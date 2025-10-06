منشور نادر من مايكل سايلور: هل سيشترون البيتكوين هذا الأسبوع؟

شارك مؤسس MicroStrategy (الاستراتيجية) مايكل سايلور تحديثًا على متتبع البيتكوين الخاص به، مشيرًا إلى أن الشركة لم تقم بأي عمليات شراء جديدة للبيتكوين هذا الأسبوع. "لا توجد نقاط برتقالية جديدة هذا الأسبوع،" كتب سايلور. "مجرد تذكير بقيمة 9 مليارات دولار لماذا يجب أن نحتفظ بها على المدى الطويل."

وفقًا للبيانات، تبلغ محفظة البيتكوين الخاصة بـ MicroStrategy حاليًا 640,031 بيتكوين. القيمة الإجمالية للمحفظة هي 78.9 مليار دولار، بمتوسط تكلفة قدرها 73,983 دولار. بعد 81 عملية شراء قامت بها الشركة على مدار الفترة بأكملها، يبلغ إجمالي أرباح المحفظة حوالي 31.5 مليار دولار، وهو ما يمثل مكسبًا بنسبة 66.62%.

عادة ما تعلن شركة سايلور، MicroStrategy، عن خطة استحواذ كل أسبوع، لكن الأسابيع التي لا تشهد أي عمليات استحواذ ليست غير شائعة. عادة ما تعلن الشركة عن عملية استحواذ في الأسبوع التالي لأسبوع لم تشهد فيه أي عمليات استحواذ. ومع ذلك، لم يلمح مايكل سايلور أبدًا إلى استحواذ أسبوعي.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

