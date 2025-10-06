البروتوكول، الذي يصدر عملة Magic Internet Money المستقرة اللامركزية، خسر أكثر من 20 مليون دولار بسبب الاختراقات منذ بداية عام 2024.البروتوكول، الذي يصدر عملة Magic Internet Money المستقرة اللامركزية، خسر أكثر من 20 مليون دولار بسبب الاختراقات منذ بداية عام 2024.
أبراكادابرا تخسر 1.8 مليون دولار في ثالث عملية اختراق كبرى لبروتوكول DeFi منذ 2024
