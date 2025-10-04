حوت قام بالبيع على المكشوف لـ BTC أربع مرات متتالية تكبد خسارة قدرها 21.31 مليون دولار على صفقته القصيرة في BTC بواسطة: PANews 2025/10/04 09:56 مشاركة

أفادت PANews في 4 أكتوبر أنه وفقًا لمحلل البيانات على السلسلة @ai_9684xtpa، مع ارتداد BTC مرة أخرى، تكبد "حوت قام بفتح صفقات قصيرة على BTC أربع مرات متتالية منذ مارس 2025" خسارة قدرها 21.31 مليون دولار على صفقته القصيرة بمضاعفة 20x. يحتجز الحوت حاليًا 2,041 BTC (حوالي 248 مليون دولار)، بسعر افتتاح 111,386.3 دولار وسعر تصفية 128,729.9 دولار. قبل عشر ساعات، أضاف الحوت 8 ملايين USDC إلى Hyperliquid لتجنب التصفية.