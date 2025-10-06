متداول يحول 3,000 دولار إلى 2 مليون دولار بفضل عملة meme وتغريدة من CZ

فشل المخترق في محاولته، ونشر CZ تغريدة، وها هو شخص غريب يجني مليوني دولار من عملة meme عديمة الفائدة. إنه جميل، شعر الكريبتو الحديث...

