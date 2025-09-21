4,057,686 شيب محروقة في أيام: ماذا تبقى؟

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور 4,057,686 SHIB تم حرقها في أيام: ماذا تبقى؟ على BitcoinEthereumNews.com. وفقًا لبيانات Shibburn، تمت إزالة 4,057,686 SHIB من إمداد Shiba Inu في غضون أيام. تم حرق ما مجموعه 4,057,686 رمز SHIB في الأيام السبعة الماضية كما أفادت Shibburn، مما يمثل زيادة بنسبة 138.57٪ في معدل الحرق الأسبوعي. ومع ذلك، يظهر العكس يوميًا، حيث تم حرق رموز SHIB أقل، مما أدى إلى انخفاض في معدل الحرق اليومي. في الـ 24 ساعة الماضية، تم حرق 117,566 SHIB فقط، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 89.01٪ في معدل الحرق. تحديث SHIB بالساعة سعر SHIB$: $0.0000129 (1 ساعة 0.21٪ ▲ | 24 ساعة -2.95٪ ▼) القيمة السوقية: $7,603,047,444 (-2.84٪ ▼) إجمالي العرض: 589,247,706,073,045 الرموز المحروقة الـ 24 ساعة الماضية: 117,566 (-89.01٪ ▼) الأيام السبعة الماضية: 4,057,686 (138.57٪ ▲) — Shibburn (@shibburn) 20 سبتمبر 2025 ساهمت رموز SHIB البالغة 4,057,686 التي تم حرقها في الأيام السبعة الماضية في انخفاض إجمالي عرض Shiba Inu. عند إنشائها، كان لدى Shiba Inu إجمالي عرض قدره 1 كوادريليون رمز. وقد انخفض هذا بأكثر من 410 تريليون رمز Shiba Inu تم خفضها من إجمالي العرض. وفقًا لبيانات Shibburn، يبلغ إجمالي عرض Shiba Inu الآن 589,247,706,073,045 SHIB. تحديث مجتمع استغلال جسر Shibarium في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم حساب SHIB X الرسمي تحديثًا لمجتمع Shiba Inu حول استغلال جسر Shibarium خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. اعتبارًا من هذا التحديث الأخير، تمت سرقة 17 رمزًا مختلفًا من الجسر، بما في ذلك 1 مليون دولار ETH، و1.3 مليون دولار SHIB، و717,000 دولار KNINE، و680,000 دولار LEASH، و260,000 دولار ROAR بالإضافة إلى كميات أصغر من TREAT وUSDC وUSDT وBAD وSHIFU وFUND وDAI وLTD وXFUND وWBTC وOSCAR. قام المهاجم ببيع USDT وUSDC الخاصة به إلى ETH فقط بينما حاول سبع مرات بيع KNINE الخاص به قبل أن تتمكن K9 Finance DAO من وضع محفظته في القائمة السوداء. لا تزال جميع الرموز الأخرى تحت سيطرة المهاجم وهي معرضة للخطر. الاحتمال الرئيسي...ظهر المنشور 4,057,686 SHIB تم حرقها في أيام: ماذا تبقى؟ على BitcoinEthereumNews.com. وفقًا لبيانات Shibburn، تمت إزالة 4,057,686 SHIB من إمداد Shiba Inu في غضون أيام. تم حرق ما مجموعه 4,057,686 رمز SHIB في الأيام السبعة الماضية كما أفادت Shibburn، مما يمثل زيادة بنسبة 138.57٪ في معدل الحرق الأسبوعي. ومع ذلك، يظهر العكس يوميًا، حيث تم حرق رموز SHIB أقل، مما أدى إلى انخفاض في معدل الحرق اليومي. في الـ 24 ساعة الماضية، تم حرق 117,566 SHIB فقط، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 89.01٪ في معدل الحرق. تحديث SHIB بالساعة سعر SHIB$: $0.0000129 (1 ساعة 0.21٪ ▲ | 24 ساعة -2.95٪ ▼) القيمة السوقية: $7,603,047,444 (-2.84٪ ▼) إجمالي العرض: 589,247,706,073,045 الرموز المحروقة الـ 24 ساعة الماضية: 117,566 (-89.01٪ ▼) الأيام السبعة الماضية: 4,057,686 (138.57٪ ▲) — Shibburn (@shibburn) 20 سبتمبر 2025 ساهمت رموز SHIB البالغة 4,057,686 التي تم حرقها في الأيام السبعة الماضية في انخفاض إجمالي عرض Shiba Inu. عند إنشائها، كان لدى Shiba Inu إجمالي عرض قدره 1 كوادريليون رمز. وقد انخفض هذا بأكثر من 410 تريليون رمز Shiba Inu تم خفضها من إجمالي العرض. وفقًا لبيانات Shibburn، يبلغ إجمالي عرض Shiba Inu الآن 589,247,706,073,045 SHIB. تحديث مجتمع استغلال جسر Shibarium في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم حساب SHIB X الرسمي تحديثًا لمجتمع Shiba Inu حول استغلال جسر Shibarium خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. اعتبارًا من هذا التحديث الأخير، تمت سرقة 17 رمزًا مختلفًا من الجسر، بما في ذلك 1 مليون دولار ETH، و1.3 مليون دولار SHIB، و717,000 دولار KNINE، و680,000 دولار LEASH، و260,000 دولار ROAR بالإضافة إلى كميات أصغر من TREAT وUSDC وUSDT وBAD وSHIFU وFUND وDAI وLTD وXFUND وWBTC وOSCAR. قام المهاجم ببيع USDT وUSDC الخاصة به إلى ETH فقط بينما حاول سبع مرات بيع KNINE الخاص به قبل أن تتمكن K9 Finance DAO من وضع محفظته في القائمة السوداء. لا تزال جميع الرموز الأخرى تحت سيطرة المهاجم وهي معرضة للخطر. الاحتمال الرئيسي...

