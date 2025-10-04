تحتجز ADA عند 0.80 دولار، ويواجه XLM مستوى المقاومة، لكن تطبيقات testnet بسرعة 1,400 معاملة في الثانية من BlockDAG تضعها بين العملات المشفرة الرائجة لعام 2025

تستمر كاردانو (ADA) في مواجهة ضغط السعر، حيث يتم تداولها فوق مناطق مستوى الدعم الرئيسية بقليل، بينما تواجه ستيلر (XLM) تحديات المقاومة الخاصة بها وسط مشاعر سوق مختلطة. تحافظ كلتا الشبكتين على أسس تطوير قوية، لكن حركة السعر غالبًا ما تتخلف عن توقعات مجتمعاتهما.

هنا يأتي دور BlockDAG في تغيير المحادثة. لقد تم إطلاق شبكة الاختبار الخاصة به "Awakening"، وارتفعت الإنتاجية إلى 1,400 معاملة في الثانية (TPS)، وهي قفزة كبيرة من مراحل الاختبار السابقة. مع توافق EVM، وتجريد الحساب، و تطبيقات لامركزية (DApp) حية تعمل بالفعل، يُظهر BlockDAG (BDAG) بنية تحتية جاهزة للاستخدام اليوم. لأي شخص يبحث عن أفضل خيارات العملات الرقمية الرائجة لعام 2025، فإن هذا المزيج من السرعة والوظائف ومقاييس الاعتماد يميز BlockDAG.

شبكة الاختبار "Awakening" من BlockDAG تثبت السرعة والقابلية للتوسع الحقيقية

تمثل شبكة الاختبار "Awakening" من BlockDAG معلمًا رئيسيًا، حيث تضاعفت إنتاجية الشبكة من حوالي 800 معاملة في الثانية في المراحل السابقة إلى 1,400 معاملة في الثانية المثيرة للإعجاب. تؤكد هذه القفزة أن الشبكة يمكنها إدارة أحمال المعاملات في العالم الحقيقي بدلاً من مجرد معايير نظرية. يعزز إدخال نموذج قائم على الحساب، وتوافق EVM الكامل، وتجريد الحساب EIP-4337 تجربة المستخدم مع المحافظ الذكية، ورعاية الغاز، وميزات الاسترداد.

هناك ميزة حاسمة أخرى وهي قابلية الترقية في وقت التشغيل، مما يمكن البروتوكول من التطور دون الشوكات الصلبة المعطلة. يمكن للمطورين الآن نشر تطبيقات لامركزية، وسك العملات، واختبار الميزات الحقيقية على الفور، وهو مستوى من الجاهزية الذي تحققه مشاريع قليلة في مرحلة ما قبل البيع.

من جانب الاعتماد، جمع البيع المسبق لـ BlockDAG ما يقرب من 420 مليون دولار، مع بيع أكثر من 26.5 مليار عملة. لا يزال سعر الدخول الحالي في متناول الجميع عند 0.0015 دولار، بينما تشير التوقعات إلى عائد استثمار بنسبة 3,746% بمجرد إدراجه بسعر 0.05 دولار. مع وجود 312,000 حامل، وأكثر من 3 ملايين منقب هاتف محمول نشط، وأكثر من 20,000 منقب أجهزة تم شحنها، يتوسع BlockDAG بشكل أسرع من معظم المشاريع في مرحلتها المبكرة. من خلال الجمع بين الاعتماد القوي والإنجازات التقنية القابلة للقياس، وضع BlockDAG نفسه كواحد من أفضل مشاريع العملات الرقمية الرائجة لعام 2025، مما يثبت أن السرعة والنطاق وسهولة الاستخدام موجودة بالفعل.

