بعد 4 سنوات، حلم السلفادور بالبيتكوين ليس ميتاً - فقط يبدو مختلفاً

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:26
صحفي

نُشر: 8 سبتمبر، 2025

النقاط الرئيسية

مع احتفال السلفادور بمرور أربع سنوات على تبني بيتكوين، تجد البلاد نفسها في مفترق طرق. ومع ذلك، مع احتياطي بيتكوين بقيمة 700 مليون دولار لا يزال سليماً، لم تفشل التجربة بالكامل بعد.

بعد أربع سنوات من تجربتها الجريئة مع بيتكوين [BTC]، تحتفل السلفادور بالذكرى السنوية بخطط أكثر هدوءًا.

لا تزال البلاد تتمتع باحتياطي ضخم من بيتكوين بقيمة 700 مليون دولار، لكن أحلامها المبكرة في إعادة تشكيل التمويل العالمي قد فسحت المجال للبراغماتية.

تحت ضغط من صندوق النقد الدولي، تم تقليص السياسات، مما أدى إلى مزيج من التفاؤل والأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها حول ما إذا كان تبني العملات المشفرة على المستوى الوطني يمكن أن يستمر حقًا.

يوم بيتكوين في السلفادور

في منشور على X (المعروف سابقًا باسم تويتر)، أعلن مكتب بيتكوين في السلفادور أن الحكومة تمتلك الآن 6,313 بيتكوين (بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار في وقت النشر).

إلى جانب ذلك، أعلن المكتب أيضًا عن إطلاق قانون جديد يمكّن بنوك استثمار بيتكوين من تلبية احتياجات المستثمرين "المتطورين".

المصدر: X

أشار المنشور إلى مكاسب تعليمية، مع 80,000 موظف حكومي معتمد في بيتكوين، وإطلاق بنوك BTC وبرامج عامة جديدة تجمع بين العملة الملكية والذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، تأتي الاحتفالات مع خلفية من السياسات المقلصة، حيث تعدل حكومة السلفادور طموحاتها في بيتكوين تحت ضغط من صندوق النقد الدولي.

صفقة صندوق النقد الدولي تفرض إعادة التفكير في BTC

كجزء من صفقتهم مع صندوق النقد الدولي، ألغى مشرعو السلفادور قانون المناقصة القانونية لبيتكوين وتعهدوا بعدم شراء BTC إضافي بأموال عامة.

تطلبت الاتفاقية أيضًا تقليص الدعم لمحفظة Chivo، التي شهدت بالفعل تبنيًا فاترًا.

أكد تقرير صندوق النقد الدولي المنشور في يوليو أن السلفادور لم تشتر بيتكوين جديدة منذ ديسمبر 2024، مع تكرار المسؤولين في خطاب النوايا أن احتياطيات BTC في البلاد لا تزال دون تغيير.

المصدر: صندوق النقد الدولي

أثارت هذه الخطوة انتقادات من مؤيدي بيتكوين والمنظمات غير الحكومية، الذين يجادلون بأن السياسات تفيد الدولة ولكنها تترك المواطنين وراءها.

السنوات الأربع الماضية

منذ عام 2021، مرت تجربة بيتكوين في السلفادور بتطور حذر.

بنت الحكومة احتياطيًا من بيتكوين بقيمة 700 مليون دولار، وأقرت قوانين رائدة مثل قانون إصدار الأصول الرقمية وقانون الاستثمار المصرفي.

كما قدموا برامج تعليمية دربت عشرات الآلاف - من أطفال المدارس إلى موظفي الخدمة العامة.

أعادت هذه الخطوات تشكيل صورة البلاد من اقتصاد مثقل بالديون إلى رائد في بيتكوين مع رؤية عالمية. في الوقت نفسه، أجبرت ضغوط صندوق النقد الدولي على التراجع عن السياسات.

بعد أربع سنوات، لا تزال قصة بيتكوين في السلفادور حالة اختبار تتكشف... على المسرح العالمي.

التالي: MemeCore تستهدف اختراق 0.36 دولار مع نزيف الصفقات القصيرة - المتداولون، راقبوا هذه المخاطر تتكشف!

المصدر: https://ambcrypto.com/4-years-on-el-salvadors-bitcoin-dream-isnt-dead-it-just-looks-different/