4,057,686 شيب محروقة في أيام: ماذا تبقى؟

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 07:25
1
1$0,01931-12,82%
SHIFU
SHIFU$0,00000597--%
SHIBAINU
SHIB$0,00000951-2,21%
Hyperbridge
BRIDGE$0,02896+2,58%
Shiba Inu Treat
TREAT$0,0006703+5,92%

وفقًا لبيانات Shibburn، تمت إزالة 4,057,686 من SHIB من إمدادات Shiba Inu في غضون أيام.

تم حرق ما مجموعه 4,057,686 من توكنات SHIB في الأيام السبعة الماضية كما أفادت Shibburn، مما يشير إلى زيادة بنسبة 138.57% في معدل الحرق الأسبوعي. ومع ذلك، يُلاحظ العكس يوميًا، حيث تم حرق توكنات SHIB أقل، مما أدى إلى انخفاض في معدل الحرق اليومي. في الـ 24 ساعة الماضية، تم حرق 117,566 فقط من SHIB، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 89.01% في معدل الحرق.

ساهمت توكنات SHIB البالغة 4,057,686 التي تم حرقها في الأيام السبعة الماضية في انخفاض إجمالي العرض من Shiba Inu.

في بدايتها، كان لدى Shiba Inu إجمالي عرض قدره 1 كوادريليون توكن. وقد انخفض هذا بأكثر من 410 تريليون من توكنات Shiba Inu التي تم خفضها من إجمالي العرض.

وفقًا لبيانات Shibburn، يبلغ إجمالي عرض Shiba Inu الآن 589,247,706,073,045 من SHIB.

تحديث مجتمع استغلال جسر Shibarium

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم حساب SHIB X الرسمي لمجتمع Shiba Inu تحديثًا حول استغلال جسر Shibarium خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

وفقًا لهذا التحديث الأخير، تمت سرقة 17 توكن مختلف من الجسر، بما في ذلك 1 مليون دولار من ETH، و1.3 مليون دولار من SHIB، و717,000 دولار من KNINE، و680,000 دولار من LEASH، و260,000 دولار من ROAR بالإضافة إلى كميات أصغر من TREAT، وUSDC، وUSDT، وBAD، وSHIFU، وFUND، وDAI، وLTD، وXFUND، وWBTC، وOSCAR.

قام المهاجم ببيع USDT وUSDC فقط مقابل ETH بينما حاول سبع مرات بيع KNINE قبل أن تتمكن K9 Finance DAO من إدراج محفظتهم في القائمة السوداء. لا تزال جميع التوكنات الأخرى تحت سيطرة المهاجم وهي معرضة للخطر.

كان الاحتمال الرئيسي للسبب الجذري للهجوم هو اختراق مفاتيح المصادقة الداخلية، إما من جهاز المطور أو من KMS الخاص بالخادم. قدم فريق Shiba Inu للمهاجم مكافأة قدرها 50 ETH مقابل إعادة هذه الأموال المسروقة.

المصدر: https://u.today/4057686-shib-burned-in-days-what-remains

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0,07831-6,43%
DeFi
DEFI$0,00105+10,52%
Ambire Wallet
WALLET$0,01907-0,83%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
Hyperbot
BOT$0,01812-13,87%
SOON
SOON$2,1354+0,72%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 04:16
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
Chainlink
LINK$15,18-1,36%
4
4$0,05301-8,68%
EPNS
PUSH$0,01681+7,75%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 03:28

الأخبار الرائجة

المزيد

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

إعادة التفكير التنظيمي: نهج جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تصنيف التشفير

محامي مؤيد للتشفير جون ديتون يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101 783,50
$101 783,50$101 783,50

-0,44%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 413,34
$3 413,34$3 413,34

-0,43%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153,27
$153,27$153,27

-1,56%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,3729
$2,3729$2,3729

+0,20%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0,11245
$0,11245$0,11245

+5,08%