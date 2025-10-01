٥ لاعبين يجب أن تستهدفهم

إيست روثرفورد، نيو جيرسي - 31 ديسمبر 2023: داريوس سلايتون رقم 86 من نيويورك جاينتس يلتقط تمريرة هدف ضد لوس أنجلوس رامز في ملعب ميتلايف في 31 ديسمبر 2023 في إيست روثرفورد، نيو جيرسي. لوس أنجلوس رامز هزم نيويورك جاينتس 26-25. (تصوير مايك ستوب/جيتي إيماجيس) جيتي إيماجيس

جلب الأسبوع الرابع المزيد من الإصابات الكبيرة عبر الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL). كانت الأكثر جديرة بالملاحظة هي خسارة فريق جاينتس لمستقبل النجم مالك نابرز لبقية الموسم بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي. مما يعقد الأمور لمديري الفانتازي هو أن أربعة فرق ستكون في عطلة خلال الأسبوع الخامس. مع وضع ذلك في الاعتبار، إليك خمسة لاعبين نائمين في فانتازي كرة القدم للأسبوع الخامس يجب أن تستهدفهم للمساعدة في الحفاظ على فريقك.

وودي ماركس، لاعب الجري، هيوستن تكسانز

بعد تلقي 12 محاولة جري فقط خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الموسم، حصل ماركس على 17 محاولة ضد تايتنز في الأسبوع الرابع. لم يخيب الآمال، حيث جرى لمسافة 69 ياردة وسجل هدفًا واحدًا. كما التقط أربعة من خمسة أهداف لمسافة 50 ياردة وهدف واحد. لاعب الجري المخضرم نيك تشاب جرى لأقل من 50 ياردة في ثلاث من أربع مباريات هذا الموسم وليس مستقبل المركز للتكسانز، لذلك يمكننا أن نرى المزيد من ماركس في المستقبل.

داريوس سلايتون، مستقبل، نيويورك جاينتس

لدى جاينتس فجوة كبيرة لملئها في مركز المستقبل مع خروج نابرز الآن. في الموسم الماضي، تلقى 170 هدفًا. سيكون سلايتون هو من سيساعد في ملء مكانه، حيث التقط ثلاثة من أربعة أهداف لمسافة 44 ياردة ضد تشارجرز الأسبوع الماضي. سلايتون هو تهديد عميق، حيث سجل متوسط عمق هدف لا يقل عن 12.1 ياردة في كل من المواسم الخمسة الماضية. ليس فقط يستحق الإضافة لمباراة مواتية في الأسبوع الخامس ضد القديسين، ولكن سلايتون يمكن أن يحتفظ بقيمته طوال ما تبقى من الموسم.

كيندري ميلر، لاعب الجري، نيو أورليانز سينتس

سمح جاينتس بـ 6.04 ياردة لكل محاولة جري للاعبي الجري المنافسين، وهي ثاني أعلى علامة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL). كما تخلوا عن خمسة أهداف للمركز. حول ميلر 11 محاولة جري إلى 65 ياردة وهدف واحد ضد بيلز في الأسبوع الرابع، مما قد يكون قد أكسبه عملًا إضافيًا لهذه المباراة. وجود ألفين كامارا يحد من إمكانات ميلر، لكن ميلر لا يزال يستحق النظر في التنسيقات الأعمق مع مباراته المتميزة.

إليك أيومانور، مستقبل، تينيسي تايتنز

تلقى أيومانور خمسة أهداف على الأقل في كل مباراة هذا الموسم. ليس فقط كان مشاركًا بشكل كبير، ولكن لديه متوسط عمق هدف يبلغ 12.7 ياردة. لديه بالفعل استقبالان للهدف، وهو أمر جدير بالملاحظة لفريق تايتنز الذي يسجل في المتوسط 12.8 نقطة فقط في المباراة. قيمته تتجه نحو الارتفاع قبل مباراة ضد فريق كاردينالز الذي تخلى عن خامس أكبر عدد من ياردات التمرير في المباراة في الدوري.

دالتون شولتز، نهاية ضيقة، هيوستن تكسانز

يفتقر تكسانز إلى خيارات استقبال قابلة للتطبيق خلف مستقبلهم النجم نيكو كولينز. أدى ذلك إلى دور موسع لشولتز، الذي تم استهدافه بالفعل 21 مرة هذا الموسم. خلال آخر مباراتين له، لديه 10 استقبالات لمسافة 69 ياردة. تخلى رافنز عن 9.89 ياردة لكل هدف للنهايات الضيقة، وهي ثالث أعلى علامة في الدوري. باكرز في عطلة هذا الأسبوع، لذا إذا كان تاكر كرافت هو نهايتك الضيقة في الفانتازي، فكر في إضافة شولتز ليحل محله.