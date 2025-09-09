حفل توزيع جوائز MTV VMAs 2025 يقدم تكريماً لأوزي أوزبورن

إلمونت، نيويورك - 07 سبتمبر: يانغبلود، ستيفن تايلر، وجو بيري يؤدون خلال تكريم لأوزي أوزبورن في حفل جوائز MTV للفيديو الموسيقي 2025 في ساحة UBS في 07 سبتمبر 2025 في إلمونت، نيويورك. (تصوير أرتورو هولمز/صور غيتي لـ MTV) صور غيتي لـ MTV

قدمت جوائز MTV للفيديو الموسيقي 2025 تكريماً لأمير الظلام الراحل، أوزي أوزبورن، بأداء خاص مليء بالنجوم. قدم يانغبلود، إلى جانب ستيفن تايلر وجو بيري من فرقة إيروسميث، وعازف الجيتار نونو بيتنكورت من فرقة إكستريم وعازف لوحة المفاتيح المخضرم لأوزي أوزبورن آدم ويكمان، مزيجاً من أغاني أوزبورن الشهيرة "كريزي ترين" و"ماما، آي آم كامينغ هوم" وأغنية بلاك ساباث "تشينجز".

شارك جميع هؤلاء الموسيقيين في أداء أوزي أوزبورن الوداعي "باك تو ذا بيجينينج" في يوليو، والذي حدث قبل أسبوعين فقط من وفاة المغني. وكشف لاحقاً أن وفاة أوزبورن كانت نتيجة نوبة قلبية.

أصبح يانغبلود مقرباً من أوزبورن وعائلته قبل وفاته غير المتوقعة، وبعد أدائه الفيروسي لأغنية "تشينجز" في حفل "باك تو ذا بيجينينج"، تعهد يانغبلود منذ ذلك الحين بأداء أغنية بلاك ساباث الناجحة في جميع عروضه تكريماً لأوزي أوزبورن.

لم يكن أداء يانغبلود لأغنية "تشينجز" في حفل جوائز MTV أقل روعة.

ومع ذلك، جاءت المفاجأة الحقيقية بعد "تشينجز" عندما فاجأ ستيفن تايلر وجو بيري الجمهور ورافقوا يانغبلود بأداء أسطوري لأغنية "ماما، آي آم كامينج هوم". بالنظر إلى عمر تايلر وكل الخبرة التي يمتلكها، كان من المذهل مدى روعة صوته. ويمكن قول الشيء نفسه عن أدائه في حفل "باك تو ذا بيجينينج" قبل بضعة أشهر فقط.

علاوة على ذلك، حقيقة أن تايلر وإيروسميث ألغوا جولتهم الوداعية في عام 2024 نتيجة إصابة تايلر بإصابة صوتية، من المذهل وأيضاً المؤلم رؤية أعضاء إيروسميث يؤدون بشكل جيد مرة أخرى. من المؤسف أن الفرقة لم تتمكن من إكمال جولتها الوداعية.

بعد قول كل هذا، من الرائع رؤية أن الجيل القادم في أيدٍ أمينة مع يانغبلود.

كمؤدٍ، يانغبلود هو صورة طبق الأصل لنجم روك. في الواقع، من الشاعري رؤيته يؤدي إلى جانب ستيفن تايلر حيث أن الاثنين مجرد مرآة لبعضهما البعض ولكن من أجيال مختلفة.

بالتأكيد حصل يانغبلود على الكثير من الاهتمام المستحق مؤخراً، خاصة من جماهير الروك الثقيل والميتال نتيجة لتكريماته لأوزي أوزبورن. ربما سيؤثر هذا على ألبومه القادم ليتردد صداه صوتياً أكثر مع هؤلاء المعجبين الجدد الذين كسبهم منذ ذلك الحين.