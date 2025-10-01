البورصةDEX+
مايستيك دان المُصمم يفوز بكلاسيك لوكاس في تشرشل داونز

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 11:35
ميستيك دان رفض الخسارة في كلاسيك لوكاس في 27 سبتمبر في تشرشل داونز

جولي كلارك تشرشل داونز

عندما يعرّف قاموس ويبستر "حصان السباق"، هل سيعرضون صورة لميستيك دان؟ بعد كلاسيك لوكاس في تشرشل داونز في 27 سبتمبر، يمكنهم بالتأكيد ذلك.

أصبح ميستيك دان نوعًا من "العودة إلى الماضي" في القرن الـ21. العديد من الفائزين بكأس كنتاكي ديربي يتم اصطحابهم إلى حظيرة التربية بعد وقت قصير من الفوز بأشهر سباق في العالم. لا يزال ابن جولدنسنتس يخوض المنافسات بشجاعة بعد عام ونصف من فوزه المذهل في النسخة الـ150 من سباق الورود، تمامًا مثل الفائزين بديربي من الأيام الخوالي.

كفائز مفاجئ بنسبة 18-1 في كنتاكي ديربي في 4 مايو 2024، بالطبع كان هناك منتقدون لحفيد كولونيل جون الذي دربه كيني ماكبيك. على الرغم من تقدمه الشجاع على طول السياج في ذلك الميل والربع الشهير تحت البرجين التوأمين، كان لدان مشككون، خاصة بعد حصوله على المركز الثاني في بريكنس، والثامن في بلمونت ستيكس والسادس في مالبو ستيكس.

بعد قرار تشغيله كحصان في عمر الأربع سنوات، كانت مجموعة الملاك المكونة من لانس جاساواي، و4G Racing LLC، ودانيال هامبي، وValley View Farm LLC، متلهفة لرؤية هذا المهر الشجاع يتنافس مرة أخرى. دائمًا مليء بالقلب، احتل ميستيك دان المركز التاسع في كأس العالم بيجاسوس والمركز الثاني القوي في ليك واشيتا ستيكس في بداية العام. في 31 مايو، كان التسارع الكبير في المسافة الأخيرة في المقدمة والمركز عندما فاز ببليم ستيكس في تشرشل وأسكت بعض المنتقدين.

حقق ميستيك دان فوزه الرابع في مسيرته في تشرشل داونز في كلاسيك لوكاس

جون جالاجر تشرشل داونز

بعد حصوله على المركز الرابع مرتين متتاليتين في سباق ستيفن فوستر من الدرجة الأولى وسباق أرلينغتون مليون من الدرجة الأولى، دخل فتى ماكبيك إلى كلاسيك لوكاس مرة أخرى ليثبت شيئًا ما. وبالفعل أثبت ذلك.

بالانطلاق من البوابات بدون الفارس المعتاد برايان هيرنانديز جونيور على ظهره بسبب إصابات تعرض لها في الأسبوع السابق، وضع ميستيك دان نفسه مباشرة في السباق. مع تتبع وتيرة قوية مبكرة، حافظ الفارس فرانسيسكو أرييتا على حصانه في وضع هجومي. محاصرًا بين الخيول وعلى ما يبدو بدون مكان للجري مع تسابق المتسابقين نحو خط النهاية، عرّف ميستيك دان نفسه. بشكل متقن شق طريقه بين المتسابقين، وكانت تلك السمة المميزة في تحويل القدم التي دفعت والده إلى العظمة مرة أخرى في المقدمة والمركز. بالجري بقلب البطل، وصل إلى السياج وتدحرج إلى المقدمة. عبر خط النهاية بفارق ¾ طول للصالح، التقطت صورة لميستيك دان المصمم في دائرة الفائزين في تشرشل مرة أخرى.

"هذا الرجل محترف تمامًا"، يقول المدرب كيني ماكبيك. "إنه يفعل كل شيء بشكل صحيح كل يوم. إنه الفائز بكنتاكي ديربي الذي يستمر ويستمر. لقد منحنا جميعًا رحلة رائعة على مدار العامين الماضيين وكانت مجرد الكثير من المرح للفريق بأكمله."

أنهى ميستيك دان في المراكز الثلاثة الأولى في تسعة من ستة عشر سباقًا في حياته مع خمسة انتصارات وأكثر من 4.8 مليون دولار في أرباح المسيرة. الهدف التالي له سيكون على الأرجح كأس بريدرز كب ديرت مايل في ديل مار في 1 نوفمبر.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/dannybrewer/2025/09/30/a-determined-mystik-dan-wins-lukas-classic-at-churchill-downs/

