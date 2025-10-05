البورصةDEX+
77٪ من حائزي البيتكوين لم يجربوه، وفقًا لاستطلاع

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 20:38

التمويل اللامركزي للبيتكوين (DeFi)، المعروف أيضًا باسم BTCFi، تم الترويج له كموجة التالية من الابتكار لأكبر عملة مشفرة في العالم. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن حاملي البيتكوين BTC$123,150.11 أنفسهم بالكاد يشاركون.

حوالي 77% من حاملي البيتكوين لم يجربوا أبدًا منصة BTCFi، وفقًا لاستطلاع شمل أكثر من 700 مشارك عبر أمريكا الشمالية وأوروبا أجراه نظام التعدين BTC البيئي GoMining. أفاد ما يزيد قليلاً عن 10% بأنهم جربوا مرة أو مرتين، بينما قال 8% فقط إنهم يستخدمون خدمات BTCFi بنشاط للعائد أو الإقراض.

يسلط الاستطلاع الضوء على انفصال صارخ بين وعود القطاع ووصوله الفعلي.

"هناك شهية هائلة لهذه الفرص، لكن الصناعة بنت منتجات للمتخصصين في العملات المشفرة، وليس لحاملي البيتكوين اليوميين،" كما قال الرئيس التنفيذي لـ GoMining مارك زالان في بيان.

تظهر هذه الشهية في البيانات: أعرب 73% من المشاركين عن اهتمامهم بكسب عائد على BTC الخاص بهم من خلال الإقراض أو الحصة، بينما يريد 42% الوصول إلى السيولة دون بيع. ومع ذلك، يسيطر التردد. قال أكثر من 40% إنهم سيخصصون أقل من 20% من ممتلكاتهم لمنتجات BTCFi، مما يؤكد مشكلة الثقة والتعقيد في القطاع.

فجوة الوعي

ربما الأكثر إثارة للدهشة هو مدى عدم رؤية الصناعة. وجدت GoMining أن 65% من حاملي البيتكوين لم يتمكنوا من تسمية مشروع BTCFi واحد.

على الرغم من الملايين في تمويل رأس المال المغامر، يبدو أن منصات BTCFi تتحدث بشكل أساسي مع بعضها البعض بدلاً من السوق الذي تم بناؤها لخدمته.

يجادل التقرير بأن مشكلة اعتماد BTCFi قد تنبع من اعتمادها على نموذج DeFi الخاص بالإيثريوم. يقترح GoMining أن مستخدمي البيتكوين أكثر تحفظًا: فهم يفضلون خدمات الأمين، وصناديق المؤشرات المنظمة والبساطة على تجارب الحفظ الذاتي والبروتوكولات المعقدة.

"حاملو البيتكوين ليسوا مستخدمي إيثر ETH$4,547.84"، قال زالان. "نجحت Coinbase وصناديق مؤشرات البيتكوين لأنها أعطت الأولوية لسهولة الوصول. منصات BTCFi التي تركز على التعليم وتجربة المستخدم، بدلاً من الميزات المعقدة، ستستحوذ على هذا السوق."

بالنسبة للصناعة، يعد الاستطلاع تحذيرًا وفرصة في آن واحد. يريد الملايين من حاملي البيتكوين العائد والسيولة التي يعد بها BTCFi، لكنهم بحاجة إلى منتجات يمكنهم الوثوق بها وفهمها.

ومع ذلك، يجب أن نضع في الاعتبار أن المشاركين في الاستطلاع كانوا "اختيارًا عشوائيًا" من 700 مستخدم فقط من مستخدمي GoMining.

GoMining هي منصة تعدين BTC رقمية تربط المستخدمين بعمليات التعدين في العالم الحقيقي من خلال رموز غير قابلة للاستبدال (NFTs) للمعدنين الرقميين ونظام بيئي للألعاب، لذا فإن نتائج الاستطلاع تخضع لمدى تمثيل مستخدميها لمستخدمي البيتكوين النموذجيين.

"قاعدة المستخدمين لدينا تمثل عالم حاملي البيتكوين بشكل جيد جدًا،" كما قال متحدث باسم GoMining لـ CoinDesk عبر البريد الإلكتروني. "أكثر من 80% من مستخدمينا يفتحون محفظة التشفير الأولى معنا ويدخلون نظام البيتكوين البيئي من خلال منتج التعدين الرقمي الخاص بنا."

المصدر: https://www.coindesk.com/tech/2025/10/05/btcfi-s-big-problem-77-of-bitcoin-holders-haven-t-even-tried-it-says-survey

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

