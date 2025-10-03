مؤسس 1inch المشارك يرى أن منصات التداول المركزية ستصبح واجهات DeFi — رمز Best Wallet يظهر كأفضل عملة رقمية للشراء

وأوضح في مقابلة مع بيتكوين نيوز أن منصات التداول المركزية غير فعالة بطبيعتها، ملمحًا إلى كيف ستتوقف عن كونها المركز الرئيسي للتداول في المستقبل.

قد يؤدي الفشل في التكيف مع تقنية التمويل اللامركزي الجديدة إلى جعل منصات التداول المركزية عفا عليها الزمن. في سيناريو أكثر إيجابية، قد يتحول دورها إلى توفير واجهة مستخدم سهلة للتداول اللامركزي، تديرها العقود الذكية.

يقول سيرجي إن منصات التداول المركزية الآن تميل إلى عزل السيولة في صومعتها الخاصة. في المقابل، يقوم مجمع 1inch بتوحيد السيولة عبر منصات التداول اللامركزية المتعددة، ليعمل كمركز سيولة عالمي يوفر للمستخدمين تسعيرًا أفضل، وانزلاقية أقل، وأسواقًا أعمق.

مع اعتماد المزيد من التداولات على السيولة المجمعة عبر السلاسل والبروتوكولات، قد يتحول منطق التداول بعيدًا عن أنظمة دفتر الطلبات المركزية الفردية.

علاوة على ذلك، وفقًا لرؤية كونز، فإن الحلول غير الوصائية أصبحت بالفعل شائعة بشكل متزايد؛ وهذا دليل إضافي على أن اللامركزية هي جوهر التمويل.

إحدى المحافظ غير الوصائية البارزة التي أحدثت ضجة في الأشهر الأخيرة هي Best Wallet، وهو تطبيق كريبتو من الجيل التالي مصمم للهيمنة على Web3. في مركز نظام Best Wallet البيئي يوجد توكن Best Wallet ($BEST)، الذي هو الآن في مرحلة البيع المسبق ويحدث موجات.

1inch تعيد العلامة التجارية وتتوسع، لتقود التحول إلى التمويل اللامركزي والحفظ الذاتي

1inch ليست مجرد واجهة للتمويل اللامركزي. إنها تتحول نحو أن تصبح مزودًا للبنية التحتية كاملة النمو تدعم منصات التداول والمحافظ الأخرى عبر واجهات برمجة التطبيقات.

من خلال توسيع عروضها لتشمل قدرات التبادل غير الوصائية لمنصات التداول والمحافظ، تمكّن 1inch المزيد من المنصات من تبني ميزات التمويل اللامركزي دون الحاجة إلى إعادة اختراع العجلة.

مثال بارز على هذا التحول هو دمج Coinbase لواجهة برمجة تطبيقات التبادل من 1inch في تطبيقها، مما يتيح تبادل التوكن غير الوصائي مباشرة داخل بنية Coinbase التحتية.

بينما ستحتفظ المنصة عبر الإنترنت بعلامتها التجارية وواجهتها، ستقوم بإسناد تنفيذ التداول والتوجيه إلى البنية التحتية للتمويل اللامركزي، وهي خطوة تؤكد خطوة جريئة من منصة تداول مركزية كبرى نحو تبني نموذج هجين.

من ناحية أخرى، قدمت 1inch مؤخرًا مبادلات عبر السلاسل قائمة على النوايا، والتي تربط بين سلاسل سولانا وEVM، مما يحسن قابلية التشغيل البيني للسلاسل المتعددة. كما قاموا بترقية خوارزمية اكتشاف المسار، والتي توفر معدلات تبادل أفضل بنسبة 6.5%.

بينما تعمل 1inch على تعزيز العمود الفقري للتمويل اللامركزي، تلبي المحافظ غير الوصائية مثل Best Wallet، المدعومة بتوكن $BEST، الحاجة المتزايدة للانضمام الآمن وسهل الاستخدام إلى التمويل اللامركزي والعملات المشفرة.

