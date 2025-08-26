تصفية 940 مليون دولار مع انخفاض البيتكوين إلى ما دون 110 ألف دولار - هل يتحول بحر الكريبتو إلى مضطرب؟

تحولت أسواق الكريبتو إلى اللون الأحمر بين عشية وضحاها مع انخفاض البيتكوين إلى ما دون 110 ألف دولار، مما أدى إلى موجة من عمليات التصفية القسرية التي محت ما يقرب من 940 مليون دولار من صفقات الكريبتو ذات الرافعة المالية خلال 24 ساعة. تركزت الخسائر في BTC وETH، مع انجرار العلملات البديلة إلى التيار الجارف. السؤال الكبير الآن: هل هذه تصفية حسابات، أم إعداد للارتداد؟

التحليل: كيف هزت تصفية 940 مليون دولار من الكريبتو البيتكوين والإيثيريوم

ضربت عمليات التصفية العملات الرئيسية، لكن أكبر الأضرار حدثت حيث كانت الرافعة المالية أكثر كثافة. تظهر الإحصاءات الحديثة أن متداولي ETH تعرضوا لحوالي 320 مليون دولار من عمليات التصفية القسرية، بينما بلغت عمليات تصفية البيتكوين حوالي 277 مليون دولار. أضافت SOL وXRP وDOGE مجتمعة عشرات الملايين الإضافية إلى الخسائر، مما يؤكد حجم حدث تصفية الكريبتو ذات الرافعة المالية هذا. يتوافق هذا التوزيع مع تحول عطلة نهاية الأسبوع إلى بيتا ETH والتصفية اللاحقة بمجرد انكسار زخم السعر.

على المستوى الأعلى، حددت منصات متعددة إجمالي التصفية على مدار 24 ساعة بحوالي 900 مليون - 940 مليون دولار مع انزلاق BTC تحت الدعم النفسي وانخفاض ETH بشكل أكبر على أساس النسبة المئوية، مما أدى إلى تغذية عناوين أخبار انهيار ETH في ذلك اليوم. وهذا يتماشى مع لوحات معلومات السوق وتقارير نفس اليوم.

لماذا تهم المستويات دون 110 ألف دولار

تتحول الأرقام على الشاشة إلى أسلاك تفجير في أسواق المشتقات. عمل مستوى 110 ألف دولار كخط واضح في الرمال للاستراتيجيات المنهجية والمتداولين التقديريين على حد سواء - فالانخفاض دونه يؤدي إلى تفعيل البيع الخوارزمي، ويقلل من عمق دفتر الطلبات، ويفرض تخفيض الرافعة المالية على المنصات حيث يتم تقييم الضمانات وفقًا لسعر السوق. بمجرد أن تراجع المستوى، وصل BTC إلى المستويات العالية من 109 ألف دولار خلال اليوم، مما ضاعف من تسلسل عمليات التصفية.

علم النفس بسيط: ما دون 110 ألف دولار يشجع البيع القصير، ويضغط على الصفقات الطويلة ذات الهامش المرتفع، ويدفع بائعي التقلبات السعرية إلى التحوط، غالبًا في أسوأ لحظة، مما يخلق تيارًا هبوطيًا انعكاسيًا لا يحتاج إلى الكثير من البيع الفوري للتسارع.

الضغط الكلي + السيولة الهشة

لم تكن الخلفية ودية. سجلت صناديق البيتكوين الفورية سلسلة من التدفقات الخارجية الصافية في الجلسات الأخيرة، مما عكس التدفقات الداخلية السابقة واستنزف دعم العروض السلبية على الهامش. كما نزفت صناديق الإيثر رأس المال في نهاية الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، انخفضت أحجام تداول ETF، وسعرت منصات الخيارات تقلبات أكبر. معًا، تشير تلك التدفقات إلى نظام سيولة أكثر هشاشة حيث تنتقل التحركات الحادة إلى أبعد مدى.

تروي البنية الدقيقة نفس القصة. تسلط الأبحاث الحديثة وملاحظات المنصات الضوء على رقة دفاتر الطلبات في عطلات نهاية الأسبوع وخلال فترات الأحداث الاقتصادية الكلية؛ حتى التدفقات المتواضعة يمكن أن تدفع الأسعار بشكل غير متناسب. وصفت شركة QCP Capital التي تتخذ من آسيا مقراً لها الارتدادات السابقة بأنها طفرات في القوة بسبب "قلة السيولة"، والتي يمكن أن تتلاشى بسرعة عندما لا يكون هناك طلب حقيقي.

لا يعني أي من هذا أن المؤسسات قد اختفت. تلاحظ البنوك أن الطلب المؤسسي وطلب ETF على ETH كان يتزايد وأن المخصصات لا تزال تمثل دفعة متوسطة المدى، مما يدل على أن التراكم مستمر تحت التقلبات السعرية، حتى مع تذبذب التدفقات قصيرة المدى.

