أبوظبي تكشف أن ديزني لاند قد تفتح قبل يونيفرسال ستوديوز بريطانيا العظمى

قد يفتتح ديزني لاند أبوظبي قبل منتزه يونيفرسال ستوديوز الجديد في المملكة المتحدة. ديزني

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أن منتزه ديزني الترفيهي من المتوقع أن يفتتح في عام 2030 على أقرب تقدير، أي قبل عام واحد من الافتتاح المرتقب للفرع البريطاني الجديد الذي تديره يونيفرسال ستوديوز، المنافس الرئيسي لديزني.

تم الكشف عن هذا الخبر على الموقع الرسمي لدائرة الثقافة والسياحة "زوروا أبوظبي" الذي ينص على أن "ديزني لاند أبوظبي لا يزال في مراحل التصميم المبكرة. وبينما لم يتم الإعلان رسميًا عن أي مواعيد حتى الآن، يُتوقع أن يكون افتتاح ديزني لاند أبوظبي في وقت ما بين عامي 2030 و2032."

يعكس ذلك تصريحات جوش دامارو، رئيس قسم منتزهات ديزني للتجارب، الذي أخبر رويترز في مايو عند الإعلان عن المنتزه أن مشروعًا بهذا الحجم قد يستغرق عامًا أو عامين للتصميم، وأربعة إلى ستة أعوام أخرى للبناء.

في نفس اليوم، أجرت CNBC مقابلة مع الرئيس التنفيذي لديزني بوب إيجر حول تطوير منتزهاتها الترفيهية وقدم وجهة نظر مختلفة. قال إنه "عادة ما يستغرق الأمر بين 18 شهرًا وعامين للتصميم والتطوير الكامل وحوالي خمس سنوات للبناء." وزيادة في الارتباك، وعلى الرغم من هذه التصريحات، أخبرني فريق العلاقات العامة في ديزني بعد ساعات قليلة أنهم "لم يقدموا تاريخًا متوقعًا للافتتاح" للمنتزه.

كما كشف هذا التقرير، فإن تفاصيل الدعوة لإعلان ديزني لاند أبوظبي ذكرت أنه سيعرض "رؤية للسنوات الخمس القادمة" لجزيرة ياس، الوجهة الترفيهية التي سيتم بناء المنتزه فيها.

هذا يشير إلى أن أقرب موعد يمكن أن يفتح فيه أبوابه هو عام 2030 تماشياً مع الجدول الزمني لدامارو. ومع ذلك، سارعت وكالة العلاقات العامة لديزني إلى الإشارة إلى أن وعد الإعلان عن رؤية للسنوات الخمس القادمة لجزيرة ياس كان ببساطة وسيلة لدعوة وسائل الإعلام "دون ذكر ديزني" من أجل إبقاء المشروع طي الكتمان.

عندما تم الإعلان عن المنتزه الجديد، أصدرت ديزني عدة قطع من الفن المفاهيمي تظهر أنه سيكون موطنًا لقلعة بلورية ملفتة للنظر. كشف هذا المؤلف أن المصمم وراء المشروع هو زاك ريدلي الذي قاد إعادة طلاء قلعة سندريلا الأيقونية باللون الذهبي الوردي للذكرى الخمسين لمنتزه ماجيك كينجدوم في والت ديزني وورلد في أورلاندو.

سيستفيد ديزني لاند أبوظبي بشكل كامل من موقعه على الواجهة البحرية ديزني

في فيديو تم إصداره اليوم، أكدت ديزني أن القلعة ستعود إلى مخطط ألوانها الأصلي الأزرق والفضي الآن بعد انتهاء الاحتفالات. كشف ريدلي أيضًا أنه على الرغم من أن ديزني لاند أبوظبي سيضم قلعة طليعية، إلا أنها ستكون "مبنية على أسلوب سرد القصص في ماجيك كينجدوم." وأضاف أن "أبوظبي مدينة على الماء، لذلك نحن متحمسون حقًا لإمكانية دمج الماء للمرة الأولى في تصميم إحدى قلاعنا."

أكد ريدلي أن التطوير بدأ مؤخرًا فقط، مما يفسر سبب استمرار وجود نافذة افتتاح واسعة للمنتزه. وقال: "لقد شاركنا الأعمال الفنية في وقت مبكر جدًا من حيث ما نعتقد أن رؤية هذا يمكن أن تكون عليه". "أعتقد أنه في هذا الصدد ابقوا على اطلاع."

ومع ذلك، هناك دافع كبير لافتتاحه في أقرب وقت ممكن. على عكس معظم المواقع الأخرى، لن تمتلك ديزني أو تدير الموقع في أبوظبي. بدلاً من ذلك، ستكون شركة ميرال، خبراء الترفيه المحليين، مسؤولة عن ذلك، وفي مايو، أخبر رئيسها محمد المبارك برنامج "صباح الخير أمريكا" أنه يريد افتتاح ديزني لاند "بأسرع وقت ممكن."

أعلنت يونيفرسال عن عام محدد عندما تتوقع أن يبدأ الضيوف بالتدفق عبر بوابات منتزهها القادم. في مؤتمر بنك أوف أمريكا للإعلام والاتصالات والترفيه 2025 الأسبوع الماضي، قال مارك وودبري، رئيس ومدير تنفيذي لشركة يونيفرسال للوجهات والتجارب، إن الشركة تستهدف افتتاحًا في عام 2031 لمنتزهها الترفيهي في المملكة المتحدة.

يستهدف يونيفرسال ستوديوز بريطانيا العظمى افتتاحًا في عام 2031 يونيفرسال للوجهات والتجارب

وصف المشروع بأنه "منتزه يونيفرسال ترفيهي كامل مع فندق [متكامل] يضم 500 غرفة"، لكنه أضاف أنه لمنع "استنزاف" زوار المملكة المتحدة لمنتجعها في أورلاندو، سيضم المنتزه الجديد "مزيجًا مختلفًا من المعالم" بناءً على قصص تجذب الجمهور المحلي. وقد أثار ذلك شائعات بأن معالم جيمس بوند وبادينجتون سيتم بناؤها في المنتزه الذي من المتوقع أن يخلق 28,000 وظيفة ويضخ 67.8 مليار دولار (50 مليار جنيه إسترليني) في اقتصاد المملكة المتحدة. سيكشف الوقت متى ستبدأ الأموال بالتدفق.

ادعى تقرير في صحيفة صنداي تايمز أمس أن الخبراء حذروا من أن المنتزه قد يزيد الطلب اليومي على المياه في المنطقة بنسبة تصل إلى 50٪، لذلك قد تحتاج شركة أنجليان ووتر، المزود المحلي، إلى مضاعفة حجم أعمال معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة هيكلة البنية التحتية الرئيسية.

وقد أصرت أوفوات، الجهة المنظمة للصناعة، على أن أنجليان لم تقدم بعد مقترحات مفصلة للعمل. إذا تسبب ذلك في عرقلة الأعمال، فقد لا يكون تحقيق هدف 2031 أمرًا سهلاً.