out 2025: السبت، 20 سبتمبر 2025 وقت بدء AEW All Out 2025: 12:00 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ (3:00 مساءً بتوقيت الشرق) أين تشاهد/تبث: يتوفر AEW All Out 2025 على منصات بث متعددة، بما في ذلك HBO Max حيث يمكن شراؤه بخصم 39.99 دولار. AEW All... ظهر المنشور نتائج AEW All Out 2025 والفائزون وتقييمات المباريات في 20 سبتمبر على BitcoinEthereumNews.com. نتائج AEW All Out 2025 AEW انطلق عرض AEW All Out 2025 من تورونتو، أونتاريو كندا في عرض بدأ وانتهى بأبطال المدينة كيج وكوب ومباراة على لقب العالم بين الرجل المعلق آدم بيج والمصارع المتمرس كايل فليتشر. العرض الماراثوني المكون من 10 مباريات مضمون تقريبًا أن يتداخل مع WWE Wrestlepalooza، البث الأول للترويج على ESPN. كان من المقرر أصلاً أن يبدأ AEW All Out في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ، لكن توني خان نقل عرض الدفع مقابل المشاهدة للابتعاد عن المنافسة المباشرة مع العرض الضخم لـ WWE. تصنيفات AEW Dynamite 17 سبتمبر 2025 | 667,000 10 سبتمبر 2025 | 584,000 3 سبتمبر 2025 | 472,000 27 أغسطس 2025 | 585,000 20 أغسطس 2025 | 565,000 نتائج AEW All Out 2025 وبطاقة المباريات والاحتمالات كيج وكوب (-1500) هزموا FTR (+1200) إيدي كينغستون هزم بيغ بيل مارك بريسكو هزم MJF | مباراة الطاولات والدبابيس ريكوشيه وبوابات العذاب (-250) هزموا نقابة الألم (+170) مرسيدس موني (-2000) هزمت ريهو (+700) | لقب AEW TBS كازوتشيكا أوكادا هزم كونوسوكي تاكيشيتا وماسكارا دورادا | لقب AEW الموحد جون موكسلي (+275) هزم داربي ألين (-450) | مباراة التابوت كريس ستاتلاندر (+600) هزمت توني ستورم (-2000)، جيمي هايتر (+1000) وثيكلا (+500) | لقب AEW العالمي للسيدات بروديتو ضد يونغ باكس ضد جيت سبيد ضد عائلة دون كاليس | مباراة رباعية قاتلة على بطولة AEW للفرق الرجل المعلق آدم بيج (-5000) ضد كايل فليتشر (+1200) | لقب AEW العالمي للوزن الثقيل وقت بدء AEW All Out 2025 وأين تشاهده تاريخ AEW All Out 2025: السبت، 20 سبتمبر 2025 وقت بدء AEW All Out 2025: 12:00 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ (3:00 مساءً بتوقيت الشرق) أين تشاهد/تبث: يتوفر AEW All Out 2025 على منصات بث متعددة، بما في ذلك HBO Max حيث يمكن شراؤه بخصم 39.99 دولار. AEW All...