4.3 مليار دولار من خيارات البيتكوين والإيثريوم تنتهي اليوم بواسطة: CoinPedia 2025/10/03 19:16 مشاركة

ظهر المنشور 4.3 مليار دولار من خيارات البيتكوين والإيثريوم تنتهي صلاحيتها اليوم لأول مرة على Coinpedia Fintech News اليوم، من المقرر أن تنتهي صلاحية خيارات بقيمة تزيد عن 4.3 مليار دولار من البيتكوين والإيثريوم، حيث تبلغ قيمة خيارات البيتكوين 3.36 مليار دولار والإيثريوم 974 مليون دولار. يتم تداول البيتكوين فوق 120,000 دولار، أعلى من مستوى "الألم الأقصى" الرئيسي البالغ 115,000 دولار، مما يشير إلى تقلبات محتملة في السوق مع تعديل المتداولين لمراكزهم. سعر الألم الأقصى للإيثريوم هو 4,200 دولار. قد يؤدي انتهاء صلاحية هذه الخيارات إلى تقلبات في الأسعار ولكنها تأتي بعد فترة أكثر هدوءًا بعد حدث انتهاء الصلاحية القياسي الأسبوع الماضي بقيمة 21 مليار دولار.