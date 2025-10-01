تلقت محفظة جديدة 51,255 ETH من FalconX في الساعات العشر الماضية، بقيمة 213 مليون دولار.

وفقًا لـ PANews في 1 أكتوبر، ووفقًا لمراقبة Lookonchain، تلقت محفظة جديدة (قد تنتمي إلى شركة خزينة الإيثريوم BitMine) 51,255 ETH بقيمة 213 مليون دولار أمريكي من FalconX خلال الـ 10 ساعات الماضية.
