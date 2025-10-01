أدوبي تجلب بريمير إلى آيفون مع احتدام المنافسة

أعلنت شركة Adobe يوم الثلاثاء أنها ستطلق برنامج تحرير الفيديو Premiere على iPhone للمرة الأولى حيث تعمل الشركة على منافسة تطبيقات تحرير الهاتف المحمول الأحدث.

كان Premiere خيارًا رائدًا بين المحترفين والعاملين في المجال الإبداعي لتحرير الفيديو الثقيل على أجهزة الكمبيوتر المكتبية، إلى جانب Final Cut Pro من شركة Apple Inc. و DaVinci Resolve من شركة Blackmagic Design Pty.

حتى الآن، لم تكن هناك نسخة كاملة من Premiere للهاتف المحمول. يظهر نقل البرنامج إلى الهواتف الذكية كيف تتكيف Adobe مع المنافسة الجديدة من تطبيقات التحرير سريعة النمو مثل CapCut، المملوك لشركة ByteDance Ltd.، و Edits من قسم Instagram التابع لشركة Meta Platforms Inc. تم تصميم هذه التطبيقات المنافسة لمساعدة المستخدمين على إنشاء مقاطع فيديو بسرعة لوسائل التواصل الاجتماعي وتتميز بتصميمات سهلة الاستخدام تجذب المبتدئين.

تعمل نسخة iPhone من Premiere مثل تلك التطبيقات المنافسة بطريقة رئيسية واحدة: فهي مجانية للتحرير الأساسي ولا تحتاج إلى اشتراك مدفوع.

ومع ذلك، ستبيع Adobe رصيدًا يحتاجه المستخدمون لإنشاء محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي. يتضمن التطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي لصنع مقاطع الفيديو والصور والملصقات والمؤثرات الصوتية. كما يحتوي على ما تصفه Adobe بأنه ميزات الذكاء الاصطناعي "المساعدة" مثل تحسين جودة الكلام وإزالة الخلفيات وإضافة التعليقات التوضيحية تلقائيًا. صرحت Adobe أنها لا تستخدم محتوى العملاء لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

استبدال Premiere Rush

قبل هذا الإصدار، قدمت Adobe تطبيقًا مبسطًا يسمى Premiere Rush لأجهزة Android و iOS الذي جاء بأدوات أقل وخيارات تحرير أقل تقدمًا. تتوقف الشركة عن دعم هذا التطبيق وتستبدله بإصدار Premiere الجديد للهاتف المحمول. كما يتم إزالة Premiere Rush من Google Play، مما يعني أن مستخدمي Android لن يكون لديهم محرر فيديو من Adobe متاح في الوقت الحالي.

قالت Adobe إنها "تعمل على جلب قوة Premiere إلى أجهزة Android في المستقبل". يمكن لمستخدمي Android التسجيل للانضمام إلى إصدار اختباري قادم. استخدمت Adobe نفس استراتيجية Apple أولاً مع Photoshop في وقت سابق من هذا العام، حيث أطلقت تطبيق iPhone مع إصدار اختباري لنظام Android في نفس الوقت.

لا تزال ميزات سطح المكتب مفقودة

لا يتضمن تطبيق الهاتف المحمول الجديد جميع الميزات الموجودة في برنامج Adobe لسطح المكتب. عندما تكون هناك حاجة إلى عمل أكثر تقدمًا، يمكن لمشتركي Premiere Pro نقل المشاريع والملفات من هواتفهم إلى أجهزة الكمبيوتر المكتبية الخاصة بهم.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه Adobe ضغوطًا متزايدة من المستثمرين، كما ذكرت Cryptopolitan سابقًا. قدمت الشركة مؤخرًا نظرة مخيبة للآمال للمبيعات للربع المنتهي في مايو، متوقعة إيرادات بين 5.77 مليار دولار و 5.82 مليار دولار، وهو ما يقل عن 5.8 مليار دولار التي توقعها المحللون. تطابقت الأرباح المتوقعة للسهم الواحد من 4.95 دولار إلى 5.00 دولار مع توقعات المحللين البالغة 5 دولارات.

دمجت Adobe تقنية الذكاء الاصطناعي Firefly في برامج مثل Photoshop و Premiere، ووضعتها كأداة تساعد المبدعين بدلاً من استبدالهم. يختلف هذا النهج عن منصات التصميم التي تركز على الذكاء الاصطناعي مثل Midjourney و DALL·E. ومع ذلك، قام المنافسون بما في ذلك Canva و Runway ML بطرح أدوات التصميم الخاصة بهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتحدى هيمنة Adobe على السوق منذ فترة طويلة.

