عنوان معين يقوم بالبيع على المكشوف لـ BTC/ETH/SOL تكبد خسارة دفترية قدرها 8.826 مليون دولار

وفقًا لـ PANews في 3 أكتوبر، ووفقًا لمراقبة محللة البيانات على السلسلة عمة آي، فإن العنوان 0x35d...5aCb1 الذي يقوم بفتح قصير لـ F3 (BTC/ETH/SOL) قد تكبد خسارة ورقية قدرها 8.826 مليون دولار أمريكي.

SOL: صفقة قصيرة بمضاعفة 20x، بقيمة 58.1 مليون دولار (252,000 توكن)، سعر الافتتاح 199.39 دولار، الارباح و الخسارة 7.436 مليون دولار؛

ETH: صفقة قصيرة بمضاعفة 25x، بقيمة 13.16 مليون دولار (2946.97 عملة)، سعر الافتتاح 4179.5 دولار، الارباح و الخسارة 847,000 دولار؛

BTC: صفقة قصيرة بمضاعفة 40x، بقيمة 12.06 مليون دولار (100.6 عملة)، سعر الافتتاح 114436.2 دولار، الارباح و الخسارة 542,000 دولار.