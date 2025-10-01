صندوق استثمار متداول "نادي التريليون دولار" يمنح المستثمرين التعرض لعمالقة التكنولوجيا—وبيتكوين

باختصار أطلقت Defiance ETFs صندوقًا جديدًا يتتبع مؤشر BITA Trillion Dollar Club.

يوفر ETF للمستثمرين التعرض للشركات والأصول ذات القيمة السوقية البالغة تريليون دولار أو أكثر.

يتتبع بيتكوين من خلال صندوق BlackRock's iShares Bitcoin Trust ETF.

تم إطلاق صندوق متداول في البورصة يتتبع أصولًا بقيمة تريليون دولار، بما في ذلك الشركات والمنتجات المتعلقة بالتكنولوجيا والعملات المشفرة، يوم الثلاثاء، وهو أحدث ETF يمنح المستثمرين الأمريكيين التعرض لمجال الأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي سريع النمو.

يتتبع صندوق Defiance Trillion Dollar Club Index ETF من Defiance ETFs ومقرها ميامي، فلوريدا، والذي يتم تداوله باسم TRIL، أداء مؤشر BITA Trillion Dollar Club، أو "نادي التريليون دولار"، وهو مؤشر يتكون من شركات مثل Nvidia وTesla وMicrosoft وApple وAlphabet وAmazon وMeta Platforms.

كما يحتفظ TRIL بصندوق BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT) الناجح بشكل مذهل في محفظته وشركة Berkshire Hathaway القابضة المتعددة لوارن بافيت.

يأتي ETF بعد ارتفاع طويل في أسهم Mag 7 وأسعار الأصول الرقمية خلال العامين الماضيين.

تمتلك iShares من BlackRock (IBIT) الآن ما يقرب من 88 مليار دولار من الأصول تحت الإدارة وكانت حتى الآن صندوق بيتكوين الأكثر شعبية للمؤسسات التي ترغب في التعرض لـ بيتكوين. ارتفع BTC، وهو بلا شك أكبر عملة مشفرة بقيمة سوقية تزيد عن 2.2 تريليون دولار، بنسبة 77% خلال العام الماضي. حصل الصندوق على موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لبدء التداول في يناير 2024 إلى جانب تسعة صناديق أخرى.

تمثل أسهم Mag 7 حوالي ثلث مؤشر S&P 500، والتي تمثل حوالي ثلث القيمة السوقية للمؤشر.

"تمثل هذه الأسماء قادة السوق العالميين الذين يقودون ثورات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأشباه الموصلات والأصول الرقمية وتقنيات الجيل القادم،" كما قالت Defiance ETFs في إعلان.

في يوم الإطلاق الثلاثاء، تداول المستثمرون 5,744 سهمًا من TRIL بسعر 20 دولارًا للسهم - بحجم إجمالي قدره 114,800 دولار.

تقدم Defiance بالفعل صناديق ETF تمنح المستثمرين تعرضًا مكثفًا لبيتكوين. يوفر MSTX الخاص بالشركة للمستثمرين الوصول إلى مركز مالي في أسهم شركة خزينة بيتكوين Strategy، مما قد يضخم المكاسب - والخسائر - بنسبة 175%.

كان يتم تداول بيتكوين مؤخرًا بحوالي 114,000 دولار، وهو مستقر تقريبًا على مدار الـ 24 ساعة الماضية. تأثرت أسعار BTC مع العملات المشفرة الأخرى بالشكوك الاقتصادية الكلية، بما في ذلك إغلاق وشيك للحكومة الأمريكية.