Best Wallet وتوكن $BEST: الحفظ الذاتي الآمن وقوة نظام Web3 البيئي

Best Wallet هي محفظة ساخنة للعملات المشفرة ذاتية الحفظ تمنحك تحكمًا كاملاً لشراء وبيع وتبادل الأصول عبر الشبكات الشائعة مثل بيتكوين وسولانا وBSC والإيثريوم.

هذا التطبيق المحمول للمحفظة، الذي تم إطلاقه في عام 2023، اكتسب بالفعل ثقة أكثر من 500 ألف مستخدم حول العالم، حيث يقدم ميزات الجيل التالي لحماية مفاتيح المستخدم. بعض الميزات البارزة لـ Best Wallet تشمل:

منصة إطلاق للعثور على والانضمام إلى عمليات البيع المسبق للتوكنات الجديدة المدققة،

منصة تداول لامركزية مدمجة تمكن من التبادل عبر السلاسل بتكلفة منخفضة،

تسجيل بدون KYC، وتبادلات، وتحويلات لامركزية،

رسوم أقل وعوائد staking أعلى لحاملي توكن $BEST،

سهولة الدخول والخروج مع العملات الورقية (قد ينطبق KYC).

حاليًا، تمكنك Best Wallet من التداول عبر ست شبكات بلوكتشين رئيسية. مع الدعم القادم لأكثر من 60 سلسلة، ستتمكن من الوصول إلى مجموعة أوسع بكثير من التوكنات والتطبيقات اللامركزية وفرص التمويل اللامركزي.

هذا يعني مرونة أكبر، وقابلية للتشغيل البيني، وتجربة محفظة كريبتو شاملة حقًا مع توسع النظام البيئي.

في مركز هذا النظام البيئي يوجد توكن Best Wallet ($BEST)، وهو توكن يفتح مزايا مثل رسوم أقل، والوصول الحصري للبيع المسبق، ومزايا iGaming، وتعزيزات APY للرهان في مجمع الرهان القادم، وقوة الحوكمة.

من خلال ميزة "التوكنات القادمة" في تطبيق Best Wallet، يمكنك التنقيب عن مشاريع البيع المسبق الواعدة — مما يفتح الفرص قبل وقت طويل من وصولها إلى السوق الرئيسية.

المزيد من المزايا التي يمكّنها التوكن قادمة. يخصص البيع المسبق 30% من أمواله لتطوير المنتج وخزينته، مع خطط لإطلاق بطاقة خصم للعملات المشفرة، وتكاملات NFT، وتداول المشتقات في المرحلة 3.

حاليًا في البيع المسبق، جمع $BEST بالفعل أكثر من 16.2 مليون دولار، مع سعر اليوم عند 0.025735 دولار للتوكن. تقف مكافآت الرهان عند نسبة مذهلة تبلغ 82% APY، وإذا أثبتت توقعات أسعار $BEST من خبرائنا دقتها، يمكن أن يصل التوكن الواحد إلى 0.143946 دولار بحلول نهاية عام 2026.

لوضع هذا في منظوره الصحيح، يمكن أن ينمو استثمار بقيمة 500 دولار في $BEST اليوم إلى ما يقرب من 5,090 دولارًا في عام واحد فقط، وذلك بالجمع بين مكافآت الرهان مع ارتفاع السعر المتوقع (عائد 10.2 ضعف). الحيتان تقوم بالفعل بتكديس حقائبها بـ $BEST بقيمة 70.2 ألف دولار و50.9 ألف دولار، مما يشير إلى قناعة قوية بالمشروع.

من المتوقع حدوث قفزة السعر التالية غدًا، وستنخفض مكافآت الرهان تدريجيًا مع انضمام المزيد من المستثمرين إلى المشروع.

هذه ليست نصيحة مالية. يرجى دائمًا إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار في العملات المشفرة.