عنوان بيتكوين خامل يحرك 400 BTC بعد أكثر من عقد

يقولون إن الصحفيين لا يتوقفون عن العمل أبدًا. لكن بالنسبة لكريستيان، هذه ليست مجرد استعارة، بل هي أسلوب حياة. خلال النهار، يتنقل بين تيارات سوق العملة المشفرة المتغيرة باستمرار، مستخدمًا الكلمات كمحرر متمرس وصياغة مقالات تفك رموز المصطلحات للجماهير. ولكن عندما يدخل الكمبيوتر في وضع السكون، تأخذ اهتماماته منحى أكثر ميكانيكية (وأحيانًا فلسفية).

بدأت رحلة كريستيان مع الكلمة المكتوبة قبل وقت طويل من عصر البيتكوين. في أروقة الأكاديمية المقدسة، صقل مهاراته ككاتب مقالات لصحيفة الكلية. هذا الحب المبكر لسرد القصص مهد الطريق لفترة ناجحة كمحرر في شركة هندسة البيانات، حيث مولت جائزة مقالته في الشهر الأول إمدادات لعدة أشهر من وجبات الكلاب والقطط - شهادة على تفانيه لرفاقه ذوي الفراء (سنتحدث عن ذلك لاحقًا).

ثم تجول كريستيان في عالم الصحافة، وعمل في الصحف في كندا وحتى كوريا الجنوبية. واستقر أخيرًا في عملاق إخباري محلي في مسقط رأسه في الفلبين لمدة عقد، وأصبح مدمنًا تمامًا على الأخبار. ولكن بعد ذلك، لفت انتباهه شيء جديد: العملة المشفرة. كان الأمر أشبه بالبحث عن الكنز ممزوجًا بسرد القصص - تمامًا ما يناسبه!

لذلك، حصل على وظيفة رائعة في NewsBTC، حيث أصبح أحد الأشخاص الذين يُعتمد عليهم في كل ما يتعلق بالتشفير. يقوم بتبسيط هذه الأمور المربكة إلى قطع صغيرة، مما يجعلها سهلة الفهم لأي شخص (وهو يحيي فريق الإدارة لتعليمه هذه المهارة).

هل تعتقد أن كريستيان يعمل فقط ولا يلعب؟ لا فرصة! عندما لا يكون أمام جهاز الكمبيوتر، ستجده منغمسًا في شغفه بالدراجات النارية. كونه مهووسًا حقيقيًا بالمحركات، يحب كريستيان العبث بدراجته والاستمتاع بمتعة الطريق المفتوح على دراجته ياماها R3 سعة 320 سم مكعب. بعد أن كان شيطان سرعة وصل إلى 120 ميلاً في الساعة (إنجاز أقسم ألا يكرره أبدًا)، يفضل الآن الرحلات الهادئة على طول الساحل، مستمتعًا بالرياح في شعره المتناقص.

وبالحديث عن الاسترخاء، لدى كريستيان مجموعة من الأصدقاء ذوي الفراء ينتظرونه في المنزل. قطتان وكلب. يقسم أن القطط أذكى بكثير من الكلاب (آسف، جريزلي)، لكنه يعشقهم جميعًا على أي حال. على ما يبدو، فإن مشاهدة حيواناته الأليفة وهي تسترخي تساعده على تحليل وكتابة مقالات منسقة بدقة بشكل أفضل.

إليك ما يميز هذا الرجل: إنه يعمل كثيرًا، لكنه يبقي نفسه مشحونًا بما يكفي من القهوة للاستمرار طوال اليوم - وبعض الأطعمة (الفلبينية) اللذيذة حقًا. يقول إن الوجبة الشهية هي المكون السري لمقالة قاتلة. وبعد يوم طويل من حملات التشفير، يسترخي مع بعض الروم (ممزوجًا بالحليب) أثناء مشاهدة أفلام الكوميديا الصامتة.

وبالنظر إلى المستقبل، يرى كريستيان مستقبلًا مشرقًا مع NewsBTC. يقول إنه يرى نفسه محظوظًا لكونه جزءًا من منظمة رائعة، يشارك خبرته وشغفه مع مجتمع يقدره، وزملاء محررين - ورؤساء - يحترمهم بعمق.

لذلك، في المرة القادمة التي تدخل فيها عالم العملة المشفرة، تذكر الرجل وراء الكلمات - فارس التشفير، وميكانيكي المحركات، والفيلسوف عاشق القطط، كل ذلك في شخص واحد.