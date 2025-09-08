13 كيانًا تمتلك الآن 1.55% من العرض المتداول لـ SOL

يتسارع تبني الشركات لسولانا، حيث تمتلك 13 شركة مدرجة علنًا الآن ما يقرب من 1.8 مليار دولار في خزائن سولانا الخاصة بها.

ملخص تمتلك 13 شركة الآن 8.9 مليون SOL، بقيادة Upexi Inc. (2 مليون SOL)، وDeFi Development Corp. (1.99 مليون SOL)، وSol Strategies (370 ألف SOL)، التي تستعد أيضًا للإدراج في ناسداك.

من المتوقع أن ينمو هذا الرقم حيث تستهدف DeFi Development Corp. امتلاك 1 مليار دولار من SOL، بينما تهدف Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital إلى جمع 1 مليار دولار لخزينة سولانا مشتركة، مع احتمال انضمام شركات أخرى.

نما عدد الشركات المدرجة علنًا التي تتبنى سولانا (SOL) كجزء من استراتيجية الخزينة الخاصة بها إلى 13.

يقود أكبر المالكين Upexi Inc.، بـ 2,000,518 SOL، تليها عن قرب DeFi Development Corp.، التي أضافت مؤخرًا 196,141 SOL ليصل إجمالي ما تملكه إلى 1,988,170 SOL.

تحتل Sol Strategies المرتبة الثالثة بـ 370,420 SOL وهي أيضًا على وشك أن تصبح أول شركة بين متبني خزينة سولانا للإدراج في ناسداك.

معًا، تسيطر الشركات الثلاث عشرة الآن على 8.90 مليون SOL، وهو ما يمثل 1.55% من إجمالي العرض المتداول — والذي يبلغ حوالي 1.80 مليار دولار بالقيمة السوقية الحالية. من هذه الاحتياطيات، حوالي 585,059 SOL (بقيمة حوالي 104.1 مليون دولار) يتم رهنها من خلال احتياطي Staking المشترك، مما يولد متوسط عائد قدره 6.86%. في حين أن احتياطي Staking هذا يمثل فقط 0.102% من إجمالي عرض سولانا، فإنه يشير إلى أن جزءًا من مخصصات الخزينة يتم استخدامه بنشاط لكسب العائد، بدلاً من البقاء خاملاً.

صعود استراتيجية خزينة سولانا

يتسارع الزخم وراء استراتيجية خزينة سولانا، مع توقع توسع كبير في حيازات الشركات في الأشهر المقبلة. تعهدت DeFi Development Corp.، ثاني أكبر مالك حاليًا، بزيادة احتياطياتها نحو معلم المليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital مع Cantor Fitzgerald لجمع ما يصل إلى مليار دولار لخزينة سولانا مشتركة، وهي مبادرة حصلت أيضًا على دعم من مؤسسة سولانا في زوغ، سويسرا.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت Accelerate، بقيادة جو ماكان، عن خطط لجمع 1.51 مليار دولار للاستحواذ على 7.32 مليون SOL، وهي خطوة من شأنها إنشاء أكبر خزينة سولانا خاصة خارج المؤسسة نفسها.

على الرغم من أن إجمالي حيازات الشركات من SOL لا تزال متأخرة كثيرًا عن هيمنة خزينة بيتكوين للشركات، فإن حجم وسرعة رأس المال الجديد الذي يتم حشده يشير إلى دور سولانا المتنامي كمنافس جاد في سوق خزينة الأصول الرقمية.