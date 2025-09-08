13 كيانًا تمتلك الآن 1.55% من العرض المتداول لـ SOL

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور "13 كيانًا يمتلكون الآن 1.55% من العرض المتداول لـ SOL" على BitcoinEthereumNews.com. يتسارع تبني الشركات لسولانا، حيث تمتلك 13 شركة مدرجة علنًا الآن ما يقرب من 1.8 مليار دولار في خزائن سولانا الخاصة بهم. ملخص تمتلك 13 شركة الآن 8.9 مليون SOL، بقيادة Upexi Inc. (2 مليون SOL)، وDeFi Development Corp. (1.99 مليون SOL)، وSol Strategies (370 ألف SOL)، التي تستعد أيضًا للإدراج في ناسداك. من المتوقع أن ينمو هذا الرقم حيث تستهدف DeFi Development Corp. امتلاك 1 مليار دولار من SOL، بينما تهدف Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital إلى جمع 1 مليار دولار لخزينة سولانا مشتركة، مع احتمال انضمام شركات أخرى. نما عدد الشركات المدرجة علنًا التي تتبنى سولانا (SOL) كجزء من استراتيجية الخزينة الخاصة بها إلى 13. يقود أكبر الحائزين Upexi Inc.، بـ 2,000,518 SOL، تليها عن قرب DeFi Development Corp.، التي أضافت مؤخرًا 196,141 SOL ليصل إجمالي ما تملكه إلى 1,988,170 SOL. تحتل Sol Strategies المرتبة الثالثة بـ 370,420 SOL وهي أيضًا على وشك أن تصبح أول شركة بين متبني خزينة سولانا للإدراج في ناسداك. معًا، تسيطر الشركات الثلاثة عشر الآن على 8.90 مليون SOL، تمثل 1.55% من إجمالي العرض المتداول — وهو ما يعادل حوالي 1.80 مليار دولار بالقيمة السوقية الحالية. من هذه الاحتياطيات، حوالي 585,059 SOL (بقيمة حوالي 104.1 مليون دولار) يتم رهنها من خلال احتياطي الرهان المشترك، مما يولد متوسط عائد قدره 6.86%. في حين أن احتياطي الرهان هذا يمثل فقط 0.102% من إجمالي عرض سولانا، فإنه يشير إلى أن جزءًا من مخصصات الخزينة يتم استخدامه بنشاط لكسب العائد، بدلاً من البقاء خاملاً. صعود استراتيجية خزينة سولانا يتسارع الزخم وراء استراتيجية خزينة سولانا، مع توقع توسع كبير في حيازات الشركات في الأشهر المقبلة. تعهدت DeFi Development Corp.، ثاني أكبر حائز حاليًا، بزيادة احتياطياتها نحو معلم 1 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital مع Cantor Fitzgerald لجمع ما يصل إلى...ظهر منشور "13 كيانًا يمتلكون الآن 1.55% من العرض المتداول لـ SOL" على BitcoinEthereumNews.com. يتسارع تبني الشركات لسولانا، حيث تمتلك 13 شركة مدرجة علنًا الآن ما يقرب من 1.8 مليار دولار في خزائن سولانا الخاصة بهم. ملخص تمتلك 13 شركة الآن 8.9 مليون SOL، بقيادة Upexi Inc. (2 مليون SOL)، وDeFi Development Corp. (1.99 مليون SOL)، وSol Strategies (370 ألف SOL)، التي تستعد أيضًا للإدراج في ناسداك. من المتوقع أن ينمو هذا الرقم حيث تستهدف DeFi Development Corp. امتلاك 1 مليار دولار من SOL، بينما تهدف Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital إلى جمع 1 مليار دولار لخزينة سولانا مشتركة، مع احتمال انضمام شركات أخرى. نما عدد الشركات المدرجة علنًا التي تتبنى سولانا (SOL) كجزء من استراتيجية الخزينة الخاصة بها إلى 13. يقود أكبر الحائزين Upexi Inc.، بـ 2,000,518 SOL، تليها عن قرب DeFi Development Corp.، التي أضافت مؤخرًا 196,141 SOL ليصل إجمالي ما تملكه إلى 1,988,170 SOL. تحتل Sol Strategies المرتبة الثالثة بـ 370,420 SOL وهي أيضًا على وشك أن تصبح أول شركة بين متبني خزينة سولانا للإدراج في ناسداك. معًا، تسيطر الشركات الثلاثة عشر الآن على 8.90 مليون SOL، تمثل 1.55% من إجمالي العرض المتداول — وهو ما يعادل حوالي 1.80 مليار دولار بالقيمة السوقية الحالية. من هذه الاحتياطيات، حوالي 585,059 SOL (بقيمة حوالي 104.1 مليون دولار) يتم رهنها من خلال احتياطي الرهان المشترك، مما يولد متوسط عائد قدره 6.86%. في حين أن احتياطي الرهان هذا يمثل فقط 0.102% من إجمالي عرض سولانا، فإنه يشير إلى أن جزءًا من مخصصات الخزينة يتم استخدامه بنشاط لكسب العائد، بدلاً من البقاء خاملاً. صعود استراتيجية خزينة سولانا يتسارع الزخم وراء استراتيجية خزينة سولانا، مع توقع توسع كبير في حيازات الشركات في الأشهر المقبلة. تعهدت DeFi Development Corp.، ثاني أكبر حائز حاليًا، بزيادة احتياطياتها نحو معلم 1 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital مع Cantor Fitzgerald لجمع ما يصل إلى...

