7 صناديق مؤشرات XRP تقترب من مواعيد قراراتها النهائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية - إليك التواريخ

وصل سباق إطلاق صناديق ETF لعملة XRP في الولايات المتحدة إلى مرحلة حاسمة، حيث ينتظر العديد من المصدرين القرارات النهائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). العديد من الطلبات، التي قدمها بعض أكبر مديري الأصول في العالم، تقترب بالفعل من مواعيد نهائية صارمة للموافقة في أكتوبر.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تواجه موجة من المواعيد النهائية لصناديق ETF لعملة XRP في أكتوبر

وفقًا لتحديث حديث من محلل الكريبتو Stedas، هناك سبعة طلبات لصناديق ETF لعملة XRP معلقة حاليًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تمثل هذه الطلبات مزيجًا من اللاعبين المؤسسيين الرئيسيين والشركات التي تركز على الكريبتو، وجميعها تسعى لتأمين ميزة المحرك الأول في ما قد يكون أحد أكثر الأسواق تنافسية لصناديق ETF للأصول الرقمية.

يقع الموعد النهائي الأول في 18 أكتوبر، عندما يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إصدار قرار بشأن طلب Grayscale لصندوق ETF لعملة XRP، والذي يسعى للاستفادة من الأصول التي تديرها الشركة البالغة 40 مليار دولار. وبعد يوم واحد فقط، ستواجه 21Shares موعدها النهائي الخاص في 19 أكتوبر، مع اقتراح لصندوق Core XRP Trust ETF المدعوم بـ 7 مليارات دولار من الأصول المدارة. ستتبعها Bitwise، وهي مدير أصول كريبتو معروف آخر، في 20 أكتوبر بطلب صندوق ETF الخاص بها و 5 مليارات دولار من الأصول المدارة.

من المتوقع أن تدخل CoinShares دائرة الضوء في 23 أكتوبر، مع منتجها البالغ 5 مليارات دولار في انتظار حكم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. في نفس اليوم، ستواجه Canary Capital، وهي مصدر أصغر ولكن طموح بنفس القدر بأصول مدارة تبلغ 200 مليون دولار، حكمًا نهائيًا أيضًا. تختتم WisdomTree، بأصول مدارة مذهلة تبلغ 113 مليار دولار، المواعيد النهائية في أكتوبر في 24 أكتوبر، حيث تقرر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مصير صندوق ETF المقترح لعملة XRP.

جدير بالذكر أن Franklin Templeton، التي تشرف على ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من الأصول، لن تواجه موعدها النهائي حتى 14 نوفمبر، مما يمنح الشركة مساحة أكبر قليلاً من منافسيها في أكتوبر. بشكل جماعي، تسلط طلبات صناديق ETF هذه الضوء على الطلب المؤسسي الأوسع على أدوات الاستثمار القائمة على XRP.

على الرغم من أن REX-Shares و Osprey Funds كانتا أول من أطلق صندوق ETF لعملة XRP في الولايات المتحدة، إلا أنهما فعلتا ذلك في حزمة جماعية مع صندوق Dogecoin ETF. علاوة على ذلك، المنتجات القائمة على العقود المستقبلية من شركات مثل ProShares و Volatility Shares و Purpose Investments، من بين مصدرين آخرين، متاحة بالفعل.

هل يمكن أن يؤثر إغلاق الحكومة الأمريكية على تواريخ قرارات الصناديق؟

بينما يعد أكتوبر شهرًا حاسمًا للصناديق، أثيرت مخاوف حول ما إذا كان الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية يمكن أن يعطل الجدول الزمني لهذه المنتجات. من المقرر أن ينتهي تمويل الحكومة الأمريكية في نهاية يوم الثلاثاء، 30 سبتمبر، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن مشروع قانون إنفاق جديد. إذا لم يتم توقيع أي اتفاق، ستدخل البلاد في أول إغلاق حكومي لها منذ ما يقرب من سبع سنوات.

لن تكون هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، كوكالة فيدرالية، محصنة ضد الإغلاق الحكومي المحتمل. في حين لم تؤكد أي تقارير رسمية ما إذا كان الإغلاق سيؤثر على قدرة الهيئة التنظيمية على اتخاذ قرار بشأن صناديق ETF لعملة XRP في أكتوبر، تشير خطة عمليات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، المؤرخة في 7 أغسطس، إلى أن مثل هذا الحدث سيتركها تعمل بموظفين قليلين. هذا من شأنه أن يقيد بشدة قدرتها على مراجعة الملفات المؤسسية والتحقيق في سوء السلوك والإشراف على الأسواق.