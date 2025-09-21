باع حوت 9.07 مليون APX بمتوسط سعر 0.25 دولار على مدار أربعة أيام ويحتفظ حاليًا بـ 5.35 مليون.

أفادت PANews في 21 سبتمبر أنه وفقًا لمحلل البيانات على السلسلة يو جين، قام حوت قام برهان 13.3 مليون توكن APX قبل عامين ببيع 9.07 مليون توكن APX خلال الأيام الأربعة الماضية مقابل 2.27 مليون دولار، بمتوسط سعر 0.25 دولار. عندما قام الحوت بالرهان قبل عامين، كان سعر APX 0.033 دولار فقط، وكانت قيمة توكنات APX 440,000 دولار فقط. على مدار العامين الماضيين، تجاوزت عوائد الرهان الخاصة بهم استثمارهم الأولي البالغ 440,000 دولار. ومع ذلك، بمتوسط سعر 0.25 دولار، وبالسعر الحالي البالغ 1.60 دولار، باعوا قبل الانطلاق الأولي، مما أدى إلى خسارة أرباح قدرها 12.7 مليون دولار. حاليًا، لا تزال هناك 5.35 مليون توكن APX غير مباعة، بقيمة 8.82 مليون دولار.