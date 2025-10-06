أكثر من 30 إيداعًا لصناديق ETF للعملات المشفرة تضرب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يوم واحد مع استعداد وول ستريت لانفجار هائل

ظهر المنشور "أكثر من 30 طلبًا لصناديق ETF للتشفير تضرب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يوم واحد مع استعداد وول ستريت لانفجار هائل" على BitcoinEthereumNews.com. في يوم واحد، اقتحمت أكثر من 30 طلبًا لصناديق ETF للتشفير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مطلقة أقوى إشارة من وول ستريت حتى الآن على أن الأصول الرقمية تدخل التمويل السائد. موجة ضخمة من صناديق ETF للتشفير: أكثر من 30 طلبًا تشير إلى أكبر رهان لوول ستريت حتى الآن تحول زلزالي يهز التمويل التقليدي مع تدفق أكثر من 30 طلبًا لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة (ETF) [...] المصدر: https://news.bitcoin.com/30-crypto-etf-filings-slam-sec-in-one-day-as-wall-street-braces-for-massive-explosion/ ظهر المنشور "أكثر من 30 طلبًا لصناديق ETF للتشفير تضرب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يوم واحد مع استعداد وول ستريت لانفجار هائل" على BitcoinEthereumNews.com. في يوم واحد، اقتحمت أكثر من 30 طلبًا لصناديق ETF للتشفير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مطلقة أقوى إشارة من وول ستريت حتى الآن على أن الأصول الرقمية تدخل التمويل السائد. موجة ضخمة من صناديق ETF للتشفير: أكثر من 30 طلبًا تشير إلى أكبر رهان لوول ستريت حتى الآن تحول زلزالي يهز التمويل التقليدي مع تدفق أكثر من 30 طلبًا لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة (ETF) [...] المصدر: https://news.bitcoin.com/30-crypto-etf-filings-slam-sec-in-one-day-as-wall-street-braces-for-massive-explosion/