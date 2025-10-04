قاضٍ أمريكي يرفض دعوى قضائية ضد Yuga Labs، حاكماً بأن ApeCoin و(NFT) رموز BAYC غير قابلة للاستبدال لا تشكل أوراقاً مالية

أفادت PANews في 4 أكتوبر أنه وفقًا لـ Cointelegraph، رفض قاضٍ أمريكي دعوى قضائية رفعها المستثمرون ضد شركة Web3 يوغا لابس، حيث حكم بأن القضية فشلت في إثبات أن NFT تلبي التعريف القانوني للأوراق المالية.

حكم القاضي فرناندو م. أولغين بأن المدعين فشلوا في إثبات كيف استوفى نادي Bored Ape Yacht Club (BAYC) وApeCoin وغيرها من NFT التي باعتها يوغا الشروط الثلاثة لاختبار هاوي. اختبار هاوي هو المعيار الذي تستخدمه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتحديد ما إذا كانت المعاملة تشكل عقد استثمار. تم رفع الدعوى القضائية في الأصل في عام 2022.

قال أولغين إن يوغا لابس سوقت NFT الخاصة بها كمقتنيات رقمية وقدمت مزايا العضوية لنادٍ حصري، مما يجعلها منتجات استهلاكية وليست عقود استثمار. "إن وعود المدعى عليهم بأن NFT ستولد فوائد مستقبلية للمستهلكين، وليست فورية، لا تحول تلك الفوائد من كونها منتجات استهلاكية إلى استثمارات."