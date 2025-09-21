باع حوت 9.07 مليون APX بمتوسط سعر 0.25 دولار على مدار أربعة أيام ويحتفظ حاليًا بـ 5.35 مليون.

أفادت PANews في 21 سبتمبر أنه وفقًا لمحلل البيانات على السلسلة يو جين، قام الحوت الذي قام بالرهان على 13.3 مليون رمز APX قبل عامين ببيع 9.07 مليون رمز APX خلال الأيام الأربعة الماضية مقابل 2.27 مليون دولار، بمتوسط سعر 0.25 دولار. عندما قام الحوت بالرهان قبل عامين، كان سعر APX 0.033 دولار فقط، وكانت رموز APX تساوي 440,000 دولار فقط. على مدار العامين الماضيين، تجاوزت عوائد الرهان الخاصة بهم استثمارهم الأولي البالغ 440,000 دولار. ومع ذلك، بمتوسط سعر 0.25 دولار، وبالسعر الحالي البالغ 1.60 دولار، باعوا قبل الانطلاق الأولي، مما أدى إلى خسارة أرباح قدرها 12.7 مليون دولار. حاليًا، لا تزال هناك 5.35 مليون رمز APX غير مباعة، بقيمة 8.82 مليون دولار. أفادت PANews في 21 سبتمبر أنه وفقًا لمحلل البيانات على السلسلة يو جين، قام الحوت الذي قام بالرهان على 13.3 مليون رمز APX قبل عامين ببيع 9.07 مليون رمز APX خلال الأيام الأربعة الماضية مقابل 2.27 مليون دولار، بمتوسط سعر 0.25 دولار. عندما قام الحوت بالرهان قبل عامين، كان سعر APX 0.033 دولار فقط، وكانت رموز APX تساوي 440,000 دولار فقط. على مدار العامين الماضيين، تجاوزت عوائد الرهان الخاصة بهم استثمارهم الأولي البالغ 440,000 دولار. ومع ذلك، بمتوسط سعر 0.25 دولار، وبالسعر الحالي البالغ 1.60 دولار، باعوا قبل الانطلاق الأولي، مما أدى إلى خسارة أرباح قدرها 12.7 مليون دولار. حاليًا، لا تزال هناك 5.35 مليون رمز APX غير مباعة، بقيمة 8.82 مليون دولار.