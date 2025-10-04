البورصةDEX+
أفادت PANews في 4 أكتوبر أنه وفقًا لـ Cointelegraph، رفض قاضٍ أمريكي دعوى قضائية من المستثمرين ضد شركة Web3 يوغا لابس، حيث حكم بأن القضية فشلت في إثبات أن NFT تلبي التعريف القانوني للأوراق المالية. وحكم القاضي فرناندو م. أولغين بأن المدعين فشلوا في إثبات كيف أن Bored Ape Yacht Club (BAYC) وApeCoin أو غيرها من رموز NFT التي باعتها يوغا استوفت الشروط الثلاثة لاختبار هاوي. اختبار هاوي هو المعيار الذي تستخدمه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتحديد ما إذا كانت المعاملة تشكل عقد استثمار. تم رفع الدعوى القضائية في الأصل في عام 2022. وقال أولغين إن يوغا لابس سوقت رموز NFT الخاصة بها كمقتنيات رقمية وقدمت مزايا العضوية لنادٍ حصري، مما يجعلها منتجات استهلاكية وليست عقود استثمار. "إن وعود المدعى عليهم بأن رموز NFT ستولد فوائد مستقبلية للمستهلكين، وليست فورية، لا تحول تلك الفوائد من كونها منتجات استهلاكية إلى استثمارات."

قاضٍ أمريكي يرفض دعوى قضائية ضد Yuga Labs، حاكماً بأن ApeCoin و(NFT) رموز BAYC غير قابلة للاستبدال لا تشكل أوراقاً مالية

بواسطة: PANews
2025/10/04 08:48
أفادت PANews في 4 أكتوبر أنه وفقًا لـ Cointelegraph، رفض قاضٍ أمريكي دعوى قضائية رفعها المستثمرون ضد شركة Web3 يوغا لابس، حيث حكم بأن القضية فشلت في إثبات أن NFT تلبي التعريف القانوني للأوراق المالية.

حكم القاضي فرناندو م. أولغين بأن المدعين فشلوا في إثبات كيف استوفى نادي Bored Ape Yacht Club (BAYC) وApeCoin وغيرها من NFT التي باعتها يوغا الشروط الثلاثة لاختبار هاوي. اختبار هاوي هو المعيار الذي تستخدمه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتحديد ما إذا كانت المعاملة تشكل عقد استثمار. تم رفع الدعوى القضائية في الأصل في عام 2022.

قال أولغين إن يوغا لابس سوقت NFT الخاصة بها كمقتنيات رقمية وقدمت مزايا العضوية لنادٍ حصري، مما يجعلها منتجات استهلاكية وليست عقود استثمار. "إن وعود المدعى عليهم بأن NFT ستولد فوائد مستقبلية للمستهلكين، وليست فورية، لا تحول تلك الفوائد من كونها منتجات استهلاكية إلى استثمارات."

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
