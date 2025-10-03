البورصةDEX+
معلم 300 مليار دولار من العملات المستقرة يشير إلى موجة ضخمة من السيولة في العملات المشفرة

بواسطة: Coindoo
2025/10/03 18:45

لأول مرة، تجاوزت القيمة الإجمالية للقطاع 300 مليار دولار، مما يرسخ مكانتها كواحدة من أكثر القطاعات تأثيراً في تمويل التشفير.

على عكس العناوين الدرامية المرتبطة عادة بالبيتكوين أو الإيثريوم، غالباً ما يُقاس ارتفاع العملات المستقرة بالنمو المطرد. لكن هذا العام كان استثنائياً. فقد توسعت سوقها بأكثر من 20% في ربع واحد فقط، بوتيرة تفوق معظم فئات الأصول التقليدية. يقول المحللين إن التبني المؤسسي والتحركات السياسية المواتية - خاصة قانون GENIUS الأمريكي، الذي يحدد ضوابط أوضح للرموز المرتبطة بالدولار - قد منحت العملات المستقرة دفعة مصداقية.

لا تزال Tether بمثابة مرساة السوق، بما يقرب من 176 مليار دولار في التداول. هيمنتها، التي تقترب من 60%، تفوق بكثير USDC من Circle البالغة 74 مليار دولار، على الرغم من أن USDC تواصل حفر مكانتها الخاصة بين المستخدمين المؤسسيين. ظهرت USDe من Ethena كقوة متصاعدة مع ما يقرب من 15 مليار دولار مقفلة، بينما ظلت DAI اللامركزية من MakerDAO مستقرة عند حوالي 5 مليارات دولار.

توقيت هذه الطفرة ليس مصادفة. كان البيتكوين يتجه نحو 120,000 دولار، وقفز الإيثريوم فوق 4,400 دولار، مما ساعد على ضخ سيولة جديدة في النظام البيئي. يتدفق الكثير من رأس المال أولاً من خلال العملات المستقرة، التي تعمل كجسر بين أصول التشفير المتقلبة والقيمة القائمة على العملات التقليدية. نتيجة لذلك، غالباً ما يُنظر إلى نموها كمؤشر رائد على اتجاه زخم السوق التالي.

بالنسبة للمتداولين، توفر العملات المستقرة منطقة آمنة خلال فترات الاضطراب. بالنسبة للمؤسسات، يُنظر إليها بشكل متزايد كسكك حديدية فعالة للتسوية والتحويلات عبر الحدود. وبالنسبة لصانعي السياسات، أصبحت أرضاً لإثبات كيفية دمج الأصول الرقمية في الأنظمة المالية الحالية دون فوضى التقلبات.

يشير اختراق حاجز الـ 300 مليار دولار إلى أن العملات المستقرة لم تعد لاعباً داعماً في قصة التشفير. بدلاً من ذلك، فإنها تتحول بسرعة إلى البنية التحتية التي تربط السوق بأكملها معاً - وهو اتجاه قد يحدد المرحلة التالية من التمويل الرقمي.

