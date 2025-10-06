فشل المخترق في محاولته، ونشر CZ تغريدة، وها هو شخص غريب يجني مليوني دولار بواسطة ميم عديم الفائدة. إنه جميل، شعر الكريبتو الحديث... المقال "متداول يحول 3,000 دولار إلى 2 مليون دولار بفضل ميم وتغريدة من CZ" ظهر أولاً على Cointribune.فشل المخترق في محاولته، ونشر CZ تغريدة، وها هو شخص غريب يجني مليوني دولار بواسطة ميم عديم الفائدة. إنه جميل، شعر الكريبتو الحديث... المقال "متداول يحول 3,000 دولار إلى 2 مليون دولار بفضل ميم وتغريدة من CZ" ظهر أولاً على Cointribune.
متداول يحول 3,000 دولار إلى 2 مليون دولار بفضل عملة meme وتغريدة من CZ
فشل المخترق في محاولته، ونشر CZ تغريدة، وها هو شخص غريب يجني مليوني دولار من عملة meme عديمة الفائدة. إنه جميل، شعر الكريبتو الحديث...
