4,057,686 شيب محروقة في أيام: ماذا تبقى؟

وفقًا لبيانات Shibburn، تمت إزالة 4,057,686 من SHIB من إمدادات Shiba Inu في غضون أيام.

تم حرق ما مجموعه 4,057,686 من توكنات SHIB في الأيام السبعة الماضية كما أفادت Shibburn، مما يشير إلى زيادة بنسبة 138.57% في معدل الحرق الأسبوعي. ومع ذلك، يُلاحظ العكس يوميًا، حيث تم حرق توكنات SHIB أقل، مما أدى إلى انخفاض في معدل الحرق اليومي. في الـ 24 ساعة الماضية، تم حرق 117,566 فقط من SHIB، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 89.01% في معدل الحرق.

ساهمت توكنات SHIB البالغة 4,057,686 التي تم حرقها في الأيام السبعة الماضية في انخفاض إجمالي العرض من Shiba Inu.

في بدايتها، كان لدى Shiba Inu إجمالي عرض قدره 1 كوادريليون توكن. وقد انخفض هذا بأكثر من 410 تريليون من توكنات Shiba Inu التي تم خفضها من إجمالي العرض.

وفقًا لبيانات Shibburn، يبلغ إجمالي عرض Shiba Inu الآن 589,247,706,073,045 من SHIB.

تحديث مجتمع استغلال جسر Shibarium

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم حساب SHIB X الرسمي لمجتمع Shiba Inu تحديثًا حول استغلال جسر Shibarium خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية.

وفقًا لهذا التحديث الأخير، تمت سرقة 17 توكن مختلف من الجسر، بما في ذلك 1 مليون دولار من ETH، و1.3 مليون دولار من SHIB، و717,000 دولار من KNINE، و680,000 دولار من LEASH، و260,000 دولار من ROAR بالإضافة إلى كميات أصغر من TREAT، وUSDC، وUSDT، وBAD، وSHIFU، وFUND، وDAI، وLTD، وXFUND، وWBTC، وOSCAR.

قام المهاجم ببيع USDT وUSDC فقط مقابل ETH بينما حاول سبع مرات بيع KNINE قبل أن تتمكن K9 Finance DAO من إدراج محفظتهم في القائمة السوداء. لا تزال جميع التوكنات الأخرى تحت سيطرة المهاجم وهي معرضة للخطر.

كان الاحتمال الرئيسي للسبب الجذري للهجوم هو اختراق مفاتيح المصادقة الداخلية، إما من جهاز المطور أو من KMS الخاص بالخادم. قدم فريق Shiba Inu للمهاجم مكافأة قدرها 50 ETH مقابل إعادة هذه الأموال المسروقة.