ما يقوله المتداولون (وما يرونه)

كانت أنظمة التقلبات السعرية تتغير. في وقت سابق من شهر أغسطس، قفزت التقلبات الضمنية (DVOL من Deribit) من أدنى مستوياتها منذ سنوات متعددة، وهي علامة كلاسيكية على قدوم تحركات أكبر. في هذا الانكسار، انحرف تدفق الخيارات نحو الحماية من الهبوط، وتبعتها تأرجحات حقيقية. يؤكد ارتفاع تقلبات BTC وETH أن إعادة ضبط الرافعة المالية قيد التنفيذ.

تؤكد محادثات المنصات أيضًا على مدى سرعة تصفية الرافعة المالية المفرطة بمجرد تراجع المستويات الرئيسية: يبرد التمويل، وينزف الاهتمام المفتوح، ويتم "شفط" مجموعات التصفية في أجزاء، وكل ذلك مرئي في خرائط التصفية وانخفاضات OI خلال الـ 24 ساعة الماضية.

"ردد المتداولون هذا الشعور. أبرزت ملاحظة من منصة Derixe.xyz كيف كان البيع 'نتيجة للمواقف ذات الرافعة المالية المفرطة بعد الارتفاع الأخير في ETH، مضاعفًا بانخفاض ليلي في S&P 500 الذي ضغط على الأصول المخاطرة بشكل أوسع.' بعبارة أخرى، لم يكن تعثر الكريبتو يحدث في فراغ؛ بل تضخم بسبب المواقف الهشة والرياح المعاكسة الاقتصادية الكلية."

المصدر: Coindesk

ما هو التالي على قائمة المراقبة

مستويات الدعم الرئيسية: يراقب المتداولون منطقة 105 آلاف - 100 ألف دولار لـ BTC كمنطقة التقاء عالية التالية (القبول السابق، وجيوب اهتمام الخيارات، وعلم نفس الأرقام المستديرة). قطع نظيف عبر 105 آلاف دولار والسوق على الأرجح سيختبر 100 ألف دولار لاستكشاف الطلب الحقيقي.

يراقب المتداولون منطقة 105 آلاف - 100 ألف دولار لـ BTC كمنطقة التقاء عالية التالية (القبول السابق، وجيوب اهتمام الخيارات، وعلم نفس الأرقام المستديرة). قطع نظيف عبر 105 آلاف دولار والسوق على الأرجح سيختبر 100 ألف دولار لاستكشاف الطلب الحقيقي. محفزات الارتداد: يمكن أن يؤدي التحول في تدفقات ETF الفورية إلى تدفقات صافية، أو عناوين اقتصادية كلية أكثر هدوءًا، أو انخفاض التقلبات بعد انتهاء صلاحية الخيارات إلى تغذية ارتداد مفرط البيع. راقب كيف يتصرف السعر عند أول علامات 108 آلاف - 110 آلاف دولار - الانهيارات الفاشلة، غالبًا ما تحبس البيع القصير المتأخر.

يمكن أن يؤدي التحول في تدفقات ETF الفورية إلى تدفقات صافية، أو عناوين اقتصادية كلية أكثر هدوءًا، أو انخفاض التقلبات بعد انتهاء صلاحية الخيارات إلى تغذية ارتداد مفرط البيع. راقب كيف يتصرف السعر عند أول علامات 108 آلاف - 110 آلاف دولار - الانهيارات الفاشلة، غالبًا ما تحبس البيع القصير المتأخر. المخاطر: إذا استمرت التدفقات الخارجية من ETF وساءت المؤشرات الاقتصادية الكلية (مثل ارتفاع التضخم، وعروض الدولار)، يمكن إعادة تحميل الرافعة المالية على الجانب الخطأ، مما يدعو إلى موجة أخرى من البيع القسري. تظل دفاتر عطلة نهاية الأسبوع الرقيقة خطرًا معروفًا.

الخلاصة

مع تصفية 940 مليون دولار من الكريبتو في يوم واحد، وتخلي البيتكوين عن مستوى 110 آلاف دولار، يبدو البحر مضطربًا، لكن المتداولين ذوي الخبرة يعرفون أن عمليات الغسل الحادة غالبًا ما تمهد الطريق للعودة القوية. يبدو هذا أقل شبهاً بـ "النهاية" وأكثر شبهاً بنهاية الرضا. سواء أصبح تصحيحًا أعمق يعتمد على التدفقات: هل يعود ETFs والمشترون الفوريون، أم يبقي الاقتصاد الكلي المد منخفضًا؟

هل وقعت في عمليات التصفية، أم أنك قمت بـ HODL؟ شارك ندوب معاركك أو خطة ارتدادك في التعليقات!