كاردانو تكافح للحفاظ على مستوى الدعم بالقرب من 0.80 دولار

تُظهر أحدث تحديثات كاردانو (ADA) استمرار صعوبات السعر، مع مستويات تداول تتراوح بين 0.80 و0.81 دولار وتقلبات خلال اليوم تتراوح من 0.76 إلى 0.81 دولار. انخفضت ADA بنحو 9% في الأسبوع الماضي وحوالي 2.6% خلال الشهر الماضي. على الرغم من هذه الانخفاضات، لا يزال الأداء السنوي قويًا، حيث تجاوزت المكاسب 100%. يسلط المحللون الضوء على نطاق دعم حاسم بين 0.73 و0.71 دولار، والذي يمكن أن يؤدي إلى دفعة تصاعدية نحو علامة 1.00 دولار إذا تم الحفاظ عليها.

قام كبار الحائزين بتجميع حوالي 150 مليون ADA حول منطقة 0.85 دولار، مما يظهر استمرار الاهتمام على الرغم من التقلبات قصيرة المدى. بعيدًا عن حركة السعر، يحافظ البحث المستمر لكاردانو في مجال التوسع والأمان على أهميتها بين أفضل مشاريع العملات الرقمية الرائجة. يوفر نموذج إثبات الحصة والمجتمع العالمي الكبير طبقة من الاستقرار، مما يجعل ADA خيارًا ملحوظًا لأولئك الذين يبحثون عن توازن بين التطوير المستقر وإمكانات صعود معتدلة.

نظرة مستقبلية لـ XLM: تحديات المقاومة والاعتماد

يتم تداول ستيلر (XLM) في نطاق 0.36-0.37 دولار، مع تقلبات خلال اليوم من 0.35 إلى 0.37 دولار. لا تزال توقعات عام 2025 متنوعة، حيث تضع التوقعات المحافظة الأسعار حول 0.40-0.45 دولار وتشير التوقعات الأكثر تفاؤلاً إلى 1.00 دولار أو أعلى إذا تسارع الاعتماد. يتوقع بعض المحللين نموًا في نطاق 20-30%، بينما يعتقد آخرون أن شراكات الدفع الخاصة بـ ستيلر يمكن أن تشعل اختراقًا أكثر أهمية.

تكمن نقاط القوة الأساسية للشبكة في المدفوعات عبر الحدود وربط العملات القانونية الحكومية بالأصول الرقمية، مع توقعات طويلة المدى تشير إلى أسعار محتملة فوق 2 دولار بحلول عام 2030 إذا استمر التوسع في الاعتماد. على الرغم من أن XLM ليست خالية من التقلبات، إلا أنها لا تزال جزءًا من العديد من المناقشات حول أفضل العملات الرقمية الرائجة لأولئك الذين يمكنهم تحمل مخاطر أعلى مقابل مكافآت محتملة أعلى.

أفكار ختامية

لا يزال سعر كاردانو تحت الضغط بالقرب من 0.80 دولار، وتُظهر نظرة ستيلر المستقبلية كلاً من الوعد وعدم اليقين حيث تكافح المقاومة حول 0.37 دولار. لا يزال كلاهما جزءًا من مشهد العملات الرقمية الرائجة، لكن أدائهما المستقبلي مرتبط بشدة بظروف السوق الأوسع ومعدلات الاعتماد التي قد تستغرق وقتًا لتتحقق. ومع ذلك، يُظهر BlockDAG بالفعل دليلًا على التسليم. حققت شبكة الاختبار "Awakening" 1,400 معاملة في الثانية، وضاعفت إنتاجيتها السابقة، وقدمت محاذاة EVM. مع ما يقرب من 420 مليون دولار تم جمعها، و26.5 مليار عملة تم بيعها، وملايين المنقبين النشطين، وزخم البيع المسبق الذي لا مثيل له بسعر 0.0015 دولار، فإنه يقدم بنية تحتية حقيقية بدلاً من وعود مستقبلية. بالنسبة لأولئك الذين يقيمون أفضل العملات الرقمية الرائجة قبل أن تصبح القوائم حية، أثبت BlockDAG أنه مرشح أقوى للنمو.

البيع المسبق: https://purchase.blockdag.network

الموقع الإلكتروني: https://blockdag.network

تيليجرام: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

ديسكورد: https://discord.gg/Q7BxghMVyu