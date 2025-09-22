٤ مشاريع تشفير رائدة ستتمنى لو انضممت إليها مبكرًا: BlockDAG وPEPE وAvalanche وSolana!

أسواق التشفير لا تهدأ أبدًا، والمشاريع التي تتقدم اليوم تحدد نغمة مكاسب الغد. مع وجود آلاف التوكنات التي تتنافس على الاهتمام، فإن حفنة فقط تنجح في إظهار المزيج الصحيح من التبني والتكنولوجيا وطاقة المجتمع. الفرق بين المشاريع التي تتلاشى وتلك التي تصبح عالمية غالبًا ما يعتمد على التنفيذ الحقيقي والنمو الواضح.

تسلط هذه القائمة الضوء على مشاريع التشفير الرائدة التي تتميز حاليًا بسرعة التنفيذ والجذب الثقافي والقدرة على جذب اهتمام التجزئة والمؤسسات. يقود BlockDAG الشحنة، يليه PEPE وAvalanche وSolana. لكل منها زاويته الخاصة، لكن هناك موضوع واضح: التوقيت مهم، وهذه هي المشاريع التي تحقق النجاح الآن.

1. BlockDAG: إطلاق شبكة الاختبار Awakening في 25 سبتمبر

لقد أمّن BlockDAG بالفعل مكانته كأحد أهم مشاريع التشفير لعام 2025. مع أكثر من 312,000 حامل عملة وما يقرب من 410 مليون دولار تم جمعها في البيع المسبق، فهو ينمو بمعدل لم يشهده السوق منذ سنوات. تم بيع ما يقرب من 20,000 جهاز تعدين من سلسلة X بالفعل، وأكثر من 3 ملايين شخص يقومون بالتعدين من خلال تطبيق X1 للهاتف المحمول. يوضح هذا المستوى من التبني قبل إطلاق الشبكة الرئيسية سبب تحرك الحاملين بسرعة ولماذا يبدو المشروع أقل شبهاً بالمقامرة وأكثر شبهاً بمنصة إطلاق معدة.

يعد طرح شبكة الاختبار Awakening القادمة في 25 سبتمبر محور هذه المرحلة. هذه المقدمة المباشرة ليست مجرد تجربة تقنية؛ إنها بيئة عمل حيث المعدنون والمستكشفون وعقود الاستحقاق وتجريد الحساب قيد التنفيذ بالفعل. يوضح ذلك أن السلسلة يمكنها التعامل مع الحمل والتوسع في ظل ظروف العالم الحقيقي والحفاظ على مشاركة المستخدمين. من خلال طرح ميزات مثل إزالة UTXO ودمج Stratum miner والعمل الأساسي لـ EIP-4337، يُظهر BlockDAG أن الكفاءة وقابلية التوسع مدمجة منذ البداية.

بالنسبة للحاملين، الأمر أكثر من مجرد تكهنات. مع جمع 40 مليون دولار في الشهر الماضي وحده، يستمر الطلب في التسارع. التعدين متاح من خلال تطبيق بسيط أو أجهزة، مما يجعل نظام BlockDAG البيئي شاملاً. قليل من الشبكات تقدم هذا القدر قبل الشبكة الرئيسية، وهذا هو سبب أن الخوف من الفوات قوي ومبرر.

2. PEPE: الثقافة والمضاربة تدفعان الزخم

بدأ PEPE كعملة meme ونما ليصبح مشروعًا ذو قوة بقاء مدهشة. على الرغم من أن السوق مليء بتوكنات meme، يستمر PEPE في جذب السيولة، ويرجع ذلك في الغالب إلى قوة التعرف على العلامة التجارية وحجم التداول اليومي.

لا يزال سعر PEPE متقلبًا ولكنه مستقر مقارنة بعملات meme الأصغر. يستفيد من دعم المجتمع القوي والضجيج الاجتماعي والإدراج في البورصات الرئيسية. على الرغم من أنه لا يمتلك بعد نوع طبقات المنفعة التي يطورها BlockDAG، إلا أن PEPE لا يزال بإمكانه الوصول إلى قوائم مشاريع التشفير الرائدة من خلال الحفاظ على سيولة عالية واهتمام السوق.

3. Avalanche: الشبكات الفرعية وإمكانات التوسع

تواصل Avalanche الاحتفاظ بمكانتها كسلسلة رئيسية من الطبقة الأولى. أبقى التركيز على الشبكات الفرعية، والتي تسمح للمطورين بإنشاء بلوكتشين مخصصة للألعاب أو التمويل أو تطبيقات المؤسسات، Avalanche على الرادار. في حين أن سعر AVAX كان تحت الضغط في بعض الأحيان، إلا أن التكنولوجيا تبقي المطورين والمؤسسات منخرطين.

تظهر التداولات الأخيرة أن AVAX يحافظ على حوالي 35-40 دولارًا مع زخم مختلط. أدت عمليات فتح التوكن والمنافسة من منصات العقود الذكية الأخرى إلى إبطاء نمو الأسعار، لكن إطار الشبكة الفرعية لـ Avalanche لا يزال نقطة بيع فريدة. بالنسبة لأولئك الذين يتابعون مشاريع التشفير الرائدة، تظل Avalanche واحدة مهمة للمراقبة، حتى لو كانت تحركات السوق أقل عدوانية من الداخلين الجدد.

4. Solana: السرعة والتبني والدعم المؤسسي

أصبحت Solana مغناطيسًا لرأس المال المؤسسي في الأسابيع الأخيرة. كشفت Pantera Capital عن مركز بقيمة 1.1 مليار دولار في SOL، واصفة إياه بأنه أحد أقوى رهانات البلوكتشين المتاحة. هذا النوع من الدعم مهم، خاصة عندما يقترن بصعود المشاريع القائمة على Solana و NFTs التي تحافظ على اهتمام التجزئة مرتفعًا. يتم تداول SOL حاليًا حول 235-240 دولارًا، مع مقاومة عند 242-250 دولارًا ودعم بالقرب من 230 دولارًا. كسر هذه المقاومة يمكن أن يؤدي إلى اندفاع نحو 270-300 دولار.

ما يميز Solana هو سرعتها ورسومها المنخفضة، مما يجذب المطورين والمستخدمين. تظهر أكثر من 3 ملايين معاملة يومية والنمو المستمر في نشاط DeFi و NFT أن الشبكة لا تتباطأ. كما غيرت Forward Industries استراتيجيتها لتصبح خزينة تركز على Solana، حيث جمعت 1.65 مليار دولار بمشاركة صناديق تشفير رئيسية.

الخلاصة

من توكنات meme مثل PEPE إلى العملاقة مثل Solana و Avalanche، السوق مليء بقصص مختلفة. يوضح كل من هذه التوكنات سبب نجاح مشاريع التشفير الرائدة بطرق مختلفة: من خلال ثقافة المجتمع أو الاستثمار المؤسسي أو التكنولوجيا الفريدة.

ولكن عندما تضعها جنبًا إلى جنب، يتقدم BlockDAG بوضوح مع تسليم مرئي وخارطة طريق واضحة. يمكن للمستثمرين الذين يراقبون PEPE و Avalanche و Solana رؤية النمو، لكن أرقام BlockDAG وطرحه يجذبان مليون دولار يوميًا من المشترين الجدد. مع انتشار التبني عبر أكثر من 130 دولة، يضع هذا المشروع نفسه كخيار متميز بين مشاريع التشفير الرائدة حاليًا.

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