13 كيانًا تمتلك الآن 1.55% من العرض المتداول لـ SOL

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 15:57
Solana
SOL$153.23-1.34%
RISE
RISE$0.007822-0.15%
DeFi
DEFI$0.001056+9.43%
COM
COM$0.005451-8.03%
Nowchain
NOW$0.00233+0.86%

يتسارع تبني الشركات لسولانا، حيث تمتلك 13 شركة مدرجة علنًا الآن ما يقرب من 1.8 مليار دولار في خزائن سولانا الخاصة بها.

ملخص

  • تمتلك 13 شركة الآن 8.9 مليون SOL، بقيادة Upexi Inc. (2 مليون SOL)، وDeFi Development Corp. (1.99 مليون SOL)، وSol Strategies (370 ألف SOL)، التي تستعد أيضًا للإدراج في ناسداك.
  • من المتوقع أن ينمو هذا الرقم حيث تستهدف DeFi Development Corp. امتلاك 1 مليار دولار من SOL، بينما تهدف Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital إلى جمع 1 مليار دولار لخزينة سولانا مشتركة، مع احتمال انضمام شركات أخرى.

نما عدد الشركات المدرجة علنًا التي تتبنى سولانا (SOL) كجزء من استراتيجية الخزينة الخاصة بها إلى 13.

يقود أكبر المالكين Upexi Inc.، بـ 2,000,518 SOL، تليها عن قرب DeFi Development Corp.، التي أضافت مؤخرًا 196,141 SOL ليصل إجمالي ما تملكه إلى 1,988,170 SOL.

تحتل Sol Strategies المرتبة الثالثة بـ 370,420 SOL وهي أيضًا على وشك أن تصبح أول شركة بين متبني خزينة سولانا للإدراج في ناسداك.

معًا، تسيطر الشركات الثلاث عشرة الآن على 8.90 مليون SOL، وهو ما يمثل 1.55% من إجمالي العرض المتداول — والذي يبلغ حوالي 1.80 مليار دولار بالقيمة السوقية الحالية. من هذه الاحتياطيات، حوالي 585,059 SOL (بقيمة حوالي 104.1 مليون دولار) يتم رهنها من خلال احتياطي Staking المشترك، مما يولد متوسط عائد قدره 6.86%. في حين أن احتياطي Staking هذا يمثل فقط 0.102% من إجمالي عرض سولانا، فإنه يشير إلى أن جزءًا من مخصصات الخزينة يتم استخدامه بنشاط لكسب العائد، بدلاً من البقاء خاملاً.

صعود استراتيجية خزينة سولانا

يتسارع الزخم وراء استراتيجية خزينة سولانا، مع توقع توسع كبير في حيازات الشركات في الأشهر المقبلة. تعهدت DeFi Development Corp.، ثاني أكبر مالك حاليًا، بزيادة احتياطياتها نحو معلم المليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital مع Cantor Fitzgerald لجمع ما يصل إلى مليار دولار لخزينة سولانا مشتركة، وهي مبادرة حصلت أيضًا على دعم من مؤسسة سولانا في زوغ، سويسرا.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت Accelerate، بقيادة جو ماكان، عن خطط لجمع 1.51 مليار دولار للاستحواذ على 7.32 مليون SOL، وهي خطوة من شأنها إنشاء أكبر خزينة سولانا خاصة خارج المؤسسة نفسها.

على الرغم من أن إجمالي حيازات الشركات من SOL لا تزال متأخرة كثيرًا عن هيمنة خزينة بيتكوين للشركات، فإن حجم وسرعة رأس المال الجديد الذي يتم حشده يشير إلى دور سولانا المتنامي كمنافس جاد في سوق خزينة الأصول الرقمية.

المصدر: https://crypto.news/solana-treasury-adoption-gains-momentum-13-entities-now-hold-1-55-of-sol-circulating-supply/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
1
1$0.0198-11.76%
EPNS
PUSH$0.01688+8.13%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.814-3.55%
Moonveil
MORE$0.003943+1.91%
Bitcoin
BTC$101,903.44-1.00%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.0124+1.80%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,679.63
$101,679.63$101,679.63

-0.54%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,407.25
$3,407.25$3,407.25

-0.61%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.23
$153.23$153.23

-1.59%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3823
$2.3823$2.3823

+0.59%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11124
$0.11124$0.11124

+3.95%